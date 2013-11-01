【J２採点】大宮４-４山口｜打ち合いの主役！ ハットトリックのオナイウをMOMに

J２リーグ・30節

８月26日／19：03／NACK５スタジアム大宮／9,232人

大宮 ４-４ 山口

前半 １-１

後半 ３-３

得点者／大宮＝河本（45+２分）、茨田（48分）、酒井（82分）、シモヴィッチ（90+４分） 山口＝オナイウ③（26分、68分、84分）、ジュリーニョ（75分）



【採点理由】

ミスの重なった両GKは厳しい採点にならざるを得ない。ハットトリックのオナイウ阿道は、ゴール自体は難易度の高いものではなくとも、ポストプレーを献身的にこなしながら、最後はいるべきところにいたことを評価。打ち合いの主役をMOMに選定した。



【チーム採点】

大宮 5.5

山口 5.5



【MAN OF THE MATCH】

オナイウ阿道（山口）



【大宮｜選手採点】

GK

22 笠原昂史 ４



DF

20 酒井宣福 5.5

３ 河本裕之 5.5

50 畑尾大翔 5.5

６ 河面旺成 5.5



MF

８ 茨田陽生 6.5（77分OUT）

15 大山啓輔 ６

７ 三門雄大 ６

16 マテウス 6.5



FW

28 富山貴光 ６（77分OUT）

10 大前元紀 ６（88分OUT）



交代出場

MF

39 嶋田慎太郎 ―（77分IN）



FW

９ ロビン・シモヴィッチ 6.5（77分IN）



FW

11 マルセロ・トスカーノ ―（88分IN）



監督

石井正忠 ６





【山口｜選手採点】

GK

44 藤嶋栄介 ４



DF

６ 前 貴之 5.5

35 ワシントン 5.5

26 ヘナン ５

11 鳥養祐矢 ６



MF

32 丸岡 満 5.5（66分OUT）

10 池上丈二 5.5（HT OUT）

29 三幸秀稔 6.5

８ ジュリーニョ 6.5（79分OUT）



FW

18 高木大輔 ６

19 オナイウ阿道 ７



交代出場

FW

50 高井和馬 ６（HT IN）



FW

９ 岸田和人 6.5（66分IN）



MF

24 山下敬大 ―（79分IN）



監督

霜田正浩 6.5

