インデペンディエンテが来日。８月８日、スルガ銀行チャンピオンシップでセレッソ大阪と対戦

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2018年08月01日

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“南米代表”にふさわしい豪華メンバー

ロシア・ワールドカップにも出場したアルゼンチン代表のメサ（写真）をはじめ、豪華メンバーが揃う。(C)Getty Images

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　スルガ銀行チャンピオンシップ2018 OSAKAでセレッソ大阪と対戦するインデペンディエンテ（アルゼンチン）のメンバーが来日した。１日よりトレーニングを本格スタートし、１週間後の８月８日、ヤンマースタジアム長居で行なわれるタイトルマッチに向けて、万全を期す。

　昨年末に、南米のカップ戦、コパ・スダメリカーナを制し、スルガ銀行チャンピオンシップの出場権を獲得したインデペンディエンテ。来日したメンバーには、アルゼンチン代表、ウルグアイ代表、チリ代表、エクアドル代表が顔を揃える。

　ロシア・ワールドカップにも出場したマキシミリアーノ・メサや、期待の若手ＤＦファブリシオ・ブストス、クラブの生え抜きスター、マルティン・ベニテスらアルゼンチン勢だけなく、このオフに、チリ代表での実績が豊富なＭＦ、パブロ・エルナンデスとフランコ・シルバを補強。さらに、ウルグアイＵ－21代表のカルロス・べナビデスも加入するなど、パワーアップした。

８月８日、大阪で本気の“赤い悪魔”が見られそうだ。
 
インデペンディエンテ 来日メンバーリスト

GK
13 ミルトン・アルバレス
アルゼンチン／89.01.26／186・84

25 マルティン・カンパーニャ
ウルグアイ／89.05.29／185・75

31 レンツォ・バッキア
ウルグアイ／99.01.23／185・74

DF
２ アラン・フランコ
アルゼンチン／96.10.11／183・77

３ ギジェルモ・ブルディッソ
アルゼンチン／88.04.24／189・82

４ ニコラス・フィガル
アルゼンチン／94.04.03／181・64

６ サンチェス・ミニョ
アルゼンチン／90.01.01／177・78

15 ゴンサロ・アシス
アルゼンチン／96.03.28／174・65

16 ファブリシオ・ブストス
アルゼンチン／96.04.28／167・66

20 ガストン・シルバ
ウルグアイ／94.03.05／185・74

23 エマヌエル・ブリテス
アルゼンチン／92.03.26／180・78

24 セルヒオ・バレット
アルゼンチン／99.04.24／184・74

MF
５ ニコラス・ドミンゴ
アルゼンチン／85.04.08／174・70

８ マキミリアーノ・メサ
アルゼンチン／92.01.15／180・69

10 フェルナンド・ガイボール
エクアドル／91.10.08／178・75

19 パブロ・エルナンデス
チリ／86.10.24／185・81

21 カルロス・べナビデス
ウルグアイ／98.03.30／185・76

22 フランシスコ・シルバ
チリ／86.02.11／177・76

FW
７ マルティン・ベニテス
アルゼンチン／94.06.17／173・72

９ エマヌエル・ジグリオッティ
アルゼンチン／87.05.20／183・81

11 レアンドロ・フェルナンデス
アルゼンチン／91.03.12／176・74

17 ブライアン・ロメロ
アルゼンチン／91.06.15／175・70

18 シルビオ・ロメロ
アルゼンチン／88.07.22／177・76

29 フランシスコ・ピッツィーニ
アルゼンチン／93.09.19／179・74

30 ゴンサロ・ベロン
アルゼンチン／89.12.24／178・76

32 エセキエル・セルッティ
アルゼンチン／92.01.17／179・75
 
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