【J２採点】大宮４-４山口｜打ち合いの主役！ ハットトリックのオナイウをMOMに

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年08月29日

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大宮は７位、山口は10位に。

J２リーグ・30節
８月26日／19：03／NACK５スタジアム大宮／9,232人
大宮　４-４　山口
前半 １-１
後半 ３-３
得点者／大宮＝河本（45+２分）、茨田（48分）、酒井（82分）、シモヴィッチ（90+４分）　山口＝オナイウ③（26分、68分、84分）、ジュリーニョ（75分）
 
【採点理由】
ミスの重なった両GKは厳しい採点にならざるを得ない。ハットトリックのオナイウ阿道は、ゴール自体は難易度の高いものではなくとも、ポストプレーを献身的にこなしながら、最後はいるべきところにいたことを評価。打ち合いの主役をMOMに選定した。
 
【チーム採点】
大宮　5.5
山口　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
オナイウ阿道（山口）
 
【大宮｜選手採点】
GK
22　笠原昂史　４
 
DF
20　酒井宣福　5.5
３　河本裕之　5.5
50　畑尾大翔　5.5
６　河面旺成　5.5
 
MF
８　茨田陽生　6.5（77分OUT）
15　大山啓輔　６
７　三門雄大　６
16　マテウス　6.5
 
FW
28　富山貴光　６（77分OUT）
10　大前元紀　６（88分OUT）
 
交代出場
MF　
39　嶋田慎太郎　―（77分IN）
 
FW　
９　ロビン・シモヴィッチ　6.5（77分IN）
 
FW　
11　マルセロ・トスカーノ　―（88分IN）
 
監督
石井正忠　６
 
 
【山口｜選手採点】
GK
44　藤嶋栄介　４
 
DF
６　前　貴之　5.5
35　ワシントン　5.5
26　ヘナン　５
11　鳥養祐矢　６
 
MF
32　丸岡　満　5.5（66分OUT）
10　池上丈二　5.5（HT OUT）
29　三幸秀稔　6.5
８　ジュリーニョ　6.5（79分OUT）
 
FW
18　高木大輔　６
19　オナイウ阿道　７
 
交代出場
FW
50　高井和馬　６（HT IN）
 
FW
９　岸田和人　6.5（66分IN）
 
MF
24　山下敬大　―（79分IN）
 
監督
霜田正浩　6.5
 
関連ワード
J2
大宮
山口

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