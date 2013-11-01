【J２採点】京都０-１水戸｜ブレ球のロングシュートで値千金ゴールを決めた伊藤涼をMOMに！

J２リーグ・23節

７月16日／18：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／3 ,302人

京都 ０-１ 水戸

前半 ０-０

後半 ０-１

得点者／京都＝なし 水戸＝伊藤涼(65分)



【採点理由】

膠着した試合展開の中、ブレ球のロングシュートで値千金のゴールを決めた伊藤涼をMOMに選出。負傷交代するまでチャンスを生み出した小島の動きも光った。京都は効果的な仕掛けが少なく、攻撃陣や指揮官は厳しい評価とした。



【チーム採点】

京都 ５

水戸 5.5



【MAN OF THE MATCH】

伊藤涼太郎（水戸）



【京都｜選手採点】

GK

34 若原智哉 ５



DF

６ 本多勇喜 5.5

15 染谷悠太 5.5

24 増川隆洋 5.5

30 石櫃洋祐 5.5



MF

８ 重廣卓也 5.5

14 仙頭啓矢 4.5

22 小屋松知哉 ５（67分OUT）

35 福岡慎平 5.5（74分OUT）



FW

９ レンゾ・ロペス ５

13 岩崎悠人 ５



交代出場

MF

11 湯澤洋介 5.5（67分IN）



FW

19 大野耀平 ５（74分IN）



監督

ジュロヴスキー 4.5





【水戸｜選手採点】

GK

50 松井謙弥 ６



DF

２ 田向泰輝 ６

５ 伊藤槙人 ６

24 細川淳矢 ６

６ ジエゴ 5.5



MF

32 黒川淳史 ６（79分OUT）

８ 前 寛之 ６

26 小島幹敏 6.5（67分OUT）

10 木村祐志 5.5

46 伊藤涼太郎 6.5



FW

９ ジェフェルソン･バイアーノ 5.5（59分OUT）



交代出場

FW

15 宮本拓弥 ６（59分IN）



MF

27 茂木駿佑 ６（67分IN）



FW

40 岸本武流 ―（79分IN）



監督

長谷部茂利 ６

