【J２採点】松本２-０熊本｜２ゴールのセルジーニョを文句なしのMOMに！ ２アシストの高崎も評価

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年09月25日

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松本が首位キープ。熊本は21位のまま。

J２リーグ・34節
９月23日／14：03／松本平広域公園総合球技場／12,478人
松本　２-０　熊本
前半 １-０
後半 １-０
得点者／松本＝セルジーニョ②（11分、80分）　熊本＝なし
 
【採点理由】
セルジーニョは２ゴールを挙げただけでなく攻守にアグレッシブさを存分に披露。文句無しのMOMとした。２アシストの高崎、先発抜擢の岡本や下川を含め、全員が及第点以上の評価。リーグ最多失点の熊本はセットプレーの守備対応に明らかな甘さがあった。
 
【チーム採点】
松本　6.5
熊本　５
 
【MAN OF THE MATCH
セルジーニョ（松本）
 
【松本｜選手採点】
GK
１　守田達弥　６
 
DF
４　飯田真輝　６
31　橋内優也　６
２　浦田延尚　６
 
MF
３　田中隼磨　6.5
23　岡本知剛　６（79分OUT）
６　藤田息吹　６
29　下川陽太　６
20　石原崇兆　6.5
８　セルジーニョ　6.5（86分OUT）
 
FW
９　高崎寛之　6.5（90+２分OUT）
 
交代出場
MF
47　岩上祐三　―（79分IN）
 
MF
13　中美慶哉　―（86分IN）
 
FW
11　三島康平　―（90+２分IN）
 
監督
反町康治　6.5
 
 
【熊本｜選手採点】
GK
１　畑　実　5.5
 
DF
23　小谷祐喜　5.5
15　青木　剛　5.5
４　園田拓也　5.5
 
MF
２　黒木晃平　5.5
８　上村周平　６
27　中山雄登　６（76分OUT）
14　田中達也　5.5
 
FW
９　安　柄俊　5.5
11　皆川佑介　５（80分OUT）
19　八久保颯　5.5（76分OUT）
 
交代出場
MF
20　上里一将　―（76分IN）
 
MF
33　坂本広大　―（76分IN）
 
FW
18　巻誠一郎　―（80分IN）
 
監督
渋谷洋樹　５
 
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熊本

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