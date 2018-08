日本代表初選出！ フローニンヘンの堂安律がSNSで歓喜のコメント「最高のプレーを魅せれるように…」

「最高のプレーを魅せれるよう頑張ります。たくさんのメッセージありがとうございます。

One of my dreams came true.(夢のひとつが叶いました)

But my story has just begun...(だけど、僕の物語は始まったばかりだ……)

See you soon(日本でお会いしましょう!)」



かねがね日本代表での活躍を目標に掲げていた堂安にとって、念願の初選出。喜びもひとしおだろう。



投稿を見たサポーターからは、「とうとう呼ばれたね!」「A代表選出おめでとうございます!パナスタ凱旋楽しみです!最高のプレー期待してます!」など、祝福のコメントが寄せられている。



そのほかにも、冨安健洋(シント=トロイデン)、伊藤達哉(ハンブルク)、佐々木翔(サンフレッチェ広島)と、堂安を含めて計4名が初選出だ。



日本代表は、7日にチリ代表(@札幌ド)、11日にコスタリカ代表(@吹田S)と対戦。堂安は、日本代表に新たな風を吹き込めるだろうか。