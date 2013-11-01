【J２採点】町田１-０金沢｜MOMは“値千金弾”の平戸！ 一方の金沢は決定力不足に泣いた

J２リーグ・24節

７月21日／18：03／町田市立陸上競技場／7,214人

町田 １-０ 金沢

前半 １-０

後半 ０-０

得点者／町田＝平戸（43分） 金沢＝なし



【採点理由】

試合を決定づける貴重な決勝点に絡んだ選手を高く評価。値千金の１点を奪った平戸をMOMに選出した。敗れた金沢は決定力不足に泣いた。



【チーム採点】

町田 ６

金沢 5.5



【MAN OF THE MATCH】

平戸太貴（町田）



【町田｜選手採点】

GK

１ 福井光輝 ６



DF

２ 奥山政幸 ６

35 大谷尚輝 5.5

５ 深津康太 ６（89分OUT）

17 下坂晃城 6.5



MF

８ 平戸太貴 ７

15 井上裕大 ６

29 森村昂太 6.5（90＋３分OUT）

19 土居柊太 ６（74分OUT）



FW

９ 鈴木孝司 ６

30 中島裕希 5.5



交代出場

MF

７ 杉森考起 5.5（74分IN）



DF

３ 藤井航大 ―（89分IN）



MF

６ 李 漢宰 ―（90＋３分IN）



監督

相馬直樹 6.5





【金沢｜選手採点】

GK

23 白井裕人 ６



DF

13 石田崚真 5.5

39 庄司朋乃也 5.5

３ 作田裕次 5.5

45 沼田圭悟 5.5



MF

10 宮崎幾笑 ５（64分OUT）

26 藤村慶太 5.5

33 梅鉢貴秀 5.5

17 加藤大樹 5.5（79分OUT）



FW

９ 佐藤洸一 ５（59分OUT）

19 垣田裕暉 ６



交代出場

FW

30 山﨑雅人 5.5（59分IN）



MF

７ 清原翔平 ５（64分IN）



FW

11 杉浦恭平 ―（79分IN）



監督

柳下正明 5.5





取材・文●郡司 聡（フリーライター）

