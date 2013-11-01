【J２採点】横浜FC２-３町田｜上位対決を町田が制する！ MOMは平戸で文句なし

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年08月05日

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町田は２位、横浜FCは６位に。

J２リーグ・27節
８月４日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／3,873人
横浜FC　２-３　町田
前半　０-１
後半　２-２
得点者／横浜FC＝イバ(58分)、佐藤(85分)　町田＝平戸②(40分、71分)、鈴木(48分)
 
【採点理由】
３点を取って勝った町田の攻撃陣を中心にを高めに採点、MOMは２得点の平戸で文句なし。横浜FCもよく戦ったが、主に失点に直結するミスを犯した選手を減点した。
 
【チーム採点】
横浜FC　5.5
町田　6.5
 
【MAN OF THE MATCH
平戸太貴（町田）
　　　
【横浜FC｜選手採点】
GK
18　南　雄太　5.5
 
DF
２　藤井悠太　5.5
13　ぺ・スンジン　５
20　カルフィン・ヨン・ア・ピン　5.5
 
MF
14　北爪健吾　5.5（50分OUT）
24　渡邊一仁　5.5
８　佐藤謙介　6.5
７　野村直輝　5.5
３　田所　諒　６
 
FW
９　戸島　章　６（50分OUT）
10　イバ　6.5
 
途中出場
MF
40  レアンドロ・ドミンゲス　5.5（50分IN）
 
FW
39　瀬沼優司　６（50分IN）
 
監督
タヴァレス　６
 
 
【町田｜選手採点
GK
１　福井光輝　5.5
 
DF
２　奥山政幸　5.5
35　大谷尚輝　5.5
５　深津康太　5.5
17　下坂晃城　5.5
 
MF　
８　平戸太貴　７
15　井上裕大　６
29　森村昴太　６（86分OUT）
19　土居柊太　６（66分OUT）
 
FW
９　鈴木孝司　6.5（90＋２分OUT）
30　中島裕希　６
 
途中出場
MF
７　杉森考起　5.5（66分IN）
 
MF
10　土岐田洸平　―（86分IN）
 
DF
３　藤井航大　―（90＋２分IN）
 
監督
相馬直樹　６
関連ワード
J2
横浜FC
町田

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