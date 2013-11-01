【J２採点】山口１-２京都｜仙頭の活躍で京都が最下位脱出！ 山口では新戦力のジュリーニョが奮闘

J２リーグ・29節

８月18日／19:03／維新みらいふスタジアム／6,060人

山口 １-２ 京都

前半 ０-１

後半 １-１

得点者／山口＝岸田（90+５分） 京都＝ジュニーニョ（25分）、カイオ（90+１分）



【採点理由】

３連勝の京都は最下位を脱出。MOMは仙頭啓矢。自陣からのロングフィードを収めて先制点に絡んだほか、右サイドを積極的に突いてゲームの流れを京都に留めた。山口はチーム全体のバランスが悪く、評価は低調。ただジュリーニョは初先発ながら攻守に貢献した。



【チーム採点】

山口 ５

京都 ６



【MAN OF THE MATCH】

仙頭啓矢（京都）



【山口｜選手採点】

GK

17 吉満大介 ５



DF

３ 渡辺広大 5.5（39分OUT）

26 ヘナン ５

21 廣木雄磨 ５（HT OUT）

６ 前 貴之 5.5



MF

29 三幸秀稔 5.5

35 ワシントン 5.5

８ ジュリーニョ ６

32 丸岡 満 5.5



FW

19 オナイウ阿道 5.5

50 高井和馬 ５（84分OUT）



交代出場

DF

11 鳥養祐矢 ６（39分IN）



MF

10 池上丈二 5.5（HT IN）



FW

９ 岸田和人 ６（84分IN）



監督

霜田正浩 5.5





【京都｜選手採点】

GK

34 若原智哉 5.5



DF

４ 田中マルクス闘莉王 ６（75分OUT）

６ 本多勇喜 ６

15 染谷悠太 6.5

24 増川隆洋 ６

30 石櫃洋祐 ６



MF

14 仙頭啓矢 6.5

31 ジュニーニョ 6.5（80分OUT）

41 金久保順 ６

44 庄司悦大 ６



FW

９ レンゾ・ロペス 5.5（71分OUT）



交代出場

FW

20 カイオ 6.5（71分IN）



MF

８ 重廣卓也 ６（75分IN）



DF

17 牟田雄祐 ―（80分IN）



監督

ジュロヴスキー ６





取材・文●上田真之介（フリーライター）

