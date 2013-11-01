【J２採点】京都０-１水戸｜ブレ球のロングシュートで値千金ゴールを決めた伊藤涼をMOMに！
カテゴリ：Jリーグ
2018年07月17日
京都は最下位、水戸は４位のまま。
J２リーグ・23節
７月16日／18：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／3 ,302人
京都 ０-１ 水戸
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／京都＝なし 水戸＝伊藤涼(65分)
【採点理由】
膠着した試合展開の中、ブレ球のロングシュートで値千金のゴールを決めた伊藤涼をMOMに選出。負傷交代するまでチャンスを生み出した小島の動きも光った。京都は効果的な仕掛けが少なく、攻撃陣や指揮官は厳しい評価とした。
【チーム採点】
京都 ５
水戸 5.5
【MAN OF THE MATCH】
伊藤涼太郎（水戸）
【京都｜選手採点】
GK
34 若原智哉 ５
DF
６ 本多勇喜 5.5
15 染谷悠太 5.5
24 増川隆洋 5.5
30 石櫃洋祐 5.5
MF
８ 重廣卓也 5.5
14 仙頭啓矢 4.5
22 小屋松知哉 ５（67分OUT）
35 福岡慎平 5.5（74分OUT）
FW
９ レンゾ・ロペス ５
13 岩崎悠人 ５
交代出場
MF
11 湯澤洋介 5.5（67分IN）
FW
19 大野耀平 ５（74分IN）
監督
ジュロヴスキー 4.5
【水戸｜選手採点】
GK
50 松井謙弥 ６
DF
２ 田向泰輝 ６
５ 伊藤槙人 ６
24 細川淳矢 ６
６ ジエゴ 5.5
MF
32 黒川淳史 ６（79分OUT）
８ 前 寛之 ６
26 小島幹敏 6.5（67分OUT）
10 木村祐志 5.5
46 伊藤涼太郎 6.5
FW
９ ジェフェルソン･バイアーノ 5.5（59分OUT）
交代出場
FW
15 宮本拓弥 ６（59分IN）
MF
27 茂木駿佑 ６（67分IN）
FW
40 岸本武流 ―（79分IN）
監督
長谷部茂利 ６
７月16日／18：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／3 ,302人
京都 ０-１ 水戸
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／京都＝なし 水戸＝伊藤涼(65分)
【採点理由】
膠着した試合展開の中、ブレ球のロングシュートで値千金のゴールを決めた伊藤涼をMOMに選出。負傷交代するまでチャンスを生み出した小島の動きも光った。京都は効果的な仕掛けが少なく、攻撃陣や指揮官は厳しい評価とした。
【チーム採点】
京都 ５
水戸 5.5
【MAN OF THE MATCH】
伊藤涼太郎（水戸）
【京都｜選手採点】
GK
34 若原智哉 ５
DF
６ 本多勇喜 5.5
15 染谷悠太 5.5
24 増川隆洋 5.5
30 石櫃洋祐 5.5
MF
８ 重廣卓也 5.5
14 仙頭啓矢 4.5
22 小屋松知哉 ５（67分OUT）
35 福岡慎平 5.5（74分OUT）
FW
９ レンゾ・ロペス ５
13 岩崎悠人 ５
交代出場
MF
11 湯澤洋介 5.5（67分IN）
FW
19 大野耀平 ５（74分IN）
監督
ジュロヴスキー 4.5
【水戸｜選手採点】
GK
50 松井謙弥 ６
DF
２ 田向泰輝 ６
５ 伊藤槙人 ６
24 細川淳矢 ６
６ ジエゴ 5.5
MF
32 黒川淳史 ６（79分OUT）
８ 前 寛之 ６
26 小島幹敏 6.5（67分OUT）
10 木村祐志 5.5
46 伊藤涼太郎 6.5
FW
９ ジェフェルソン･バイアーノ 5.5（59分OUT）
交代出場
FW
15 宮本拓弥 ６（59分IN）
MF
27 茂木駿佑 ６（67分IN）
FW
40 岸本武流 ―（79分IN）
監督
長谷部茂利 ６