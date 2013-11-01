【アジア大会】U-21日本代表、マレーシア戦のスタメン発表！１トップは前田大然か

カテゴリ：日本代表

サッカーダイジェスト編集部

2018年08月24日

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GKはオビに代わり小島が務める

ベトナム戦に続き、先発出場する前田。１トップでの起用が濃厚だ。(C)Getty Images

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　８月24日に実施されるアジア大会のラウンドオブ16、日本対マレーシアのスタメンが、キックオフに先駆けて発表された。
 
　ここまでの３試合同様、３-４-２-１システムでのスタートが予想される。グループステージ３戦目のベトナム戦からは６人を変更。GKの小島をはじめ、長沼、板倉、岩崎、松本、旗手の６人が先発で起用される。
 
【日本代表のスタメン】※表記は登録ポジション
GK
1　小島亨介（早稲田大）
 
DF
4　板倉　滉（仙台）
5　杉岡大暉（湘南）
7　原　輝綺（新潟）
20　立田悠悟（清水）
 
MF
2　長沼洋一（岐阜）
13　岩崎悠人（京都）
14　松本泰志（広島）
16　渡辺皓太（東京Ｖ）
 
FW
9　旗手怜央（順天堂大）
18　前田大然（松本）
 

【控えメンバー】
GK
12　オビ・パウエルオビンナ（流通経済大）
 
DF
3　岡崎　慎（FC東京）
19　大南拓磨（磐田）
 
MF
6　初瀬　亮（Ｇ大阪）
8　三苫　薫（筑波大）
10　三好康児（札幌）
11　遠藤渓太（横浜）
17　神谷優太（愛媛）
 
FW
15　上田綺世（法政大）
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