【J２採点】千葉２-４大分｜大分の三平が２ゴールの活躍！ ４失点の千葉は守備の脆さを露呈

カテゴリ：Jリーグ

赤沼圭子

2018年10月24日

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大分は２位に浮上。千葉は16位。

J２リーグ・38節
10月21日／15：03／フクダ電子アリーナ／8,973人
千葉　２-４　大分
前半 １-３
後半 １-１
得点者／千葉＝町田（11分）、ラリベイ（90＋２分）　大分＝三平②（１分、37分）、藤本（16分）、星（80分）
 
【採点理由】
試合開始１分に大野のミスで失点した千葉は、すぐに町田が同点ゴールを決めたが、５バック気味に引く大分の粘り強い守備に苦戦。大分は最終ラインの裏のスペースを狙う攻撃を徹底し、千葉は守備の脆さを露呈した。
 
【チーム採点】
千葉　５
大分　６
 
MAN OF THE MATCH
三平和司（大分）
 
【千葉｜選手採点】
GK
31　大野哲煥　4.5

DF
２　ゲリア　５
３　近藤直也　５
４　エベルト　５
49　下平　匠　５

MF
10　町田也真人　6.5（71分OUT）
14　小島秀仁　5.5（63分OUT）
18　熊谷アンドリュー　5.5
20　矢田　旭　６

 FW
11　船山貴之　5.5
50　指宿洋史　5.5（HT OUT）
 
交代出場
MF
13　為田大貴  ６（HT IN）
 
MF
25　茶島雄介  5.5（63分IN）

FW
９　ラリベイ　６（71分IN）
 
監督
フアン・エスナイデル　５
 
 
【大分｜選手採点】
GK
31　高木　駿　５
 
DF
５　鈴木義宜　６
６　福森直也　５
29　岩田智輝　5.5
 
MF
７  松本　怜　5.5
19  星　雄次　６
32　前田凌佑　６
33　丸谷拓也　5.5
 
FW
10　藤本憲明　6.5（83分OUT）
17　國分伸太郎　5.5（90＋１分OUT）
27　三平和司　6.5（53分OUT）
 
交代出場
FW
18　伊佐耕平　６（53分IN）
 
FW
９　後藤優介　―（83分IN）
 
MF
15　清本拓己　―（90＋１分IN）
 
監督
片野坂知宏　6.5
 
 
取材・文●赤沼圭子（フリーライター）
 
関連ワード
J2
千葉
大分

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