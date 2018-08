新時代を迎えるリーガが今週末開幕。そして、今シーズンもWOWOWは『毎節最大５試合生中継』でお届け！

世界がサッカーに熱狂したロシアW杯の余韻のなか、欧州各国トップリーグの新シーズンがスタートする。

そして、今週末に開幕するリーガ。WOWOWで長年、試合放送を楽しんできたファンに嬉しいニュースが発表された。今シーズンもWOWOWが毎節最大5試合の生中継でお届けしていくことが決定した。

昨シーズンは、チャンピオンズリーグで史上初の3連覇を果たしたレアル・マドリーのクリスチアーノ・ロナウドは、5度目のバロンドールと史上初の6年連続CL得点王を獲得。リーガを制したバルセロナのリオネル・メッシは、ゴールデンシュー(欧州得点王)に輝いた。しかし、今夏にアンドレス・イニエスタやF・トーレス、そしてC・ロナウドといったリーガを象徴する選手たちがスペインから離れ、一時代の終焉が訪れようとしている。

そんなリーガの新たな勢力図が描かれようとしている今シーズン、WOWOWが掲げる番組テーマは「再始動」。2018-19シーズンは、これまでの実績や勢力図がリセットされ、新たなスタートとなり、新たな覇権、そして4年後のワールドカップを見据えた戦いが始まる。C・ロナウドが移籍したマドリーはどんなニュースターを加えるのか、そしてワールドカップで苦汁を味わったメッシがバルセロナで鬱憤を晴らすのか注目が集まる。

ロシアW杯でクロアチアを初の準優勝に導き、ゴールデンボール(大会最優秀選手)を受賞したモドリッチは、この10年間、C・ロナウドとメッシによって独占されてきたバロンドールの候補に躍り出ている有力選手だ。また、バルセロナにいるメッシと最強コンビを組むルイス・スアレスの存在も忘れてはならない。さらに、フランスのワールドカップ優勝の立役者、アントワーヌ・グリエーズマンを擁するアトレティコ・マドリーの躍進も気になるところだ。日本人選手では、ヘタフェで2シーズン目を迎える柴崎岳と、ワールドカップで“驚きの活躍をした5人”に選出され、ベティスに移籍した乾貴士からも目が離せない。そして昨シーズンはおあずけとなったリーガ初の“日本人対決”にも期待がかかる。

また、WOWOWは、番組をさらに盛り上げるテーマソングに、MAN WITH A MISSIONの新曲『Chasing the Horizon』が決定したことを発表。今回、楽曲を提供しているMAN WITH A MISSIONは、15-16シーズンのイメージソング『Far』、WOWOW欧州サッカーイメージソング『Waiting fot the Moment』に続いて3度目の起用で、WOWOWリーガのファンには馴染みのあるコラボレーションとなった。







大の海外サッカー好きとしても知られる、バンドのギター&ボーカルのジャン・ケン・ジョニーが率いるMAN WITH A MISSIONは、今後、WOWOWのサッカー関連番組にも登場する予定だ。

ますます見どころの多いリーガの新シーズンをWOWOWで楽しもう。第1節の放送予定は下記のWOWOWの番組オフィシャルサイトでチェックを!

【WOWOWリーガ 関連番組】

●リーガ・エスパニョーラ2018-19シーズン

放送:8月18日(土)午前5:00開幕 毎週土曜・日曜深夜ほか[WOWOWライブ][WOWOWプライム]

●リーガダイジェスト!

放送:8月20日(月)より毎週月曜夜8:00ほか[WOWOWライブ]

●乾貴士・柴崎岳の新たな挑戦!~リーガ・エスパニョーラ開幕直前スペシャル~

放送:8月17日(金)夜7:00~[WOWOWライブ]