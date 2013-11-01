第18回アジア競技大会での『ウイニングイレブン 2018』競技大会のライブ配信が決定！



日本代表として、KONAMIウイニングイレブン ｅスポーツアンバサダーである、杉村 直紀選手と、相原 翼選手の２名が出場する。eスポーツ日本人選手として初めて「アジア大会」に臨む2人をはじめ、アジア各地域の代表選手たちのメダルを懸けた熱い戦いを、LIVE配信でチェックしよう。

●「第18 回アジア競技大会 ジャカルタ・パレンバン」 eスポーツについて



eスポーツは8月26日（水）から開催されており、『ウイニングイレブン 2018』の競技は9月1日（土）の10時（現地時間）より開催。

各代表は2つのグループに分かれ、合計3試合（1対1、2対2、1対1）の総当たり形式で行なわれ、各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出。ベスト８以降も、同じく3試合を行ない、先に2勝したチームが、次の試合へ。



グループ分け、および代表選手は下記のとおり。



【グループ A】

香港：Ng Chor Kwan 選手 / Lam Wing Cheung 選手

マレーシア：Mohamad Nor Haikal bin Mohamad Noh 選手 / Muhamad Khairul bin Abdul Aziz 選手

イラン：Hasan Pajani 選手 / Reza Nobakhtsarkandi 選手

カザフスタン：Utepov Rinat 選手 / Kanish Abykenov 選手



【グループ B】

インドネシア：Elga Cahya Putra 選手 / Setia Widianto 選手

ベトナム：Le Doan Thanh Tam 選手 / Do Thai Thien Puc 選手

日本：杉村 直紀 選手 / 相原 翼 選手

インド：Ankur Diwakar 選手 / Navaneetha Krishnan Ananda Murugan 選手



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さらに、9月9日（日）16時より、地上波にて特番『僕のeスポーツ宣言（仮）』も放送（関東地区のみ）。アジア大会での戦いを中心に、eスポーツにかけるアスリートたちの生き様に迫る。