【J２採点】横浜FC３-０岐阜｜横浜FCが完勝！ MOMは２ゴールに絡んだ北爪

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年07月24日

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横浜FCは３位、岐阜は12位に。

J２リーグ・24節
７月21日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／3,782人
横浜FC　３-０　岐阜
前半　２-０
後半　１-０
得点者／横浜FC＝野村(３分)、武田(45分)、イバ(61分)　岐阜＝なし
 
【採点理由】
完勝の横浜FCは全体的に採点は高め。MOMには２得点に絡んだ北爪を選出。岐阜は戸島と北爪に背後のスペースを使われまくった左サイドのDFを大きく減点した。
 
【チーム採点】
横浜FC　6.5
岐阜　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
北爪健吾（横浜FC）
　　　
【横浜FC｜選手採点】
GK
18　南　雄太　6.5
 
DF
13　ぺ・スンジン　６
20　カルフィン・ヨン・ア・ピン　6.5
３　田所　諒　６
 
MF
14　北爪健吾　6.5
24　渡邊一仁　6.5
８　佐藤謙介　６
７　野村直輝　6.5（76分OUT）
17　武田英二郎　6.5
 
FW
９　戸島　章　６（84分OUT）
10　イバ　6.5（87分OUT）
 
途中出場
FW
27　齋藤功佑　―（76分IN）
 
FW
43　斉藤光毅　―（84分IN）
 
FW
11　三浦知良　―（87分IN）
 
監督
タヴァレス　6.5
 
 
【岐阜｜選手採点
GK
25　ビクトル　5.5
 
DF
２　阿部正紀　5.5
15　田森大己　5.5
３　竹田忠嗣　4.5
16　福村貴幸　4.5
 
MF　
30　中島賢星　5.5（80分OUT）
31　宮本航汰　６
14　風間宏矢　５
 
FW
７　田中パウロ淳一　5.5（55分OUT）
10　ライアン・デ・フリース　5.5（HT OUT）
11　古橋亨梧　６
 
途中出場
MF
23  小野悠斗　5.5（HT IN）
 
FW
９　山岸祐也　６（55分IN）
 
FW
24　難波宏明　―（80分IN）
 
監督
大木　武　5.5
関連ワード
J2
岐阜
横浜FC

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