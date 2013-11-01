【J２採点】町田１-０金沢｜MOMは“値千金弾”の平戸！ 一方の金沢は決定力不足に泣いた

カテゴリ：Jリーグ

郡司 聡

2018年07月24日

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町田は連勝で２位をキープ。

J２リーグ・24節
７月21日／18：03／町田市立陸上競技場／7,214人
町田　１-０　金沢
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／町田＝平戸（43分）　金沢＝なし
 
【採点理由】
試合を決定づける貴重な決勝点に絡んだ選手を高く評価。値千金の１点を奪った平戸をMOMに選出した。敗れた金沢は決定力不足に泣いた。
 
【チーム採点】
町田　６
金沢　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
平戸太貴（町田）
 
【町田｜選手採点】
GK
１　福井光輝　６
 
DF
２　奥山政幸　６
35  大谷尚輝　5.5
５　深津康太　６（89分OUT）
17  下坂晃城 6.5
 
MF
８　平戸太貴　７
15　井上裕大　６
29  森村昂太　6.5（90＋３分OUT）
19　土居柊太　６（74分OUT）
 
FW
９　鈴木孝司　６
30　中島裕希　5.5
 
交代出場
MF
７　杉森考起　5.5（74分IN）
 
DF
３  藤井航大　―（89分IN）
 
MF
６　李　漢宰　―（90＋３分IN）
 
監督
相馬直樹　6.5
 
 
【金沢｜選手採点】
GK
23　白井裕人　６
 
DF
13　石田崚真　5.5
39　庄司朋乃也　5.5
３　作田裕次　5.5
45　沼田圭悟　5.5
 
MF
10  宮崎幾笑　５（64分OUT）
26  藤村慶太　5.5
33　梅鉢貴秀　5.5
17  加藤大樹　5.5（79分OUT）
 
FW
９　佐藤洸一　５（59分OUT）
19　垣田裕暉　６
 
交代出場
FW
30　山﨑雅人　5.5（59分IN）
 
MF
７　清原翔平　 ５（64分IN）
 
FW
11　杉浦恭平　―（79分IN）
 
監督
柳下正明　5.5
 
 
取材・文●郡司 聡（フリーライター）
 
関連ワード
J2
町田
金沢

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