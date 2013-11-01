【J２採点】町田１-０岐阜｜町田が首位浮上！ 岐阜撃破の立役者はレフティ森村

J２リーグ30節

８月26日／18：03／町田市立陸上競技場／4,289人

町田 １-０ 岐阜

前半 １-０

後半 ０-０

得点者／町田＝森村（17分） 岐阜＝なし



【採点理由】

町田からは決勝点を奪った森村と無失点に貢献した奥山や土岐田を高い採点とした。一方の岐阜では、PK阻止など守護神のビクトルが奮闘したものの、攻撃の精度を欠いた。



【チーム採点】

町田 ６

岐阜 5.5



【MAN OF THE MATCH】

森村昂太（町田）



【町田｜選手採点】

GK

１ 福井光輝 ６



DF

２ 奥山政幸 6.5

35 大谷尚輝 ６

５ 深津康太 ６

23 酒井隆介 ６（90分OUT）



MF

８ 平戸太貴 ６

10 土岐田洸平 6.5（90＋４分OUT）

29 森村昂太 6.5

19 土居柊太 ６（69分OUT）



FW

９ 鈴木孝司 5.5

30 中島裕希 ６



交代出場

MF

14 吉濱遼平 ６（69分IN）



DF

３ 藤井航大 ―（90分IN）



MF

６ 李 漢宰 ―（90＋４分IN）



監督

相馬直樹 6.5





【岐阜｜選手採点】

GK

25 ビクトル 6.5



DF

２ 阿部正紀 5.5

３ 竹田忠嗣 ５

27 イヨハ理ヘンリー 5.5

16 福村貴幸 ６



MF

６ 三島頌平 5.5（75分OUT）

31 宮本航汰 ５

30 中島賢星 5.5



FW

９ 山岸祐也 5.5

18 石川大地 5.5（79分OUT）

19 薮内健人 5.5（67分OUT）



交代出場

FW

33 ミシャエル 5.5（67分IN）



MF

14 風間宏矢 5.5（75分IN）



FW

24 難波宏明 ―（79分IN）



監督

大木 武 5.5





取材・文●郡司 聡（フリーライター）