【J２採点】熊本０-１栃木｜栃木が終盤の１点を守って４連勝！ 熊本はシュート３本と迫力を欠く

J２リーグ・30節

８月26日／19：03／えがお健康スタジアム／5,012人

熊本 ０-１ 栃木

前半 ０-０

後半 ０-１

得点者／熊本＝なし 栃木＝OG（82分）



【採点理由】

徹底した戦い方で栃木が優位に試合を進め、終盤の１点を守って４連勝を飾った。熊本は効果的な攻撃ができず、シュート３本と迫力を欠いた。交代出場で短い時間ながら流れを変え決勝点につなげた西谷優をMOMに。



【チーム採点】

熊本 ５

栃木 ６



【MAN OF THE MATCH】

西谷優希（栃木）



【熊本｜選手採点】

GK

１ 畑 実 ６



DF

13 多々良敦斗 5.5

６ 村上 巧 ６

４ 園田拓也 5.5



MF

２ 黒木晃平 5.5

20 上里一将 ５（74分OUT）

45 横山知伸 5.5

27 中山雄登 ５（74分OUT）

14 田中達也 5.5



FW

９ 安 柄俊 5.5

11 皆川佑介 5.5（84分OUT）



交代出場

MF

８ 上村周平 5.5（74分IN）



MF

50 水野晃樹 5.5（74分IN）



FW

18 巻誠一郎 ―（84分IN）



監督

渋谷洋樹 5.5





【栃木｜選手採点】

GK

１ 竹重安希彦 ６



DF

42 パウロン ６

19 服部康平 ６

17 福岡将太 ６



MF

29 川田拳登 ６

２ 西澤代志也 ６（59分OUT）

11 岡﨑建哉 6.5（89分OUT）

26 夛田凌輔 ６



FW

37 浜下 瑛 ６

９ 大黒将志 5.5

14 西谷和希 ６（90＋３分OUT）



交代出場

MF

41 西谷優希 6.5（59分IN）



DF

７ 菅 和範 ―（89分IN）



FW

13 上形洋介 ―（90＋３分IN）



監督

横山雄次 6.5