【J２採点】横浜FC１-０甲府｜途中出場した21歳のFWが劇的な決勝弾！文句なしのMOM

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2018年06月26日

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横浜FCは６位、甲府は12位に。

横浜FCの齋藤が決勝弾を奪った。写真：茂木あきら（サッカーダイジェスト写真部）

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J２リーグ・20節
６月24日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／9,079人
横浜FC　１-０　甲府
前半　０-０
後半　１-０
得点者／横浜FC＝齋藤（79分）　甲府＝なし
 
【採点理由】
途中出場で決勝ゴールの斎藤が文句なしのMOM。横浜FCはほぼ全員が及第点のできで、タヴァレス監督も高めに採点した。敗れた甲府も目立って悪い選手はいなかった。
 
【チーム採点】
横浜FC　６
甲府　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
斎藤功佑（横浜FC）
　　　
【横浜FC｜選手採点】
GK
18　南　雄太　6.5
 
DF
14　北爪健吾　６
33　川﨑裕大　６
13　ぺ・スンジン　６
20　カルフィン・ヨンアピン  ６
３　田所　諒　６
 
MF
８　佐藤謙介　６
７　野村直輝　６
35　松井大輔　６（62分OUT）
40　レアンドロ・ドミンゲス　６（90＋１分OUT）
 
FW
10　イバ　5.5（76分OUT）
 
交代出場
FW
27　齋藤功佑　6.5（62分IN）
 
FW
９　戸島　章　－（76分IN）
 
FW
11  三浦知良　－（90＋１分IN）
 
監督
タヴァレス　6.5
 
 
【甲府｜選手採点】
GK
１　河田晃兵　６
 
DF
34　今津佑太　5.5
22　小出悠太　６
28　橋爪勇樹　5.5
 
MF　
２　湯澤聖人　６（88分OUT）
26　佐藤和弘　5.5
20　島川俊郎　６
35　高野　遼　5.5（73分OUT）
 
FW
７　堀米勇輝　６（60分OUT）
10　リンス　5.5
19　小塚和季　６
 
 
交代出場
MF
18　道渕諒平　5.5（60分IN）
 
DF
27　阿部翔平　5.5（73分IN）
 
FW
25　森　晃太　－（88分IN）
 
監督
上野展裕　5.5
関連ワード
J2
横浜FC
甲府

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