【J２採点】横浜FC１-２水戸｜満身創痍の横浜FCが完敗…。MOMは水戸の田向

J２リーグ・33節

９月16日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／7,976人

横浜FC １-２ 水戸

前半 １-２

後半 ０-０

得点者／横浜FC＝イバ（34分） 水戸＝伊藤（30分）、田向（38分）



【採点理由】

完勝の水戸を高めに評価。２得点に絡んだ田向がMOM。横浜FCは故障者続出という事情もあり大幅にメンバーを入れ替えたが、特に前半は機能せず採点は低めとなった。



【チーム採点】

横浜FC ５

水戸 6.5



【MAN OF THE MATCH】

田向泰輝（水戸）



【横浜FC｜選手採点】

GK

18 南 雄太 5.5



DF

２ 藤井悠太 5.5

13 ぺ・スンジン 5.5

５ 田代真一 5.5

22 永田拓也 ５（HT OUT）



MF

24 渡邊一仁 ５

40 レアンドロ・ドミンゲス ５（84分OUT）

８ 佐藤謙介 ５

23 ブルーノ・メネゲウ ５（HT OUT）

17 武田英二郎 5.5



FW

10 イバ 6.5



途中出場

FW

27 齋藤功佑 5.5（HT IN）



FW

39 瀬沼優司 ５（HT IN）



MF

35 松井大輔 ―（84分IN）



監督

タヴァレス ５





【水戸｜選手採点】

GK

50 松井謙弥 ６



DF

13 田中恵太 ６（77分OUT）

５ 伊藤槙人 ６

24 細川淳也 5.5

６ ジエゴ ６

２ 田向泰輝 ７



MF

10 木村祐志 ６

８ 前 寛之 ６

26 小島幹敏 ６



FW

46 伊藤涼太郎 6.5（82分OUT）

９ ジェフェルソン・バイアーノ ６（67分OUT）



途中出場

FW

47 バティスタ 5.5（67分IN）



MF

27 茂木駿佑 ―（77分IN）



MF

18 白井永地 ―（82分IN）



監督

長谷部茂利 ６

