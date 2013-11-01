【総体】青森山田、東福岡、星稜など強豪が順当に２回戦へ!! 選手権覇者の前橋育英は初戦で大津と激突！
カテゴリ：高校・ユース・その他
2018年08月07日
選手権覇者の前橋育英は強豪・大津と大会初戦で激突!! 青森山田は初戦６得点の昌平と対戦
東海インターハイは８月７日、三重県を舞台に男子サッカー競技が開幕。強豪校が順当に同８日の２回戦へ駒を進めている。
昨年度優勝の流経大柏が出場権を逃した今大会は、群雄割拠の混戦模様だ。そのなかで、プレミアリーグEASTで首位争いを演じている青森山田は、地元の伊賀白鳳（三重）を相手に２対０と手堅く勝利。さらに全国優勝の経験がある星稜（石川）も強豪の佐賀東（佐賀）を４対１で下し、初戦を突破した。
同じく３年前の優勝校である東福岡（福岡）は、矢板中央（栃木）に終盤追い上げられながらも２対１で勝利。桐光学園（神奈川）は、U‐16日本代表FWの西川潤の先制点を皮切りに３点を挙げ、一条（奈良）に３対０と完勝した。
その他、藤枝東（静岡）は神村学園（鹿児島）に２対１で競り勝ち２回戦へ。新鋭の昌平（埼玉）は高知中央（高知）を相手に６対１と大勝した。
２回戦では、昨年度の選手権優勝校・前橋育英が登場。いきなり強豪の大津と対戦することが決まった。また、昌平対青森山田、習志野（千葉）対桐光学園といった好カードもある。
１回戦の結果と２回戦の組み合わせは以下の通り。
【１回戦の結果】
８月７日（火）
桐光学園 (神奈川②) ３-０ 一条(奈良)
明秀日立(茨城) ２-２(４PK２) 羽黒(山形)
藤枝東(静岡) ２-１ 神村学園(鹿児島)
富山一(富山) ４-０ 高松商(香川)
瀬戸内(広島) １-３ 阪南大高(大阪②)
東海学園(愛知①) １-２ 盛岡商(岩手)
作陽(岡山) １-０ 中京学院大中京(岐阜)
高知中央(高知) １-６ 昌平(埼玉①)
伊賀白鳳(三重②) ０-２ 青森山田(青森)
星稜(石川) ４-１ 佐賀東(佐賀)
神戸弘陵(兵庫) ０-３ 國學院久我山(東京②)
大津(熊本) １-０ 初芝橋本(和歌山)
前原(沖縄) ０-５ 山梨学院(山梨)
北海(北海道②) １-１(８PK７) 新潟明訓(新潟)
草津東(滋賀) １-２ 高川学園(山口)
日章学園(宮崎) ２-２(４PK１) 仙台育英(宮城)
米子北(鳥取) ４-０ 宇和島東(愛媛)
福井商(福井) ０-３ 尚志(福島)
関大北陽(大阪①) １-０ 大分(大分)
徳島市立(徳島) １-２ 立正大淞南(島根)
東福岡(福岡) ２-１ 矢板中央(栃木)
松本国際(長野) ０-０(２PK４) 浦和南(埼玉②)
西目(秋田) ０-５ 刈谷(愛知②)
【２回戦の組み合わせ】
８月８日（水）
習志野（千葉①）－ 桐光学園（神奈川②）
明秀日立（茨城） － 藤枝東（静岡）
富山一（富山） － 阪南大高（大阪②）
盛岡商（岩手） － 長崎日大（長崎）
札幌大谷（北海道①） － 作陽（岡山）
昌平（埼玉①）－ 青森山田（青森）
星稜（石川）－ 國學院久我山（東京②）
大津（熊本）－ 前橋育英（群馬）
市立船橋（千葉②）－ 山梨学院（山梨）
北海（北海道②）－ 高川学園（山口）
三重（三重①）－ 日章学園（宮崎）
