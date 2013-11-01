【J２採点】岐阜０-２大分｜大分が６試合ぶりの勝利！ MOMは先制点の…

カテゴリ：Jリーグ

小崎仁久

2018年07月31日

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岐阜は16位、大分は３位に浮上。

J２リーグ・26節
７月29日／18：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／6,068人
岐阜　０-２　大分
前半 ０-２
後半 ０-０
得点者／岐阜＝なし　大分＝三平（19分）、OG（30分）
 
【採点理由】
大分は中盤を厚くし岐阜のショートパスに対応、プレスをかけ有効的なパスを出させなかった。後半はチーム全体の動きが落ちたが攻撃でもカウンターには人数をかけられた。岐阜は立ち上がり、セットプレーでまたも失点。
 
【チーム採点】　
岐阜　5.5
大分　6.5
 
【MAN OF THE MATCH】　
三平和司（大分）
 
【岐阜｜選手採点】
GK
25　ビクトル　5.5
 
DF
２　阿部正紀　5.5
15　田森大己　5.5
34　北谷史孝　５
16　福村貴幸　5.5
 
MF
６　三島頌平　5.5
31　宮本航汰　６
30　中島賢星　5.5（73分OUT）
 
FW
９　山岸祐也　5.5（73分OUT）
10　ライアン・デ・フリース　5.5（HT OUT）
11　古橋亨梧　5.5
 
交代出場
DF
26　長沼洋一　5.5（HT IN）
 
MF
14　風間宏矢　5.5（73分IN）
 
FW
24　難波宏明　5.5（73分IN）
 
監督
大木　武　５
 

【大分｜選手採点】
GK
31　高木　駿　６
 
DF
29　岩田智輝　６
５　鈴木義宜　６
６　福森直也　６
 
MF
７　松本　怜　６
32　前田凌佑　6.5
33　丸谷拓也　6.5
19　星　雄次　６
 
FW
20　小手川宏基　6.5（89分OUT）
27　三平和司　6.5（73分OUT）
18　伊佐耕平　６（73分OUT）
 
交代出場
FW
10　藤本憲明　5.5（73分IN）
 
FW
９　後藤優介　5.5（73分IN）
 
MF
38　馬場賢治　―（89分IN）
 
監督
片野坂知宏　6.5
 
 
取材・文●小崎仁久（スポーツライター）
 
関連ワード
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大分
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