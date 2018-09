堂安律、PK失敗からの敗北に「自分自身に怒っている」と反省も…評価は高くレバークーゼンが獲得に興味！

試合後、堂安はSNSを更新。PKを外して頭を抱える自身の写真とともに、「Mad at myself. But will learn from the failure. Thank you for your great support.(自分自身に怒っている。けれど、この失敗から何か学ぶだろう。素晴らしい応援をありがとう)」と発信した。



この投稿に、フローニンヘンのサポーターからは「これは起こり得ることだった。頭を上げ、ファイトし続けて! さあ、木曜日のトゥべンテ戦を頑張ろう!」「あなたはベストプレーヤーのひとり。このチームの一員であることが誇り」「悪いパフォーマンスではなかったけど、GKがグッジョブだった。それだけのことだよ」といったエールが寄せられている。



AZ戦も堂安はキレのある動きをみせており、チームの核として信頼されていることも確かだ。他クラブからも注目を集めており、海外メディア『TRANSFERmarketWEB』によれば、ブンデスリーガのレバークーゼンが獲得に動いたという情報も舞い込んでいる。



2021年6月までフローニンヘンと契約を結んでいる彼の去就も気になるところだが、本人としては、まずはクラブの勝利に貢献したいところだろう。



フローニンヘンは9月27日(現地時間)に国内カップを戦った後、9月30日(現地時間)にはリーグ戦で強豪ユトレヒトをホームに迎える。