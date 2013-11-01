【J２採点】横浜FC１-１山形｜互いに譲らぬ好勝負はドロー。MOMは横浜FCの守護神

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年07月09日

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横浜FCは６位、山形は９位に。

J２リーグ・22節
７月７日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／7,246人
横浜FC　１-１　山形
前半　０-０
後半　１-１
得点者／横浜FC=佐藤（90＋４分）　山形=汰木（84分）　
 
【採点理由】
途中出場で先制点を奪った汰木も甲乙つけがたいが、MOMはビッグセーブ連発で横浜FCの同点劇を演出した南。両チームとも目立って悪い選手はいなかった。
 
【チーム採点】
横浜FC　６
山形　６
 
【MAN OF THE MATCH
南　雄太（横浜FC）
　　　
【横浜FC｜選手採点】
GK
18　南　雄太　6.5
 
DF
14　北爪健吾　６
33　川﨑裕大　5.5
13　ぺ・スンジン　5.5
３　田所　諒　６
 
MF
24　渡邊一仁　６（70分OUT）
８　佐藤謙介　6.5
７　野村直輝　６
17　武田英二郎　６
40　レアンドロ・ドミンゲス　６（86分OUT）
 
FW
10　イバ　5.5
 
途中出場
MF
19  ジョン・チュングン　5.5（70分IN）
 
FW
９　戸島　章　―（86分IN）
 
監督
タヴァレス　６
 
 
【山形｜選手採点
GK
21　櫛引政敏　６
 
DF
23　熊本雄太　6.5
３　栗山直樹　６
19　松本怜大　６
 
MF　
４　三鬼　海　６
14　本田拓也　5.5
17　中村　駿　６
６　山田拓巳　６
 
FW
18　南　秀仁　６（88分OUT）
11　阪野豊史　６（79分OUT）
16　小林成豪　5.5（70分OUT）
 
途中出場
MF
25　汰木廉也　6.5（70分IN）
 
FW
39　中山仁斗　―（79分IN）
 
DF
２　ジャイロ・ロドリゲス　―（88分IN）
 
監督
木山隆之　5.5
 
関連ワード
J2
山形
横浜FC

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