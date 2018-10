歴代の名勝負からベストマッチを決定する“クラシコ”特別番組に、Hey! Say! JUMP の薮宏太が出演！

10月28日(日)に、世界中が注目する伝統の一戦クラシコ『バルセロナ対レアル・マドリー』が開催される。今シーズンは例年より少し早い第10節での開催となるクラシコ。この試合に先駆けて、WOWOWは10月26日(金)夜7時より、過去の名勝負の中からベスト・マッチを決める特別番組『生放送!バルサvsレアル直前スペシャル ~今夜決定 ベスト・オブ・クラシコ~』を放送する。そして、この番組に人気グループHey! Say! JUMPの薮宏太さんの出演が決定した。2016年にサッカー番組に初出演して以来、何度かWOWOWの番組に出演している薮さんは今回の出演について、「全試合覚えているから結果が全く想像できない。純粋にすごく楽しみです」と期待を語った。また、今回の特番では過去15シーズンのクラシコを振り返りながら、視聴者からの投票も受け付けて“ベスト・オブ・クラシコ”を決定することになるが、「僕はレアルが好きなので、2004-05シーズンにジダン選手がゴールポストに激突しながらもヘッドで決めたゴールが印象に残っています。この年はもう優勝できないと決まっていましたが、クラシコにかける気持ちは別物という姿勢に感銘を受けました」と振り返っている。さらに「覚えていることがすごく多いので、あの時は悔しかったとか嬉しかったとか、私情ばかり話しちゃうかもしれないです。2005-06年にレアルのホームで、敵のロナウジーニョ選手にレアルファンが拍手を送ったシーンも、僕は会場にいたわけではなかったのでそんな心境ではなかった。むしろ“看過できない”という気持ちでした」と、筋金入りのレアルファンの想いを明かしてくれた。今シーズンは、バルサとレアルの両チームが格下相手に敗れるなど、波に乗れないでいるが、この状況下でのクラシコに関しては、「今のリーガは複雑な状況。原因は2強の不調で、その理由はそれぞれ違う。バルセロナはビダルやアルトゥールなど新戦力が入って、ターンオーバーを採用する中でまだチームができていない、希望を含んだ調子の悪さ。一方のレアルは補強ができず、怪我人が増えて、主力に疲労が溜まっての不調。前評判はバルセロナほうが絶対高いと思います」と分析。しかし、レアルファンとして「僕が期待するのはアセンシオ選手。今までは得点を獲りに行く選手ではなかったですが、エースのクリスチアーノ・ロナウド選手が移籍して、ここで彼が一皮むけなければチームに光が見えない。負傷から戻ってくれば、もちろんベイル選手がエースだと思っていますが、誰かに覚醒してほしいという願いも込めてアセンシオ選手の活躍を見たいです」とコメント。そして、ロナウドの抜けたレアル・マドリーとイニエスタが移籍したバルセロナによるここ数年とは様相の違う“新時代のクラシコ”に関して、「今までの“メッシ対ロナウド”の構図が変わり、どういう試合になるのか、注目のポイントがどう変わるのか、楽しみしかないです」と試合への期待感を表した。普段はどんな友人とサッカーを見ているかの質問に対しては、「Hey! Say! JUMPで同じメンバーの知念(侑李)とかは、たまに家に遊びに来て一緒に見たりします。EURO(サッカー欧州選手権)は、ほぼ全試合、家で一緒に見ました。ワールドカップもそうです。もはや合宿ですね(笑)」。「試合前だと、友達とかの誘いも断っちゃうんです。“もうすぐ試合で早めにお風呂入って着替えたいから”みたいに。でも、今回の特番でMCを務めるヒデ(ペナルティ)さんとも仲良くさせてもらっているので、サッカー友達にはあまり困ってないです(笑)」と、サッカー観戦への情熱を語った。最後に今シーズンのリーガの見どころについて、「日本人選手の活躍にも期待していて、乾選手も柴崎選手も厳しい状況ですが、チャンスさえあれば絶対にあがってくる選手だと思っているので頑張って欲しい。リーガ全体で見ると、今までだったらバルサとレアルの2強のどちらが優勝するかという感じでしたが、混沌としていてどう変わっていくのか。優勝争いにアトレティコにセビージャ、バレンシアにベティスも入ってくるかもしれない。その中でこのクラシコを境に、レアルとバルサのどっちが上昇気流に乗るか。それがどうリーグに影響していくのか、楽しみです」と締めくくった。クラシコへの期待を語った薮宏太さんが出演する特別番組のほか、関連番組は下記の放送予定となっている。放送:10月26日(金)夜7:00[WOWOWライブ]無料放送世界が注目するバルセロナとレアル・マドリードの戦い、伝統の一戦クラシコWOWOWが15シーズンに渡って放送してきた数々の名勝負の中からベスト・マッチが決まる。●出演/MC:ヒデ(ペナルティ)、ゲスト:薮宏太(Hey! Say! JUMP)、鈴木美羽(2018-19WOWOWリーガール)、解説:安永聡太郎 ほか【WOWOWリーガ 関連番組】『<イニエスタ緊急参戦>リーガダイジェスト!クラシコ拡大版』放送:10月22日(月)夜8:00 [WOWOWライブ] 無料放送『現地より生中継!リーガ・エスパニョーラ18-19 伝統の一戦クラシコ 第10節 バルセロナvsレアル・マドリード』放送:10月28日(日)深夜0:00 [WOWOWライブ]