【J２採点】横浜FC３-０岐阜｜横浜FCが完勝！ MOMは２ゴールに絡んだ北爪

J２リーグ・24節

７月21日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／3,782人

横浜FC ３-０ 岐阜

前半 ２-０

後半 １-０

得点者／横浜FC＝野村(３分)、武田(45分)、イバ(61分) 岐阜＝なし



【採点理由】

完勝の横浜FCは全体的に採点は高め。MOMには２得点に絡んだ北爪を選出。岐阜は戸島と北爪に背後のスペースを使われまくった左サイドのDFを大きく減点した。



【チーム採点】

横浜FC 6.5

岐阜 5.5



【MAN OF THE MATCH】

北爪健吾（横浜FC）



【横浜FC｜選手採点】

GK

18 南 雄太 6.5



DF

13 ぺ・スンジン ６

20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 6.5

３ 田所 諒 ６



MF

14 北爪健吾 6.5

24 渡邊一仁 6.5

８ 佐藤謙介 ６

７ 野村直輝 6.5（76分OUT）

17 武田英二郎 6.5



FW

９ 戸島 章 ６（84分OUT）

10 イバ 6.5（87分OUT）



途中出場

FW

27 齋藤功佑 ―（76分IN）



FW

43 斉藤光毅 ―（84分IN）



FW

11 三浦知良 ―（87分IN）



監督

タヴァレス 6.5





【岐阜｜選手採点】

GK

25 ビクトル 5.5



DF

２ 阿部正紀 5.5

15 田森大己 5.5

３ 竹田忠嗣 4.5

16 福村貴幸 4.5



MF

30 中島賢星 5.5（80分OUT）

31 宮本航汰 ６

14 風間宏矢 ５



FW

７ 田中パウロ淳一 5.5（55分OUT）

10 ライアン・デ・フリース 5.5（HT OUT）

11 古橋亨梧 ６



途中出場

MF

23 小野悠斗 5.5（HT IN）



FW

９ 山岸祐也 ６（55分IN）



FW

24 難波宏明 ―（80分IN）



監督

大木 武 5.5