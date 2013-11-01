【J２採点】山口１-２京都｜仙頭の活躍で京都が最下位脱出！ 山口では新戦力のジュリーニョが奮闘
カテゴリ：Jリーグ
2018年08月23日
敗れた山口は９戦未勝利に。
J２リーグ・29節
８月18日／19:03／維新みらいふスタジアム／6,060人
山口 １-２ 京都
前半 ０-１
後半 １-１
得点者／山口＝岸田（90+５分） 京都＝ジュニーニョ（25分）、カイオ（90+１分）
【採点理由】
３連勝の京都は最下位を脱出。MOMは仙頭啓矢。自陣からのロングフィードを収めて先制点に絡んだほか、右サイドを積極的に突いてゲームの流れを京都に留めた。山口はチーム全体のバランスが悪く、評価は低調。ただジュリーニョは初先発ながら攻守に貢献した。
【チーム採点】
山口 ５
京都 ６
【MAN OF THE MATCH】
仙頭啓矢（京都）
【山口｜選手採点】
GK
17 吉満大介 ５
DF
３ 渡辺広大 5.5（39分OUT）
26 ヘナン ５
21 廣木雄磨 ５（HT OUT）
６ 前 貴之 5.5
MF
29 三幸秀稔 5.5
35 ワシントン 5.5
８ ジュリーニョ ６
32 丸岡 満 5.5
FW
19 オナイウ阿道 5.5
50 高井和馬 ５（84分OUT）
交代出場
DF
11 鳥養祐矢 ６（39分IN）
MF
10 池上丈二 5.5（HT IN）
FW
９ 岸田和人 ６（84分IN）
監督
霜田正浩 5.5
【京都｜選手採点】
GK
34 若原智哉 5.5
DF
４ 田中マルクス闘莉王 ６（75分OUT）
６ 本多勇喜 ６
15 染谷悠太 6.5
24 増川隆洋 ６
30 石櫃洋祐 ６
MF
14 仙頭啓矢 6.5
31 ジュニーニョ 6.5（80分OUT）
41 金久保順 ６
44 庄司悦大 ６
FW
９ レンゾ・ロペス 5.5（71分OUT）
交代出場
FW
20 カイオ 6.5（71分IN）
MF
８ 重廣卓也 ６（75分IN）
DF
17 牟田雄祐 ―（80分IN）
監督
ジュロヴスキー ６
取材・文●上田真之介（フリーライター）
８月18日／19:03／維新みらいふスタジアム／6,060人
山口 １-２ 京都
前半 ０-１
後半 １-１
得点者／山口＝岸田（90+５分） 京都＝ジュニーニョ（25分）、カイオ（90+１分）
【採点理由】
３連勝の京都は最下位を脱出。MOMは仙頭啓矢。自陣からのロングフィードを収めて先制点に絡んだほか、右サイドを積極的に突いてゲームの流れを京都に留めた。山口はチーム全体のバランスが悪く、評価は低調。ただジュリーニョは初先発ながら攻守に貢献した。
【チーム採点】
山口 ５
京都 ６
【MAN OF THE MATCH】
仙頭啓矢（京都）
【山口｜選手採点】
GK
17 吉満大介 ５
DF
３ 渡辺広大 5.5（39分OUT）
26 ヘナン ５
21 廣木雄磨 ５（HT OUT）
６ 前 貴之 5.5
MF
29 三幸秀稔 5.5
35 ワシントン 5.5
８ ジュリーニョ ６
32 丸岡 満 5.5
FW
19 オナイウ阿道 5.5
50 高井和馬 ５（84分OUT）
交代出場
DF
11 鳥養祐矢 ６（39分IN）
MF
10 池上丈二 5.5（HT IN）
FW
９ 岸田和人 ６（84分IN）
監督
霜田正浩 5.5
【京都｜選手採点】
GK
34 若原智哉 5.5
DF
４ 田中マルクス闘莉王 ６（75分OUT）
６ 本多勇喜 ６
15 染谷悠太 6.5
24 増川隆洋 ６
30 石櫃洋祐 ６
MF
14 仙頭啓矢 6.5
31 ジュニーニョ 6.5（80分OUT）
41 金久保順 ６
44 庄司悦大 ６
FW
９ レンゾ・ロペス 5.5（71分OUT）
交代出場
FW
20 カイオ 6.5（71分IN）
MF
８ 重廣卓也 ６（75分IN）
DF
17 牟田雄祐 ―（80分IN）
監督
ジュロヴスキー ６
取材・文●上田真之介（フリーライター）
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