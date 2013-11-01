【J２採点】熊本０-１栃木｜栃木が終盤の１点を守って４連勝！ 熊本はシュート３本と迫力を欠く

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年08月29日

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熊本は21位、栃木は13位。

J２リーグ・30節
８月26日／19：03／えがお健康スタジアム／5,012人
熊本　０-１　栃木
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／熊本＝なし　栃木＝OG（82分）
 
【採点理由】
徹底した戦い方で栃木が優位に試合を進め、終盤の１点を守って４連勝を飾った。熊本は効果的な攻撃ができず、シュート３本と迫力を欠いた。交代出場で短い時間ながら流れを変え決勝点につなげた西谷優をMOMに。
 
【チーム採点】
熊本　５   
栃木　６
 
【MAN OF THE MATCH
西谷優希（栃木）
 
【熊本｜選手採点】
GK
１　畑　実　６
 
DF
13　多々良敦斗　5.5
６　村上　巧　６
４　園田拓也　5.5
 
MF
２　黒木晃平　5.5
20　上里一将　５（74分OUT）
45　横山知伸　5.5
27　中山雄登　５（74分OUT）
14　田中達也　5.5
 
FW
９　安　柄俊　5.5
11　皆川佑介　5.5（84分OUT）
 
交代出場
MF
８　上村周平　5.5（74分IN）
 
MF
50　水野晃樹　5.5（74分IN）
 
FW
18　巻誠一郎　―（84分IN）
 
監督
渋谷洋樹　5.5
 
 
【栃木｜選手採点】
GK
１　竹重安希彦　６
 
DF
42　パウロン　６
19　服部康平　６
17　福岡将太　６
 
MF
29　川田拳登　６
２　西澤代志也　６（59分OUT）
11　岡﨑建哉　6.5（89分OUT）
26　夛田凌輔　６
 
FW
37　浜下　瑛　６
９　大黒将志　5.5
14　西谷和希　６（90＋３分OUT）
 
交代出場
MF
41　西谷優希　6.5（59分IN）
 
DF
７　菅　和範　―（89分IN）
 
FW
13　上形洋介　―（90＋３分IN）
 
監督
横山雄次　6.5
関連ワード
J2
栃木
熊本

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