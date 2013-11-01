【J２採点】山形１-０岡山｜劇的決勝弾の小林を文句なしのMOMに！

カテゴリ：Jリーグ

嶋 守生

2018年07月26日

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山形は９位、岡山は10位に。

J２リーグ・25節
７月25日／19:03／NDソフトスタジアム山形／4,675人
山形　１-０　岡山
前半 ０-０
後半 １-０
得点者／山形＝小林（90＋４分）　岡山＝なし
 
【採点理由】
山形は前半から岡山守備陣を翻弄してチャンスを量産したが決めきれず。しかし試合終了直前の決勝ゴールで劇的勝利をかざった。
岡山は守備への切り替えが早く、攻撃でもボールを確実に運ぶなど良さを出していたが、得点は遠かった。
MOMは文句なしで小林成豪。連敗で苦しむチームに大きな勝点３をもたらす仕事をやってのけた。
 
【チーム採点】
山形　6.5
岡山　６
 
【MAN OF THE MATCH
小林成豪（山形）
 
【山形｜選手採点】
GK
21　櫛引政敏　6.5
 
DF
３　栗山直樹　6.5
23　熊本雄太　６
35　坂井達弥　6.5
 
MF
６　山田拓巳　6.5
20　安西海斗　6.5
17　中村　駿　6.5
24　古部健太　６
 
FW
18　南　秀仁　6.5（78分OUT）
39　中山仁斗　6.5（64分OUT）
25　汰木康也　6.5（90＋１分OUT）
 
交代出場
MF
16　小林成豪　7.5（64分IN）
 
FW
９　フェリペ・アウベス　6.5（78分IN）
 
FW
27　北川柊斗　―（90＋１分IN）
 
監督
木山隆之　6.5
 
 
【岡山｜選手採点】
GK
13　金山隼樹　6.5
 
DF
８　塚川孝輝　６
５　増田繁人　６
６　喜山康平　６

MF
21　椋原健太　６
15　末吉隼也　5.5
14　上田康太　6.5
11　三村　真　6.5（86分OUT）
７　伊藤大介　６
 
FW
24　赤嶺真吾　６（78分OUT）
37　ジョン・チュングン　６（62分OUT）
 
交代出場
FW
18　齊藤和樹　６（62分IN）
 
MF
19　仲間隼斗　―（78分IN）
 
DF
39　高橋壮也　―（86分IN）
 
監督
長澤　徹　5.5
 
関連ワード
J2
山形
岡山

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