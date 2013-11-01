【J２採点】京都０-１水戸｜ブレ球のロングシュートで値千金ゴールを決めた伊藤涼をMOMに！

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年07月17日

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京都は最下位、水戸は４位のまま。

J２リーグ・23節
７月16日／18：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／3 ,302人
京都　０-１　水戸
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／京都＝なし　水戸＝伊藤涼(65分)
 
【採点理由】
膠着した試合展開の中、ブレ球のロングシュートで値千金のゴールを決めた伊藤涼をMOMに選出。負傷交代するまでチャンスを生み出した小島の動きも光った。京都は効果的な仕掛けが少なく、攻撃陣や指揮官は厳しい評価とした。
 
【チーム採点】
京都　５
水戸　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
伊藤涼太郎（水戸）
 
【京都｜選手採点】
GK
34　若原智哉　５
 
DF
６　本多勇喜　5.5
15　染谷悠太　5.5
24　増川隆洋　5.5
30　石櫃洋祐　5.5
 
MF
８　重廣卓也　5.5
14　仙頭啓矢　4.5
22　小屋松知哉　５（67分OUT）
35　福岡慎平　5.5（74分OUT）
 
FW
９　レンゾ・ロペス　５
13　岩崎悠人  ５
 
交代出場
MF
11　湯澤洋介　5.5（67分IN）
 
FW
19　大野耀平　５（74分IN）
 
監督
ジュロヴスキー　4.5
 
 
【水戸｜選手採点】
GK
50　松井謙弥　６
 
DF
２　田向泰輝　６
５　伊藤槙人　６
24　細川淳矢　６
６　ジエゴ　5.5
 
MF
32　黒川淳史　６（79分OUT）
８　前　寛之　６
26　小島幹敏　6.5（67分OUT）
10　木村祐志　5.5
46　伊藤涼太郎　6.5
 
FW
９　ジェフェルソン･バイアーノ　5.5（59分OUT）
 
交代出場
FW
15　宮本拓弥　６（59分IN）
 
MF
27　茂木駿佑　６（67分IN）
 
FW
40　岸本武流　―（79分IN）
 
監督
長谷部茂利　６
 
関連ワード
J2
京都
水戸

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