米子北（鳥取）－ 関東一（東京①）
東山（京都）－ 尚志（福島）
関大北陽（大阪①）－ 立正大淞南（島根）
東福岡（福岡）－ 浦和南（埼玉②）
刈谷（愛知②）－ 三浦学苑（神奈川①）
昨年度優勝の流経大柏が出場権を逃した今大会は、群雄割拠の混戦模様だ。そのなかで、プレミアリーグEASTで首位争いを演じている青森山田は、地元の伊賀白鳳（三重）を相手に２対０と手堅く勝利。さらに全国優勝の経験がある星稜（石川）も強豪の佐賀東（佐賀）を４対１で下し、初戦を突破した。
同じく３年前の優勝校である東福岡（福岡）は、矢板中央（栃木）に終盤追い上げられながらも２対１で勝利。桐光学園（神奈川）は、U‐16日本代表FWの西川潤の先制点を皮切りに３点を挙げ、一条（奈良）に３対０と完勝した。
その他、藤枝東（静岡）は神村学園（鹿児島）に２対１で競り勝ち２回戦へ。新鋭の昌平（埼玉）は高知中央（高知）を相手に６対１と大勝した。
２回戦では、昨年度の選手権優勝校・前橋育英が登場。いきなり強豪の大津と対戦することが決まった。また、昌平対青森山田、習志野（千葉）対桐光学園といった好カードもある。
１回戦の結果と２回戦の組み合わせは以下の通り。
【１回戦の結果】
８月７日（火）
桐光学園 (神奈川②) ３-０ 一条(奈良)
明秀日立(茨城) ２-２(４PK２) 羽黒(山形)
藤枝東(静岡) ２-１ 神村学園(鹿児島)
富山一(富山) ４-０ 高松商(香川)
瀬戸内(広島) １-３ 阪南大高(大阪②)
東海学園(愛知①) １-２ 盛岡商(岩手)
作陽(岡山) １-０ 中京学院大中京(岐阜)
高知中央(高知) １-６ 昌平(埼玉①)
伊賀白鳳(三重②) ０-２ 青森山田(青森)
星稜(石川) ４-１ 佐賀東(佐賀)
神戸弘陵(兵庫) ０-３ 國學院久我山(東京②)
大津(熊本) １-０ 初芝橋本(和歌山)
前原(沖縄) ０-５ 山梨学院(山梨)
北海(北海道②) １-１(８PK７) 新潟明訓(新潟)
草津東(滋賀) １-２ 高川学園(山口)
日章学園(宮崎) ２-２(４PK１) 仙台育英(宮城)
米子北(鳥取) ４-０ 宇和島東(愛媛)
福井商(福井) ０-３ 尚志(福島)
関大北陽(大阪①) １-０ 大分(大分)
徳島市立(徳島) １-２ 立正大淞南(島根)
東福岡(福岡) ２-１ 矢板中央(栃木)
松本国際(長野) ０-０(２PK４) 浦和南(埼玉②)
西目(秋田) ０-５ 刈谷(愛知②)
【２回戦の組み合わせ】
８月８日（水）
習志野（千葉①）－ 桐光学園（神奈川②）
明秀日立（茨城） － 藤枝東（静岡）
富山一（富山） － 阪南大高（大阪②）
盛岡商（岩手） － 長崎日大（長崎）
札幌大谷（北海道①） － 作陽（岡山）
昌平（埼玉①）－ 青森山田（青森）
星稜（石川）－ 國學院久我山（東京②）
大津（熊本）－ 前橋育英（群馬）
市立船橋（千葉②）－ 山梨学院（山梨）
北海（北海道②）－ 高川学園（山口）
三重（三重①）－ 日章学園（宮崎）
米子北（鳥取）－ 関東一（東京①）
東山（京都）－ 尚志（福島）
関大北陽（大阪①）－ 立正大淞南（島根）
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刈谷（愛知②）－ 三浦学苑（神奈川①）
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