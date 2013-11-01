【総体】青森山田、東福岡、星稜など強豪が順当に２回戦へ!! 選手権覇者の前橋育英は初戦で大津と激突！

東海インターハイは８月７日、三重県を舞台に男子サッカー競技が開幕。強豪校が順当に同８日の２回戦へ駒を進めている。昨年度優勝の流経大柏が出場権を逃した今大会は、群雄割拠の混戦模様だ。そのなかで、プレミアリーグEASTで首位争いを演じている青森山田は、地元の伊賀白鳳（三重）を相手に２対０と手堅く勝利。さらに全国優勝の経験がある星稜（石川）も強豪の佐賀東（佐賀）を４対１で下し、初戦を突破した。同じく３年前の優勝校である東福岡（福岡）は、矢板中央（栃木）に終盤追い上げられながらも２対１で勝利。桐光学園（神奈川）は、U‐16日本代表FWの西川潤の先制点を皮切りに３点を挙げ、一条（奈良）に３対０と完勝した。その他、藤枝東（静岡）は神村学園（鹿児島）に２対１で競り勝ち２回戦へ。新鋭の昌平（埼玉）は高知中央（高知）を相手に６対１と大勝した。２回戦では、昨年度の選手権優勝校・前橋育英が登場。いきなり強豪の大津と対戦することが決まった。また、昌平対青森山田、習志野（千葉）対桐光学園といった好カードもある。１回戦の結果と２回戦の組み合わせは以下の通り。桐光学園 (神奈川②) ３-０ 一条(奈良)明秀日立(茨城) ２-２(４PK２) 羽黒(山形)藤枝東(静岡) ２-１ 神村学園(鹿児島)富山一(富山) ４-０ 高松商(香川)瀬戸内(広島) １-３ 阪南大高(大阪②)東海学園(愛知①) １-２ 盛岡商(岩手)作陽(岡山) １-０ 中京学院大中京(岐阜)高知中央(高知) １-６ 昌平(埼玉①)伊賀白鳳(三重②) ０-２ 青森山田(青森)星稜(石川) ４-１ 佐賀東(佐賀)神戸弘陵(兵庫) ０-３ 國學院久我山(東京②)大津(熊本) １-０ 初芝橋本(和歌山)前原(沖縄) ０-５ 山梨学院(山梨)北海(北海道②) １-１(８PK７) 新潟明訓(新潟)草津東(滋賀) １-２ 高川学園(山口)日章学園(宮崎) ２-２(４PK１) 仙台育英(宮城)米子北(鳥取) ４-０ 宇和島東(愛媛)福井商(福井) ０-３ 尚志(福島)関大北陽(大阪①) １-０ 大分(大分)徳島市立(徳島) １-２ 立正大淞南(島根)東福岡(福岡) ２-１ 矢板中央(栃木)松本国際(長野) ０-０(２PK４) 浦和南(埼玉②)西目(秋田) ０-５ 刈谷(愛知②)習志野（千葉①）－ 桐光学園（神奈川②）明秀日立（茨城） － 藤枝東（静岡）富山一（富山） － 阪南大高（大阪②）盛岡商（岩手） － 長崎日大（長崎）札幌大谷（北海道①） － 作陽（岡山）昌平（埼玉①）－ 青森山田（青森）星稜（石川）－ 國學院久我山（東京②）大津（熊本）－ 前橋育英（群馬）市立船橋（千葉②）－ 山梨学院（山梨）北海（北海道②）－ 高川学園（山口）三重（三重①）－ 日章学園（宮崎）米子北（鳥取）－ 関東一（東京①）東山（京都）－ 尚志（福島）関大北陽（大阪①）－ 立正大淞南（島根）東福岡（福岡）－ 浦和南（埼玉②）刈谷（愛知②）－ 三浦学苑（神奈川①）