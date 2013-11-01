【J２採点】千葉２-４大分｜大分の三平が２ゴールの活躍！ ４失点の千葉は守備の脆さを露呈
カテゴリ：Jリーグ
2018年10月24日
大分は２位に浮上。千葉は16位。
J２リーグ・38節
10月21日／15：03／フクダ電子アリーナ／8,973人
千葉 ２-４ 大分
前半 １-３
後半 １-１
得点者／千葉＝町田（11分）、ラリベイ（90＋２分） 大分＝三平②（１分、37分）、藤本（16分）、星（80分）
【採点理由】
試合開始１分に大野のミスで失点した千葉は、すぐに町田が同点ゴールを決めたが、５バック気味に引く大分の粘り強い守備に苦戦。大分は最終ラインの裏のスペースを狙う攻撃を徹底し、千葉は守備の脆さを露呈した。
【チーム採点】
千葉 ５
大分 ６
【MAN OF THE MATCH】
三平和司（大分）
【千葉｜選手採点】
GK
31 大野哲煥 4.5
DF
２ ゲリア ５
３ 近藤直也 ５
４ エベルト ５
49 下平 匠 ５
MF
10 町田也真人 6.5（71分OUT）
14 小島秀仁 5.5（63分OUT）
18 熊谷アンドリュー 5.5
20 矢田 旭 ６
FW
11 船山貴之 5.5
50 指宿洋史 5.5（HT OUT）
交代出場
MF
13 為田大貴 ６（HT IN）
MF
25 茶島雄介 5.5（63分IN）
FW
９ ラリベイ ６（71分IN）
監督
フアン・エスナイデル ５
【大分｜選手採点】
GK
31 高木 駿 ５
DF
５ 鈴木義宜 ６
６ 福森直也 ５
29 岩田智輝 5.5
MF
７ 松本 怜 5.5
19 星 雄次 ６
32 前田凌佑 ６
33 丸谷拓也 5.5
FW
10 藤本憲明 6.5（83分OUT）
17 國分伸太郎 5.5（90＋１分OUT）
27 三平和司 6.5（53分OUT）
交代出場
FW
18 伊佐耕平 ６（53分IN）
FW
９ 後藤優介 ―（83分IN）
MF
15 清本拓己 ―（90＋１分IN）
監督
片野坂知宏 6.5
取材・文●赤沼圭子（フリーライター）
10月21日／15：03／フクダ電子アリーナ／8,973人
千葉 ２-４ 大分
前半 １-３
後半 １-１
得点者／千葉＝町田（11分）、ラリベイ（90＋２分） 大分＝三平②（１分、37分）、藤本（16分）、星（80分）
【採点理由】
試合開始１分に大野のミスで失点した千葉は、すぐに町田が同点ゴールを決めたが、５バック気味に引く大分の粘り強い守備に苦戦。大分は最終ラインの裏のスペースを狙う攻撃を徹底し、千葉は守備の脆さを露呈した。
【チーム採点】
千葉 ５
大分 ６
【MAN OF THE MATCH】
三平和司（大分）
【千葉｜選手採点】
GK
31 大野哲煥 4.5
DF
２ ゲリア ５
３ 近藤直也 ５
４ エベルト ５
49 下平 匠 ５
MF
10 町田也真人 6.5（71分OUT）
14 小島秀仁 5.5（63分OUT）
18 熊谷アンドリュー 5.5
20 矢田 旭 ６
FW
11 船山貴之 5.5
50 指宿洋史 5.5（HT OUT）
交代出場
MF
13 為田大貴 ６（HT IN）
MF
25 茶島雄介 5.5（63分IN）
FW
９ ラリベイ ６（71分IN）
監督
フアン・エスナイデル ５
【大分｜選手採点】
GK
31 高木 駿 ５
DF
５ 鈴木義宜 ６
６ 福森直也 ５
29 岩田智輝 5.5
MF
７ 松本 怜 5.5
19 星 雄次 ６
32 前田凌佑 ６
33 丸谷拓也 5.5
FW
10 藤本憲明 6.5（83分OUT）
17 國分伸太郎 5.5（90＋１分OUT）
27 三平和司 6.5（53分OUT）
交代出場
FW
18 伊佐耕平 ６（53分IN）
FW
９ 後藤優介 ―（83分IN）
MF
15 清本拓己 ―（90＋１分IN）
監督
片野坂知宏 6.5
取材・文●赤沼圭子（フリーライター）
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