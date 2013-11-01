【J２採点】岐阜０-２大分｜大分が６試合ぶりの勝利！ MOMは先制点の…

J２リーグ・26節

７月29日／18：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／6,068人

岐阜 ０-２ 大分

前半 ０-２

後半 ０-０

得点者／岐阜＝なし 大分＝三平（19分）、OG（30分）



【採点理由】

大分は中盤を厚くし岐阜のショートパスに対応、プレスをかけ有効的なパスを出させなかった。後半はチーム全体の動きが落ちたが攻撃でもカウンターには人数をかけられた。岐阜は立ち上がり、セットプレーでまたも失点。



【チーム採点】

岐阜 5.5

大分 6.5



【MAN OF THE MATCH】

三平和司（大分）



【岐阜｜選手採点】

GK

25 ビクトル 5.5



DF

２ 阿部正紀 5.5

15 田森大己 5.5

34 北谷史孝 ５

16 福村貴幸 5.5



MF

６ 三島頌平 5.5

31 宮本航汰 ６

30 中島賢星 5.5（73分OUT）



FW

９ 山岸祐也 5.5（73分OUT）

10 ライアン・デ・フリース 5.5（HT OUT）

11 古橋亨梧 5.5



交代出場

DF

26 長沼洋一 5.5（HT IN）



MF

14 風間宏矢 5.5（73分IN）



FW

24 難波宏明 5.5（73分IN）



監督

大木 武 ５





【大分｜選手採点】

GK

31 高木 駿 ６



DF

29 岩田智輝 ６

５ 鈴木義宜 ６

６ 福森直也 ６



MF

７ 松本 怜 ６

32 前田凌佑 6.5

33 丸谷拓也 6.5

19 星 雄次 ６



FW

20 小手川宏基 6.5（89分OUT）

27 三平和司 6.5（73分OUT）

18 伊佐耕平 ６（73分OUT）



交代出場

FW

10 藤本憲明 5.5（73分IN）



FW

９ 後藤優介 5.5（73分IN）



MF

38 馬場賢治 ―（89分IN）



監督

片野坂知宏 6.5





取材・文●小崎仁久（スポーツライター）

