【J２採点】京都１-０山形｜京都が今季初の無失点勝利！ 守備陣を高評価

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年08月07日

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山形は守備を固めた相手を攻めきれず。

J２リーグ・27節
８月４日／18：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／3,949人
京都　１-０　山形
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／京都＝レンゾ･ロペス（８分）　山形＝なし
 
【採点理由】
京都は今季27試合目にして初めて無失点を達成した守備陣、前線の起点となった闘莉王、推進力を発揮したジュニーニョが高評価だ。MOMには決勝点につながるクロスなど、攻守両面で活躍した本多を選出。山形は守備を固めた相手を攻めきれなかった。
 
【チーム採点】
京都　６
山形　５
 
【MAN OF THE MATCH
本多勇喜（京都）
 
【京都｜選手採点】
GK
34　若原智哉　６
 
DF
４　田中マルクス闘莉王　6.5
６　本多勇喜　6.5
15　染谷悠太　6.5
17　牟田雄祐　６
24　増川隆洋　6.5
30　石櫃洋祐　６
 
MF
31　ジュニーニョ　6.5（71分OUT）
41　金久保順　６（90+３分OUT）
44　庄司悦大　６
 
FW
９　レンゾ・ロペス　6.5（77分OUT）
 
交代出場
MF
８　重廣卓也　5.5（71分IN）
 
FW
13　岩崎悠人　６（77分IN）
 
MF
35　福岡慎平　―（90+３分IN）
 
監督
ジュロヴスキー 6.5
 
 
【山形｜選手採点】
GK
21　櫛引政敏　６
 
DF
38　田村　友　５
23　熊本雄太　5.5
19　松本怜大　６
 
MF
４　三鬼　海　５（60分OUT）
14　本田拓也　5.5
17　中村　駿　５（68分OUT）
６　山田拓巳　5.5
 
FW
18　南　秀仁　5.5
11　阪野豊史　5.5（80分OUT）
16　小林成豪　5.5
 
交代出場
MF
49　内田健太　６（60分IN）
 
MF
25　汰木康也　5.5（68分IN）
 
MF
42　楠神順平　６（80分IN）
 
監督
木山隆之 5.5
 
関連ワード
J2
京都
山形

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