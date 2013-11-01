【J２採点】横浜FC１-１山形｜互いに譲らぬ好勝負はドロー。MOMは横浜FCの守護神
カテゴリ：Jリーグ
2018年07月09日
横浜FCは６位、山形は９位に。
J２リーグ・22節
７月７日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／7,246人
横浜FC １-１ 山形
前半 ０-０
後半 １-１
得点者／横浜FC=佐藤（90＋４分） 山形=汰木（84分）
【採点理由】
途中出場で先制点を奪った汰木も甲乙つけがたいが、MOMはビッグセーブ連発で横浜FCの同点劇を演出した南。両チームとも目立って悪い選手はいなかった。
【チーム採点】
横浜FC ６
山形 ６
【MAN OF THE MATCH】
南 雄太（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
18 南 雄太 6.5
DF
14 北爪健吾 ６
33 川﨑裕大 5.5
13 ぺ・スンジン 5.5
３ 田所 諒 ６
MF
24 渡邊一仁 ６（70分OUT）
８ 佐藤謙介 6.5
７ 野村直輝 ６
17 武田英二郎 ６
40 レアンドロ・ドミンゲス ６（86分OUT）
FW
10 イバ 5.5
途中出場
MF
19 ジョン・チュングン 5.5（70分IN）
FW
９ 戸島 章 ―（86分IN）
監督
タヴァレス ６
【山形｜選手採点】
GK
21 櫛引政敏 ６
DF
23 熊本雄太 6.5
３ 栗山直樹 ６
19 松本怜大 ６
MF
４ 三鬼 海 ６
14 本田拓也 5.5
17 中村 駿 ６
６ 山田拓巳 ６
FW
18 南 秀仁 ６（88分OUT）
11 阪野豊史 ６（79分OUT）
16 小林成豪 5.5（70分OUT）
途中出場
MF
25 汰木廉也 6.5（70分IN）
FW
39 中山仁斗 ―（79分IN）
DF
２ ジャイロ・ロドリゲス ―（88分IN）
監督
木山隆之 5.5
７月７日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／7,246人
横浜FC １-１ 山形
前半 ０-０
後半 １-１
得点者／横浜FC=佐藤（90＋４分） 山形=汰木（84分）
【採点理由】
途中出場で先制点を奪った汰木も甲乙つけがたいが、MOMはビッグセーブ連発で横浜FCの同点劇を演出した南。両チームとも目立って悪い選手はいなかった。
【チーム採点】
横浜FC ６
山形 ６
【MAN OF THE MATCH】
南 雄太（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
18 南 雄太 6.5
DF
14 北爪健吾 ６
33 川﨑裕大 5.5
13 ぺ・スンジン 5.5
３ 田所 諒 ６
MF
24 渡邊一仁 ６（70分OUT）
８ 佐藤謙介 6.5
７ 野村直輝 ６
17 武田英二郎 ６
40 レアンドロ・ドミンゲス ６（86分OUT）
FW
10 イバ 5.5
途中出場
MF
19 ジョン・チュングン 5.5（70分IN）
FW
９ 戸島 章 ―（86分IN）
監督
タヴァレス ６
【山形｜選手採点】
GK
21 櫛引政敏 ６
DF
23 熊本雄太 6.5
３ 栗山直樹 ６
19 松本怜大 ６
MF
４ 三鬼 海 ６
14 本田拓也 5.5
17 中村 駿 ６
６ 山田拓巳 ６
FW
18 南 秀仁 ６（88分OUT）
11 阪野豊史 ６（79分OUT）
16 小林成豪 5.5（70分OUT）
途中出場
MF
25 汰木廉也 6.5（70分IN）
FW
39 中山仁斗 ―（79分IN）
DF
２ ジャイロ・ロドリゲス ―（88分IN）
監督
木山隆之 5.5
Facebookでコメント
-
【プーマ】長谷部誠、グリエーズマン、アグエロらがロシアW杯で着用する「FUTURE」&「PUMA ONE」の新モデルが登場！
-
-
-
-
-
-
-