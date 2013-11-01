【J２採点】京都１-０山形｜京都が今季初の無失点勝利！ 守備陣を高評価
カテゴリ：Jリーグ
2018年08月07日
山形は守備を固めた相手を攻めきれず。
J２リーグ・27節
８月４日／18：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／3,949人
京都 １-０ 山形
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／京都＝レンゾ･ロペス（８分） 山形＝なし
【採点理由】
京都は今季27試合目にして初めて無失点を達成した守備陣、前線の起点となった闘莉王、推進力を発揮したジュニーニョが高評価だ。MOMには決勝点につながるクロスなど、攻守両面で活躍した本多を選出。山形は守備を固めた相手を攻めきれなかった。
【チーム採点】
京都 ６
山形 ５
【MAN OF THE MATCH】
本多勇喜（京都）
【京都｜選手採点】
GK
34 若原智哉 ６
DF
４ 田中マルクス闘莉王 6.5
６ 本多勇喜 6.5
15 染谷悠太 6.5
17 牟田雄祐 ６
24 増川隆洋 6.5
30 石櫃洋祐 ６
MF
31 ジュニーニョ 6.5（71分OUT）
41 金久保順 ６（90+３分OUT）
44 庄司悦大 ６
FW
９ レンゾ・ロペス 6.5（77分OUT）
交代出場
MF
８ 重廣卓也 5.5（71分IN）
FW
13 岩崎悠人 ６（77分IN）
MF
35 福岡慎平 ―（90+３分IN）
監督
ジュロヴスキー 6.5
【山形｜選手採点】
GK
21 櫛引政敏 ６
DF
38 田村 友 ５
23 熊本雄太 5.5
19 松本怜大 ６
MF
４ 三鬼 海 ５（60分OUT）
14 本田拓也 5.5
17 中村 駿 ５（68分OUT）
６ 山田拓巳 5.5
FW
18 南 秀仁 5.5
11 阪野豊史 5.5（80分OUT）
16 小林成豪 5.5
交代出場
MF
49 内田健太 ６（60分IN）
MF
25 汰木康也 5.5（68分IN）
MF
42 楠神順平 ６（80分IN）
監督
木山隆之 5.5
８月４日／18：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／3,949人
京都 １-０ 山形
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／京都＝レンゾ･ロペス（８分） 山形＝なし
【採点理由】
京都は今季27試合目にして初めて無失点を達成した守備陣、前線の起点となった闘莉王、推進力を発揮したジュニーニョが高評価だ。MOMには決勝点につながるクロスなど、攻守両面で活躍した本多を選出。山形は守備を固めた相手を攻めきれなかった。
【チーム採点】
京都 ６
山形 ５
【MAN OF THE MATCH】
本多勇喜（京都）
【京都｜選手採点】
GK
34 若原智哉 ６
DF
４ 田中マルクス闘莉王 6.5
６ 本多勇喜 6.5
15 染谷悠太 6.5
17 牟田雄祐 ６
24 増川隆洋 6.5
30 石櫃洋祐 ６
MF
31 ジュニーニョ 6.5（71分OUT）
41 金久保順 ６（90+３分OUT）
44 庄司悦大 ６
FW
９ レンゾ・ロペス 6.5（77分OUT）
交代出場
MF
８ 重廣卓也 5.5（71分IN）
FW
13 岩崎悠人 ６（77分IN）
MF
35 福岡慎平 ―（90+３分IN）
監督
ジュロヴスキー 6.5
【山形｜選手採点】
GK
21 櫛引政敏 ６
DF
38 田村 友 ５
23 熊本雄太 5.5
19 松本怜大 ６
MF
４ 三鬼 海 ５（60分OUT）
14 本田拓也 5.5
17 中村 駿 ５（68分OUT）
６ 山田拓巳 5.5
FW
18 南 秀仁 5.5
11 阪野豊史 5.5（80分OUT）
16 小林成豪 5.5
交代出場
MF
49 内田健太 ６（60分IN）
MF
25 汰木康也 5.5（68分IN）
MF
42 楠神順平 ６（80分IN）
監督
木山隆之 5.5
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