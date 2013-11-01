【J２採点】大宮４-４山口｜打ち合いの主役！ ハットトリックのオナイウをMOMに
カテゴリ：Jリーグ
2018年08月29日
大宮は７位、山口は10位に。
J２リーグ・30節
８月26日／19：03／NACK５スタジアム大宮／9,232人
大宮 ４-４ 山口
前半 １-１
後半 ３-３
得点者／大宮＝河本（45+２分）、茨田（48分）、酒井（82分）、シモヴィッチ（90+４分） 山口＝オナイウ③（26分、68分、84分）、ジュリーニョ（75分）
【採点理由】
ミスの重なった両GKは厳しい採点にならざるを得ない。ハットトリックのオナイウ阿道は、ゴール自体は難易度の高いものではなくとも、ポストプレーを献身的にこなしながら、最後はいるべきところにいたことを評価。打ち合いの主役をMOMに選定した。
【チーム採点】
大宮 5.5
山口 5.5
【MAN OF THE MATCH】
オナイウ阿道（山口）
【大宮｜選手採点】
GK
22 笠原昂史 ４
DF
20 酒井宣福 5.5
３ 河本裕之 5.5
50 畑尾大翔 5.5
６ 河面旺成 5.5
MF
８ 茨田陽生 6.5（77分OUT）
15 大山啓輔 ６
７ 三門雄大 ６
16 マテウス 6.5
FW
28 富山貴光 ６（77分OUT）
10 大前元紀 ６（88分OUT）
交代出場
MF
39 嶋田慎太郎 ―（77分IN）
FW
９ ロビン・シモヴィッチ 6.5（77分IN）
FW
11 マルセロ・トスカーノ ―（88分IN）
監督
石井正忠 ６
【山口｜選手採点】
GK
44 藤嶋栄介 ４
DF
６ 前 貴之 5.5
35 ワシントン 5.5
26 ヘナン ５
11 鳥養祐矢 ６
MF
32 丸岡 満 5.5（66分OUT）
10 池上丈二 5.5（HT OUT）
29 三幸秀稔 6.5
８ ジュリーニョ 6.5（79分OUT）
FW
18 高木大輔 ６
19 オナイウ阿道 ７
交代出場
FW
50 高井和馬 ６（HT IN）
FW
９ 岸田和人 6.5（66分IN）
MF
24 山下敬大 ―（79分IN）
監督
霜田正浩 6.5
８月26日／19：03／NACK５スタジアム大宮／9,232人
大宮 ４-４ 山口
前半 １-１
後半 ３-３
得点者／大宮＝河本（45+２分）、茨田（48分）、酒井（82分）、シモヴィッチ（90+４分） 山口＝オナイウ③（26分、68分、84分）、ジュリーニョ（75分）
【採点理由】
ミスの重なった両GKは厳しい採点にならざるを得ない。ハットトリックのオナイウ阿道は、ゴール自体は難易度の高いものではなくとも、ポストプレーを献身的にこなしながら、最後はいるべきところにいたことを評価。打ち合いの主役をMOMに選定した。
【チーム採点】
大宮 5.5
山口 5.5
【MAN OF THE MATCH】
オナイウ阿道（山口）
【大宮｜選手採点】
GK
22 笠原昂史 ４
DF
20 酒井宣福 5.5
３ 河本裕之 5.5
50 畑尾大翔 5.5
６ 河面旺成 5.5
MF
８ 茨田陽生 6.5（77分OUT）
15 大山啓輔 ６
７ 三門雄大 ６
16 マテウス 6.5
FW
28 富山貴光 ６（77分OUT）
10 大前元紀 ６（88分OUT）
交代出場
MF
39 嶋田慎太郎 ―（77分IN）
FW
９ ロビン・シモヴィッチ 6.5（77分IN）
FW
11 マルセロ・トスカーノ ―（88分IN）
監督
石井正忠 ６
【山口｜選手採点】
GK
44 藤嶋栄介 ４
DF
６ 前 貴之 5.5
35 ワシントン 5.5
26 ヘナン ５
11 鳥養祐矢 ６
MF
32 丸岡 満 5.5（66分OUT）
10 池上丈二 5.5（HT OUT）
29 三幸秀稔 6.5
８ ジュリーニョ 6.5（79分OUT）
FW
18 高木大輔 ６
19 オナイウ阿道 ７
交代出場
FW
50 高井和馬 ６（HT IN）
FW
９ 岸田和人 6.5（66分IN）
MF
24 山下敬大 ―（79分IN）
監督
霜田正浩 6.5
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