【J２採点】山口１-２京都｜仙頭の活躍で京都が最下位脱出！ 山口では新戦力のジュリーニョが奮闘

カテゴリ：Jリーグ

上田真之介

2018年08月23日

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敗れた山口は９戦未勝利に。

J２リーグ・29節
８月18日／19:03／維新みらいふスタジアム／6,060人
山口　１-２　京都
前半 ０-１
後半 １-１
得点者／山口＝岸田（90+５分）　京都＝ジュニーニョ（25分）、カイオ（90+１分）
 
【採点理由】
３連勝の京都は最下位を脱出。MOMは仙頭啓矢。自陣からのロングフィードを収めて先制点に絡んだほか、右サイドを積極的に突いてゲームの流れを京都に留めた。山口はチーム全体のバランスが悪く、評価は低調。ただジュリーニョは初先発ながら攻守に貢献した。
 
【チーム採点】
山口　５
京都　６
 
【MAN OF THE MATCH】
仙頭啓矢（京都）
 
【山口｜選手採点】
GK
17　吉満大介　５
 
DF
３　渡辺広大　5.5（39分OUT）
26　ヘナン　５
21　廣木雄磨　５（HT OUT）
６　前　貴之　5.5
 
MF
29　三幸秀稔　5.5
35　ワシントン　5.5
８　ジュリーニョ　６
32　丸岡　満　5.5
 
FW
19　オナイウ阿道　5.5
50　高井和馬　５（84分OUT）
 
交代出場
DF
11　鳥養祐矢　６（39分IN）
 
MF
10　池上丈二　5.5（HT IN）
 
FW
９　岸田和人　６（84分IN）
 
監督
霜田正浩　5.5
 
 
【京都｜選手採点】
GK
34　若原智哉　5.5
 
DF
４　田中マルクス闘莉王　６（75分OUT）
６　本多勇喜　６
15　染谷悠太　6.5
24　増川隆洋　６
30　石櫃洋祐　６
 
MF
14　仙頭啓矢　6.5
31　ジュニーニョ　6.5（80分OUT）
41　金久保順　６
44　庄司悦大　６
 
FW
９　レンゾ・ロペス　5.5（71分OUT）
 
交代出場
FW
20　カイオ　6.5（71分IN）
 
MF
８　重廣卓也　６（75分IN）
 
DF
17　牟田雄祐　―（80分IN）
 
監督
ジュロヴスキー　６
 
 
取材・文●上田真之介（フリーライター）
 
関連ワード
J2
京都
山口

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