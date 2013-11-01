【J２採点】千葉２-４大分｜大分の三平が２ゴールの活躍！ ４失点の千葉は守備の脆さを露呈

J２リーグ・38節

10月21日／15：03／フクダ電子アリーナ／8,973人

千葉 ２-４ 大分

前半 １-３

後半 １-１

得点者／千葉＝町田（11分）、ラリベイ（90＋２分） 大分＝三平②（１分、37分）、藤本（16分）、星（80分）



【採点理由】

試合開始１分に大野のミスで失点した千葉は、すぐに町田が同点ゴールを決めたが、５バック気味に引く大分の粘り強い守備に苦戦。大分は最終ラインの裏のスペースを狙う攻撃を徹底し、千葉は守備の脆さを露呈した。



【チーム採点】

千葉 ５

大分 ６



【MAN OF THE MATCH】

三平和司（大分）



【千葉｜選手採点】

GK

31 大野哲煥 4.5



DF

２ ゲリア ５

３ 近藤直也 ５

４ エベルト ５

49 下平 匠 ５



MF

10 町田也真人 6.5（71分OUT）

14 小島秀仁 5.5（63分OUT）

18 熊谷アンドリュー 5.5

20 矢田 旭 ６



FW

11 船山貴之 5.5

50 指宿洋史 5.5（HT OUT）



交代出場

MF

13 為田大貴 ６（HT IN）



MF

25 茶島雄介 5.5（63分IN）



FW

９ ラリベイ ６（71分IN）



監督

フアン・エスナイデル ５





【大分｜選手採点】

GK

31 高木 駿 ５



DF

５ 鈴木義宜 ６

６ 福森直也 ５

29 岩田智輝 5.5



MF

７ 松本 怜 5.5

19 星 雄次 ６

32 前田凌佑 ６

33 丸谷拓也 5.5



FW

10 藤本憲明 6.5（83分OUT）

17 國分伸太郎 5.5（90＋１分OUT）

27 三平和司 6.5（53分OUT）



交代出場

FW

18 伊佐耕平 ６（53分IN）



FW

９ 後藤優介 ―（83分IN）



MF

15 清本拓己 ―（90＋１分IN）



監督

片野坂知宏 6.5





取材・文●赤沼圭子（フリーライター）

