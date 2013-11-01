【J２採点】横浜FC１-１山形｜互いに譲らぬ好勝負はドロー。MOMは横浜FCの守護神

J２リーグ・22節

７月７日／18：03／ニッパツ三ツ沢球技場／7,246人

横浜FC １-１ 山形

前半 ０-０

後半 １-１

得点者／横浜FC=佐藤（90＋４分） 山形=汰木（84分）



【採点理由】

途中出場で先制点を奪った汰木も甲乙つけがたいが、MOMはビッグセーブ連発で横浜FCの同点劇を演出した南。両チームとも目立って悪い選手はいなかった。



【チーム採点】

横浜FC ６

山形 ６



【MAN OF THE MATCH】

南 雄太（横浜FC）



【横浜FC｜選手採点】

GK

18 南 雄太 6.5



DF

14 北爪健吾 ６

33 川﨑裕大 5.5

13 ぺ・スンジン 5.5

３ 田所 諒 ６



MF

24 渡邊一仁 ６（70分OUT）

８ 佐藤謙介 6.5

７ 野村直輝 ６

17 武田英二郎 ６

40 レアンドロ・ドミンゲス ６（86分OUT）



FW

10 イバ 5.5



途中出場

MF

19 ジョン・チュングン 5.5（70分IN）



FW

９ 戸島 章 ―（86分IN）



監督

タヴァレス ６





【山形｜選手採点】

GK

21 櫛引政敏 ６



DF

23 熊本雄太 6.5

３ 栗山直樹 ６

19 松本怜大 ６



MF

４ 三鬼 海 ６

14 本田拓也 5.5

17 中村 駿 ６

６ 山田拓巳 ６



FW

18 南 秀仁 ６（88分OUT）

11 阪野豊史 ６（79分OUT）

16 小林成豪 5.5（70分OUT）



途中出場

MF

25 汰木廉也 6.5（70分IN）



FW

39 中山仁斗 ―（79分IN）



DF

２ ジャイロ・ロドリゲス ―（88分IN）



監督

木山隆之 5.5

