【アジア大会】U-21日本代表、マレーシア戦のスタメン発表！１トップは前田大然か

８月24日に実施されるアジア大会のラウンドオブ16、日本対マレーシアのスタメンが、キックオフに先駆けて発表された。



ここまでの３試合同様、３-４-２-１システムでのスタートが予想される。グループステージ３戦目のベトナム戦からは６人を変更。GKの小島をはじめ、長沼、板倉、岩崎、松本、旗手の６人が先発で起用される。



【日本代表のスタメン】※表記は登録ポジション

GK

1 小島亨介（早稲田大）



DF

4 板倉 滉（仙台）

5 杉岡大暉（湘南）

7 原 輝綺（新潟）

20 立田悠悟（清水）



MF

2 長沼洋一（岐阜）

13 岩崎悠人（京都）

14 松本泰志（広島）

16 渡辺皓太（東京Ｖ）



FW

9 旗手怜央（順天堂大）

18 前田大然（松本）





【控えメンバー】

GK

12 オビ・パウエルオビンナ（流通経済大）



DF

3 岡崎 慎（FC東京）

19 大南拓磨（磐田）



MF

6 初瀬 亮（Ｇ大阪）

8 三苫 薫（筑波大）

10 三好康児（札幌）

11 遠藤渓太（横浜）

17 神谷優太（愛媛）



FW

15 上田綺世（法政大）