【J２採点】岐阜０-２大分｜大分が６試合ぶりの勝利！ MOMは先制点の…
カテゴリ：Jリーグ
2018年07月31日
岐阜は16位、大分は３位に浮上。
J２リーグ・26節
７月29日／18：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／6,068人
岐阜 ０-２ 大分
前半 ０-２
後半 ０-０
得点者／岐阜＝なし 大分＝三平（19分）、OG（30分）
【採点理由】
大分は中盤を厚くし岐阜のショートパスに対応、プレスをかけ有効的なパスを出させなかった。後半はチーム全体の動きが落ちたが攻撃でもカウンターには人数をかけられた。岐阜は立ち上がり、セットプレーでまたも失点。
【チーム採点】
岐阜 5.5
大分 6.5
【MAN OF THE MATCH】
三平和司（大分）
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 5.5
DF
２ 阿部正紀 5.5
15 田森大己 5.5
34 北谷史孝 ５
16 福村貴幸 5.5
MF
６ 三島頌平 5.5
31 宮本航汰 ６
30 中島賢星 5.5（73分OUT）
FW
９ 山岸祐也 5.5（73分OUT）
10 ライアン・デ・フリース 5.5（HT OUT）
11 古橋亨梧 5.5
交代出場
DF
26 長沼洋一 5.5（HT IN）
MF
14 風間宏矢 5.5（73分IN）
FW
24 難波宏明 5.5（73分IN）
監督
大木 武 ５
【大分｜選手採点】
GK
31 高木 駿 ６
DF
29 岩田智輝 ６
５ 鈴木義宜 ６
６ 福森直也 ６
MF
７ 松本 怜 ６
32 前田凌佑 6.5
33 丸谷拓也 6.5
19 星 雄次 ６
FW
20 小手川宏基 6.5（89分OUT）
27 三平和司 6.5（73分OUT）
18 伊佐耕平 ６（73分OUT）
交代出場
FW
10 藤本憲明 5.5（73分IN）
FW
９ 後藤優介 5.5（73分IN）
MF
38 馬場賢治 ―（89分IN）
監督
片野坂知宏 6.5
取材・文●小崎仁久（スポーツライター）
７月29日／18：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／6,068人
岐阜 ０-２ 大分
前半 ０-２
後半 ０-０
得点者／岐阜＝なし 大分＝三平（19分）、OG（30分）
【採点理由】
大分は中盤を厚くし岐阜のショートパスに対応、プレスをかけ有効的なパスを出させなかった。後半はチーム全体の動きが落ちたが攻撃でもカウンターには人数をかけられた。岐阜は立ち上がり、セットプレーでまたも失点。
【チーム採点】
岐阜 5.5
大分 6.5
【MAN OF THE MATCH】
三平和司（大分）
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 5.5
DF
２ 阿部正紀 5.5
15 田森大己 5.5
34 北谷史孝 ５
16 福村貴幸 5.5
MF
６ 三島頌平 5.5
31 宮本航汰 ６
30 中島賢星 5.5（73分OUT）
FW
９ 山岸祐也 5.5（73分OUT）
10 ライアン・デ・フリース 5.5（HT OUT）
11 古橋亨梧 5.5
交代出場
DF
26 長沼洋一 5.5（HT IN）
MF
14 風間宏矢 5.5（73分IN）
FW
24 難波宏明 5.5（73分IN）
監督
大木 武 ５
【大分｜選手採点】
GK
31 高木 駿 ６
DF
29 岩田智輝 ６
５ 鈴木義宜 ６
６ 福森直也 ６
MF
７ 松本 怜 ６
32 前田凌佑 6.5
33 丸谷拓也 6.5
19 星 雄次 ６
FW
20 小手川宏基 6.5（89分OUT）
27 三平和司 6.5（73分OUT）
18 伊佐耕平 ６（73分OUT）
交代出場
FW
10 藤本憲明 5.5（73分IN）
FW
９ 後藤優介 5.5（73分IN）
MF
38 馬場賢治 ―（89分IN）
監督
片野坂知宏 6.5
取材・文●小崎仁久（スポーツライター）
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