【J２採点】横浜FC１-２水戸｜満身創痍の横浜FCが完敗…。MOMは水戸の田向

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年09月19日

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横浜FCは５位、水戸は11位に。

J２リーグ・33節
９月16日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／7,976人
横浜FC　１-２　水戸
前半　１-２
後半　０-０
得点者／横浜FC＝イバ（34分）　水戸＝伊藤（30分）、田向（38分）
 
【採点理由】
完勝の水戸を高めに評価。２得点に絡んだ田向がMOM。横浜FCは故障者続出という事情もあり大幅にメンバーを入れ替えたが、特に前半は機能せず採点は低めとなった。
 
【チーム採点】
横浜FC　５
水戸　6.5
 
【MAN OF THE MATCH
田向泰輝（水戸）
　　　
【横浜FC｜選手採点】
GK
18　南　雄太　5.5
 
DF
２　藤井悠太　5.5
13　ぺ・スンジン　5.5
５　田代真一　5.5
22　永田拓也　５（HT OUT）
 
MF
24　渡邊一仁　５
40　レアンドロ・ドミンゲス　５（84分OUT）
８　佐藤謙介　５
23　ブルーノ・メネゲウ　５（HT OUT）
17　武田英二郎　5.5
 
FW
10　イバ　6.5
 
途中出場
FW
27  齋藤功佑　5.5（HT IN）
 
FW
39　瀬沼優司　５（HT IN）
 
MF
35　松井大輔　―（84分IN）
 
監督
タヴァレス　５
 
 
【水戸｜選手採点
GK
50　松井謙弥　６
 
DF
13　田中恵太　６（77分OUT）
５　伊藤槙人　６
24　細川淳也　5.5
６　ジエゴ　６
２　田向泰輝　７
 
MF　
10　木村祐志　６
８　前　寛之　６
26　小島幹敏　６
 
FW
46　伊藤涼太郎　6.5（82分OUT）
９　ジェフェルソン・バイアーノ　６（67分OUT）
 
途中出場
FW
47　バティスタ　5.5（67分IN）
 
MF
27　茂木駿佑　―（77分IN）
 
MF
18　白井永地　―（82分IN）
 
監督
長谷部茂利　６
 
関連ワード
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横浜FC
水戸

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