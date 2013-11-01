【J２採点】横浜FC２-３町田｜上位対決を町田が制する！ MOMは平戸で文句なし
カテゴリ：Jリーグ
2018年08月05日
町田は２位、横浜FCは６位に。
J２リーグ・27節
８月４日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／3,873人
横浜FC ２-３ 町田
前半 ０-１
後半 ２-２
得点者／横浜FC＝イバ(58分)、佐藤(85分) 町田＝平戸②(40分、71分)、鈴木(48分)
【採点理由】
３点を取って勝った町田の攻撃陣を中心にを高めに採点、MOMは２得点の平戸で文句なし。横浜FCもよく戦ったが、主に失点に直結するミスを犯した選手を減点した。
【チーム採点】
横浜FC 5.5
町田 6.5
【MAN OF THE MATCH】
平戸太貴（町田）
【横浜FC｜選手採点】
GK
18 南 雄太 5.5
DF
２ 藤井悠太 5.5
13 ぺ・スンジン ５
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5
MF
14 北爪健吾 5.5（50分OUT）
24 渡邊一仁 5.5
８ 佐藤謙介 6.5
７ 野村直輝 5.5
３ 田所 諒 ６
FW
９ 戸島 章 ６（50分OUT）
10 イバ 6.5
途中出場
MF
40 レアンドロ・ドミンゲス 5.5（50分IN）
FW
39 瀬沼優司 ６（50分IN）
監督
タヴァレス ６
【町田｜選手採点】
GK
１ 福井光輝 5.5
DF
２ 奥山政幸 5.5
35 大谷尚輝 5.5
５ 深津康太 5.5
17 下坂晃城 5.5
MF
８ 平戸太貴 ７
15 井上裕大 ６
29 森村昴太 ６（86分OUT）
19 土居柊太 ６（66分OUT）
FW
９ 鈴木孝司 6.5（90＋２分OUT）
30 中島裕希 ６
途中出場
MF
７ 杉森考起 5.5（66分IN）
MF
10 土岐田洸平 ―（86分IN）
DF
３ 藤井航大 ―（90＋２分IN）
監督
相馬直樹 ６
８月４日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／3,873人
横浜FC ２-３ 町田
前半 ０-１
後半 ２-２
得点者／横浜FC＝イバ(58分)、佐藤(85分) 町田＝平戸②(40分、71分)、鈴木(48分)
【採点理由】
３点を取って勝った町田の攻撃陣を中心にを高めに採点、MOMは２得点の平戸で文句なし。横浜FCもよく戦ったが、主に失点に直結するミスを犯した選手を減点した。
【チーム採点】
横浜FC 5.5
町田 6.5
【MAN OF THE MATCH】
平戸太貴（町田）
【横浜FC｜選手採点】
GK
18 南 雄太 5.5
DF
２ 藤井悠太 5.5
13 ぺ・スンジン ５
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5
MF
14 北爪健吾 5.5（50分OUT）
24 渡邊一仁 5.5
８ 佐藤謙介 6.5
７ 野村直輝 5.5
３ 田所 諒 ６
FW
９ 戸島 章 ６（50分OUT）
10 イバ 6.5
途中出場
MF
40 レアンドロ・ドミンゲス 5.5（50分IN）
FW
39 瀬沼優司 ６（50分IN）
監督
タヴァレス ６
【町田｜選手採点】
GK
１ 福井光輝 5.5
DF
２ 奥山政幸 5.5
35 大谷尚輝 5.5
５ 深津康太 5.5
17 下坂晃城 5.5
MF
８ 平戸太貴 ７
15 井上裕大 ６
29 森村昴太 ６（86分OUT）
19 土居柊太 ６（66分OUT）
FW
９ 鈴木孝司 6.5（90＋２分OUT）
30 中島裕希 ６
途中出場
MF
７ 杉森考起 5.5（66分IN）
MF
10 土岐田洸平 ―（86分IN）
DF
３ 藤井航大 ―（90＋２分IN）
監督
相馬直樹 ６
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