【J２採点】熊本０-１栃木｜栃木が終盤の１点を守って４連勝！ 熊本はシュート３本と迫力を欠く
カテゴリ：Jリーグ
2018年08月29日
熊本は21位、栃木は13位。
J２リーグ・30節
８月26日／19：03／えがお健康スタジアム／5,012人
熊本 ０-１ 栃木
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／熊本＝なし 栃木＝OG（82分）
【採点理由】
徹底した戦い方で栃木が優位に試合を進め、終盤の１点を守って４連勝を飾った。熊本は効果的な攻撃ができず、シュート３本と迫力を欠いた。交代出場で短い時間ながら流れを変え決勝点につなげた西谷優をMOMに。
【チーム採点】
熊本 ５
栃木 ６
【MAN OF THE MATCH】
西谷優希（栃木）
【熊本｜選手採点】
GK
１ 畑 実 ６
DF
13 多々良敦斗 5.5
６ 村上 巧 ６
４ 園田拓也 5.5
MF
２ 黒木晃平 5.5
20 上里一将 ５（74分OUT）
45 横山知伸 5.5
27 中山雄登 ５（74分OUT）
14 田中達也 5.5
FW
９ 安 柄俊 5.5
11 皆川佑介 5.5（84分OUT）
交代出場
MF
８ 上村周平 5.5（74分IN）
MF
50 水野晃樹 5.5（74分IN）
FW
18 巻誠一郎 ―（84分IN）
監督
渋谷洋樹 5.5
【栃木｜選手採点】
GK
１ 竹重安希彦 ６
DF
42 パウロン ６
19 服部康平 ６
17 福岡将太 ６
MF
29 川田拳登 ６
２ 西澤代志也 ６（59分OUT）
11 岡﨑建哉 6.5（89分OUT）
26 夛田凌輔 ６
FW
37 浜下 瑛 ６
９ 大黒将志 5.5
14 西谷和希 ６（90＋３分OUT）
交代出場
MF
41 西谷優希 6.5（59分IN）
DF
７ 菅 和範 ―（89分IN）
FW
13 上形洋介 ―（90＋３分IN）
監督
横山雄次 6.5
８月26日／19：03／えがお健康スタジアム／5,012人
熊本 ０-１ 栃木
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／熊本＝なし 栃木＝OG（82分）
【採点理由】
徹底した戦い方で栃木が優位に試合を進め、終盤の１点を守って４連勝を飾った。熊本は効果的な攻撃ができず、シュート３本と迫力を欠いた。交代出場で短い時間ながら流れを変え決勝点につなげた西谷優をMOMに。
【チーム採点】
熊本 ５
栃木 ６
【MAN OF THE MATCH】
西谷優希（栃木）
【熊本｜選手採点】
GK
１ 畑 実 ６
DF
13 多々良敦斗 5.5
６ 村上 巧 ６
４ 園田拓也 5.5
MF
２ 黒木晃平 5.5
20 上里一将 ５（74分OUT）
45 横山知伸 5.5
27 中山雄登 ５（74分OUT）
14 田中達也 5.5
FW
９ 安 柄俊 5.5
11 皆川佑介 5.5（84分OUT）
交代出場
MF
８ 上村周平 5.5（74分IN）
MF
50 水野晃樹 5.5（74分IN）
FW
18 巻誠一郎 ―（84分IN）
監督
渋谷洋樹 5.5
【栃木｜選手採点】
GK
１ 竹重安希彦 ６
DF
42 パウロン ６
19 服部康平 ６
17 福岡将太 ６
MF
29 川田拳登 ６
２ 西澤代志也 ６（59分OUT）
11 岡﨑建哉 6.5（89分OUT）
26 夛田凌輔 ６
FW
37 浜下 瑛 ６
９ 大黒将志 5.5
14 西谷和希 ６（90＋３分OUT）
交代出場
MF
41 西谷優希 6.5（59分IN）
DF
７ 菅 和範 ―（89分IN）
FW
13 上形洋介 ―（90＋３分IN）
監督
横山雄次 6.5
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