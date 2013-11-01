【J２採点】松本２-０熊本｜２ゴールのセルジーニョを文句なしのMOMに！ ２アシストの高崎も評価
カテゴリ：Jリーグ
2018年09月25日
松本が首位キープ。熊本は21位のまま。
９月23日／14：03／松本平広域公園総合球技場／12,478人
松本 ２-０ 熊本
前半 １-０
後半 １-０
得点者／松本＝セルジーニョ②（11分、80分） 熊本＝なし
【採点理由】
セルジーニョは２ゴールを挙げただけでなく攻守にアグレッシブさを存分に披露。文句無しのMOMとした。２アシストの高崎、先発抜擢の岡本や下川を含め、全員が及第点以上の評価。リーグ最多失点の熊本はセットプレーの守備対応に明らかな甘さがあった。
【チーム採点】
松本 6.5
熊本 ５
【MAN OF THE MATCH】
セルジーニョ（松本）
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 ６
DF
４ 飯田真輝 ６
31 橋内優也 ６
２ 浦田延尚 ６
MF
３ 田中隼磨 6.5
23 岡本知剛 ６（79分OUT）
６ 藤田息吹 ６
29 下川陽太 ６
20 石原崇兆 6.5
８ セルジーニョ 6.5（86分OUT）
FW
９ 高崎寛之 6.5（90+２分OUT）
交代出場
MF
47 岩上祐三 ―（79分IN）
MF
13 中美慶哉 ―（86分IN）
FW
11 三島康平 ―（90+２分IN）
監督
反町康治 6.5
【熊本｜選手採点】
GK
１ 畑 実 5.5
DF
23 小谷祐喜 5.5
15 青木 剛 5.5
４ 園田拓也 5.5
MF
２ 黒木晃平 5.5
８ 上村周平 ６
27 中山雄登 ６（76分OUT）
14 田中達也 5.5
FW
９ 安 柄俊 5.5
11 皆川佑介 ５（80分OUT）
19 八久保颯 5.5（76分OUT）
交代出場
MF
20 上里一将 ―（76分IN）
MF
33 坂本広大 ―（76分IN）
FW
18 巻誠一郎 ―（80分IN）
監督
渋谷洋樹 ５
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