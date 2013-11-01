【アジア大会】U-21日本代表、マレーシア戦のスタメン発表！１トップは前田大然か
カテゴリ：日本代表
2018年08月24日
GKはオビに代わり小島が務める
８月24日に実施されるアジア大会のラウンドオブ16、日本対マレーシアのスタメンが、キックオフに先駆けて発表された。
ここまでの３試合同様、３-４-２-１システムでのスタートが予想される。グループステージ３戦目のベトナム戦からは６人を変更。GKの小島をはじめ、長沼、板倉、岩崎、松本、旗手の６人が先発で起用される。
【日本代表のスタメン】※表記は登録ポジション
GK
1 小島亨介（早稲田大）
DF
4 板倉 滉（仙台）
5 杉岡大暉（湘南）
7 原 輝綺（新潟）
20 立田悠悟（清水）
MF
2 長沼洋一（岐阜）
13 岩崎悠人（京都）
14 松本泰志（広島）
16 渡辺皓太（東京Ｖ）
FW
9 旗手怜央（順天堂大）
18 前田大然（松本）
【控えメンバー】
GK
12 オビ・パウエルオビンナ（流通経済大）
DF
3 岡崎 慎（FC東京）
19 大南拓磨（磐田）
MF
6 初瀬 亮（Ｇ大阪）
8 三苫 薫（筑波大）
10 三好康児（札幌）
11 遠藤渓太（横浜）
17 神谷優太（愛媛）
FW
15 上田綺世（法政大）
ここまでの３試合同様、３-４-２-１システムでのスタートが予想される。グループステージ３戦目のベトナム戦からは６人を変更。GKの小島をはじめ、長沼、板倉、岩崎、松本、旗手の６人が先発で起用される。
【日本代表のスタメン】※表記は登録ポジション
GK
1 小島亨介（早稲田大）
DF
4 板倉 滉（仙台）
5 杉岡大暉（湘南）
7 原 輝綺（新潟）
20 立田悠悟（清水）
MF
2 長沼洋一（岐阜）
13 岩崎悠人（京都）
14 松本泰志（広島）
16 渡辺皓太（東京Ｖ）
FW
9 旗手怜央（順天堂大）
18 前田大然（松本）
【控えメンバー】
GK
12 オビ・パウエルオビンナ（流通経済大）
DF
3 岡崎 慎（FC東京）
19 大南拓磨（磐田）
MF
6 初瀬 亮（Ｇ大阪）
8 三苫 薫（筑波大）
10 三好康児（札幌）
11 遠藤渓太（横浜）
17 神谷優太（愛媛）
FW
15 上田綺世（法政大）
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