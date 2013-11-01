【J２採点】町田１-０金沢｜MOMは“値千金弾”の平戸！ 一方の金沢は決定力不足に泣いた
カテゴリ：Jリーグ
2018年07月24日
町田は連勝で２位をキープ。
J２リーグ・24節
７月21日／18：03／町田市立陸上競技場／7,214人
町田 １-０ 金沢
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／町田＝平戸（43分） 金沢＝なし
【採点理由】
試合を決定づける貴重な決勝点に絡んだ選手を高く評価。値千金の１点を奪った平戸をMOMに選出した。敗れた金沢は決定力不足に泣いた。
【チーム採点】
町田 ６
金沢 5.5
【MAN OF THE MATCH】
平戸太貴（町田）
【町田｜選手採点】
GK
１ 福井光輝 ６
DF
２ 奥山政幸 ６
35 大谷尚輝 5.5
５ 深津康太 ６（89分OUT）
17 下坂晃城 6.5
MF
８ 平戸太貴 ７
15 井上裕大 ６
29 森村昂太 6.5（90＋３分OUT）
19 土居柊太 ６（74分OUT）
FW
９ 鈴木孝司 ６
30 中島裕希 5.5
交代出場
MF
７ 杉森考起 5.5（74分IN）
DF
３ 藤井航大 ―（89分IN）
MF
６ 李 漢宰 ―（90＋３分IN）
監督
相馬直樹 6.5
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 ６
DF
13 石田崚真 5.5
39 庄司朋乃也 5.5
３ 作田裕次 5.5
45 沼田圭悟 5.5
MF
10 宮崎幾笑 ５（64分OUT）
26 藤村慶太 5.5
33 梅鉢貴秀 5.5
17 加藤大樹 5.5（79分OUT）
FW
９ 佐藤洸一 ５（59分OUT）
19 垣田裕暉 ６
交代出場
FW
30 山﨑雅人 5.5（59分IN）
MF
７ 清原翔平 ５（64分IN）
FW
11 杉浦恭平 ―（79分IN）
監督
柳下正明 5.5
取材・文●郡司 聡（フリーライター）
７月21日／18：03／町田市立陸上競技場／7,214人
町田 １-０ 金沢
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／町田＝平戸（43分） 金沢＝なし
【採点理由】
試合を決定づける貴重な決勝点に絡んだ選手を高く評価。値千金の１点を奪った平戸をMOMに選出した。敗れた金沢は決定力不足に泣いた。
【チーム採点】
町田 ６
金沢 5.5
【MAN OF THE MATCH】
平戸太貴（町田）
【町田｜選手採点】
GK
１ 福井光輝 ６
DF
２ 奥山政幸 ６
35 大谷尚輝 5.5
５ 深津康太 ６（89分OUT）
17 下坂晃城 6.5
MF
８ 平戸太貴 ７
15 井上裕大 ６
29 森村昂太 6.5（90＋３分OUT）
19 土居柊太 ６（74分OUT）
FW
９ 鈴木孝司 ６
30 中島裕希 5.5
交代出場
MF
７ 杉森考起 5.5（74分IN）
DF
３ 藤井航大 ―（89分IN）
MF
６ 李 漢宰 ―（90＋３分IN）
監督
相馬直樹 6.5
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 ６
DF
13 石田崚真 5.5
39 庄司朋乃也 5.5
３ 作田裕次 5.5
45 沼田圭悟 5.5
MF
10 宮崎幾笑 ５（64分OUT）
26 藤村慶太 5.5
33 梅鉢貴秀 5.5
17 加藤大樹 5.5（79分OUT）
FW
９ 佐藤洸一 ５（59分OUT）
19 垣田裕暉 ６
交代出場
FW
30 山﨑雅人 5.5（59分IN）
MF
７ 清原翔平 ５（64分IN）
FW
11 杉浦恭平 ―（79分IN）
監督
柳下正明 5.5
取材・文●郡司 聡（フリーライター）
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