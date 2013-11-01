【J２採点】横浜FC３-０岐阜｜横浜FCが完勝！ MOMは２ゴールに絡んだ北爪
カテゴリ：Jリーグ
2018年07月24日
横浜FCは３位、岐阜は12位に。
J２リーグ・24節
７月21日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／3,782人
横浜FC ３-０ 岐阜
前半 ２-０
後半 １-０
得点者／横浜FC＝野村(３分)、武田(45分)、イバ(61分) 岐阜＝なし
【採点理由】
完勝の横浜FCは全体的に採点は高め。MOMには２得点に絡んだ北爪を選出。岐阜は戸島と北爪に背後のスペースを使われまくった左サイドのDFを大きく減点した。
【チーム採点】
横浜FC 6.5
岐阜 5.5
【MAN OF THE MATCH】
北爪健吾（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
18 南 雄太 6.5
DF
13 ぺ・スンジン ６
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 6.5
３ 田所 諒 ６
MF
14 北爪健吾 6.5
24 渡邊一仁 6.5
８ 佐藤謙介 ６
７ 野村直輝 6.5（76分OUT）
17 武田英二郎 6.5
FW
９ 戸島 章 ６（84分OUT）
10 イバ 6.5（87分OUT）
途中出場
FW
27 齋藤功佑 ―（76分IN）
FW
43 斉藤光毅 ―（84分IN）
FW
11 三浦知良 ―（87分IN）
監督
タヴァレス 6.5
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 5.5
DF
２ 阿部正紀 5.5
15 田森大己 5.5
３ 竹田忠嗣 4.5
16 福村貴幸 4.5
MF
30 中島賢星 5.5（80分OUT）
31 宮本航汰 ６
14 風間宏矢 ５
FW
７ 田中パウロ淳一 5.5（55分OUT）
10 ライアン・デ・フリース 5.5（HT OUT）
11 古橋亨梧 ６
途中出場
MF
23 小野悠斗 5.5（HT IN）
FW
９ 山岸祐也 ６（55分IN）
FW
24 難波宏明 ―（80分IN）
監督
大木 武 5.5
７月21日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／3,782人
横浜FC ３-０ 岐阜
前半 ２-０
後半 １-０
得点者／横浜FC＝野村(３分)、武田(45分)、イバ(61分) 岐阜＝なし
【採点理由】
完勝の横浜FCは全体的に採点は高め。MOMには２得点に絡んだ北爪を選出。岐阜は戸島と北爪に背後のスペースを使われまくった左サイドのDFを大きく減点した。
【チーム採点】
横浜FC 6.5
岐阜 5.5
【MAN OF THE MATCH】
北爪健吾（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
18 南 雄太 6.5
DF
13 ぺ・スンジン ６
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 6.5
３ 田所 諒 ６
MF
14 北爪健吾 6.5
24 渡邊一仁 6.5
８ 佐藤謙介 ６
７ 野村直輝 6.5（76分OUT）
17 武田英二郎 6.5
FW
９ 戸島 章 ６（84分OUT）
10 イバ 6.5（87分OUT）
途中出場
FW
27 齋藤功佑 ―（76分IN）
FW
43 斉藤光毅 ―（84分IN）
FW
11 三浦知良 ―（87分IN）
監督
タヴァレス 6.5
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 5.5
DF
２ 阿部正紀 5.5
15 田森大己 5.5
３ 竹田忠嗣 4.5
16 福村貴幸 4.5
MF
30 中島賢星 5.5（80分OUT）
31 宮本航汰 ６
14 風間宏矢 ５
FW
７ 田中パウロ淳一 5.5（55分OUT）
10 ライアン・デ・フリース 5.5（HT OUT）
11 古橋亨梧 ６
途中出場
MF
23 小野悠斗 5.5（HT IN）
FW
９ 山岸祐也 ６（55分IN）
FW
24 難波宏明 ―（80分IN）
監督
大木 武 5.5
Facebookでコメント
-
-
サッカーダイジェスト特別増刊
7月6日発売 2018ロシアW杯
日本代表激闘録
「勇敢なる進撃」
乾＆柴崎ポスター付き！
-
サッカーダイジェスト7月26日号
7月12日発売 総力特集
躍進!! 日本代表
世界16強の軌跡
乾＆集合写真ポスター付き
-
-
高校サッカーダイジェストVol.25
7月11日発売 2018インターハイ
選手名鑑
男子55代表・1100選手を紹介
女子も16代表を徹底網羅！