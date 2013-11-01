【J２採点】京都１-０山形｜京都が今季初の無失点勝利！ 守備陣を高評価

J２リーグ・27節

８月４日／18：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／3,949人

京都 １-０ 山形

前半 １-０

後半 ０-０

得点者／京都＝レンゾ･ロペス（８分） 山形＝なし



【採点理由】

京都は今季27試合目にして初めて無失点を達成した守備陣、前線の起点となった闘莉王、推進力を発揮したジュニーニョが高評価だ。MOMには決勝点につながるクロスなど、攻守両面で活躍した本多を選出。山形は守備を固めた相手を攻めきれなかった。



【チーム採点】

京都 ６

山形 ５



【MAN OF THE MATCH】

本多勇喜（京都）



【京都｜選手採点】

GK

34 若原智哉 ６



DF

４ 田中マルクス闘莉王 6.5

６ 本多勇喜 6.5

15 染谷悠太 6.5

17 牟田雄祐 ６

24 増川隆洋 6.5

30 石櫃洋祐 ６



MF

31 ジュニーニョ 6.5（71分OUT）

41 金久保順 ６（90+３分OUT）

44 庄司悦大 ６



FW

９ レンゾ・ロペス 6.5（77分OUT）



交代出場

MF

８ 重廣卓也 5.5（71分IN）



FW

13 岩崎悠人 ６（77分IN）



MF

35 福岡慎平 ―（90+３分IN）



監督

ジュロヴスキー 6.5





【山形｜選手採点】

GK

21 櫛引政敏 ６



DF

38 田村 友 ５

23 熊本雄太 5.5

19 松本怜大 ６



MF

４ 三鬼 海 ５（60分OUT）

14 本田拓也 5.5

17 中村 駿 ５（68分OUT）

６ 山田拓巳 5.5



FW

18 南 秀仁 5.5

11 阪野豊史 5.5（80分OUT）

16 小林成豪 5.5



交代出場

MF

49 内田健太 ６（60分IN）



MF

25 汰木康也 5.5（68分IN）



MF

42 楠神順平 ６（80分IN）



監督

木山隆之 5.5

