【J２採点】横浜FC２-３町田｜上位対決を町田が制する！ MOMは平戸で文句なし

J２リーグ・27節

８月４日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／3,873人

横浜FC ２-３ 町田

前半 ０-１

後半 ２-２

得点者／横浜FC＝イバ(58分)、佐藤(85分) 町田＝平戸②(40分、71分)、鈴木(48分)



【採点理由】

３点を取って勝った町田の攻撃陣を中心にを高めに採点、MOMは２得点の平戸で文句なし。横浜FCもよく戦ったが、主に失点に直結するミスを犯した選手を減点した。



【チーム採点】

横浜FC 5.5

町田 6.5



【MAN OF THE MATCH】

平戸太貴（町田）



【横浜FC｜選手採点】

GK

18 南 雄太 5.5



DF

２ 藤井悠太 5.5

13 ぺ・スンジン ５

20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5



MF

14 北爪健吾 5.5（50分OUT）

24 渡邊一仁 5.5

８ 佐藤謙介 6.5

７ 野村直輝 5.5

３ 田所 諒 ６



FW

９ 戸島 章 ６（50分OUT）

10 イバ 6.5



途中出場

MF

40 レアンドロ・ドミンゲス 5.5（50分IN）



FW

39 瀬沼優司 ６（50分IN）



監督

タヴァレス ６





【町田｜選手採点】

GK

１ 福井光輝 5.5



DF

２ 奥山政幸 5.5

35 大谷尚輝 5.5

５ 深津康太 5.5

17 下坂晃城 5.5



MF

８ 平戸太貴 ７

15 井上裕大 ６

29 森村昴太 ６（86分OUT）

19 土居柊太 ６（66分OUT）



FW

９ 鈴木孝司 6.5（90＋２分OUT）

30 中島裕希 ６



途中出場

MF

７ 杉森考起 5.5（66分IN）



MF

10 土岐田洸平 ―（86分IN）



DF

３ 藤井航大 ―（90＋２分IN）



監督

相馬直樹 ６