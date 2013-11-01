【J２採点】松本２-０熊本｜２ゴールのセルジーニョを文句なしのMOMに！ ２アシストの高崎も評価

J２リーグ・34節

９月23日／14：03／松本平広域公園総合球技場／12,478人

松本 ２-０ 熊本

前半 １-０

後半 １-０

得点者／松本＝セルジーニョ②（11分、80分） 熊本＝なし



【採点理由】

セルジーニョは２ゴールを挙げただけでなく攻守にアグレッシブさを存分に披露。文句無しのMOMとした。２アシストの高崎、先発抜擢の岡本や下川を含め、全員が及第点以上の評価。リーグ最多失点の熊本はセットプレーの守備対応に明らかな甘さがあった。



【チーム採点】

松本 6.5

熊本 ５



【MAN OF THE MATCH】

セルジーニョ（松本）



【松本｜選手採点】

GK

１ 守田達弥 ６



DF

４ 飯田真輝 ６

31 橋内優也 ６

２ 浦田延尚 ６



MF

３ 田中隼磨 6.5

23 岡本知剛 ６（79分OUT）

６ 藤田息吹 ６

29 下川陽太 ６

20 石原崇兆 6.5

８ セルジーニョ 6.5（86分OUT）



FW

９ 高崎寛之 6.5（90+２分OUT）



交代出場

MF

47 岩上祐三 ―（79分IN）



MF

13 中美慶哉 ―（86分IN）



FW

11 三島康平 ―（90+２分IN）



監督

反町康治 6.5





【熊本｜選手採点】

GK

１ 畑 実 5.5



DF

23 小谷祐喜 5.5

15 青木 剛 5.5

４ 園田拓也 5.5



MF

２ 黒木晃平 5.5

８ 上村周平 ６

27 中山雄登 ６（76分OUT）

14 田中達也 5.5



FW

９ 安 柄俊 5.5

11 皆川佑介 ５（80分OUT）

19 八久保颯 5.5（76分OUT）



交代出場

MF

20 上里一将 ―（76分IN）



MF

33 坂本広大 ―（76分IN）



FW

18 巻誠一郎 ―（80分IN）



監督

渋谷洋樹 ５

