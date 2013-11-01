【J２採点】横浜FC１-２水戸｜満身創痍の横浜FCが完敗…。MOMは水戸の田向
カテゴリ：Jリーグ
2018年09月19日
横浜FCは５位、水戸は11位に。
９月16日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／7,976人
横浜FC １-２ 水戸
前半 １-２
後半 ０-０
得点者／横浜FC＝イバ（34分） 水戸＝伊藤（30分）、田向（38分）
【採点理由】
完勝の水戸を高めに評価。２得点に絡んだ田向がMOM。横浜FCは故障者続出という事情もあり大幅にメンバーを入れ替えたが、特に前半は機能せず採点は低めとなった。
【チーム採点】
横浜FC ５
水戸 6.5
【MAN OF THE MATCH】
田向泰輝（水戸）
【横浜FC｜選手採点】
GK
18 南 雄太 5.5
DF
２ 藤井悠太 5.5
13 ぺ・スンジン 5.5
５ 田代真一 5.5
22 永田拓也 ５（HT OUT）
MF
24 渡邊一仁 ５
40 レアンドロ・ドミンゲス ５（84分OUT）
８ 佐藤謙介 ５
23 ブルーノ・メネゲウ ５（HT OUT）
17 武田英二郎 5.5
FW
10 イバ 6.5
途中出場
FW
27 齋藤功佑 5.5（HT IN）
FW
39 瀬沼優司 ５（HT IN）
MF
35 松井大輔 ―（84分IN）
監督
タヴァレス ５
【水戸｜選手採点】
GK
50 松井謙弥 ６
DF
13 田中恵太 ６（77分OUT）
５ 伊藤槙人 ６
24 細川淳也 5.5
６ ジエゴ ６
２ 田向泰輝 ７
MF
10 木村祐志 ６
８ 前 寛之 ６
26 小島幹敏 ６
FW
46 伊藤涼太郎 6.5（82分OUT）
９ ジェフェルソン・バイアーノ ６（67分OUT）
途中出場
FW
47 バティスタ 5.5（67分IN）
MF
27 茂木駿佑 ―（77分IN）
MF
18 白井永地 ―（82分IN）
監督
長谷部茂利 ６
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