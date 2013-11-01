【J２採点】横浜FC１-０甲府｜途中出場した21歳のFWが劇的な決勝弾！文句なしのMOM

J２リーグ・20節

６月24日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／9,079人

横浜FC １-０ 甲府

前半 ０-０

後半 １-０

得点者／横浜FC＝齋藤（79分） 甲府＝なし



【採点理由】

途中出場で決勝ゴールの斎藤が文句なしのMOM。横浜FCはほぼ全員が及第点のできで、タヴァレス監督も高めに採点した。敗れた甲府も目立って悪い選手はいなかった。



【チーム採点】

横浜FC ６

甲府 5.5



【MAN OF THE MATCH】

斎藤功佑（横浜FC）



【横浜FC｜選手採点】

GK

18 南 雄太 6.5



DF

14 北爪健吾 ６

33 川﨑裕大 ６

13 ぺ・スンジン ６

20 カルフィン・ヨンアピン ６

３ 田所 諒 ６



MF

８ 佐藤謙介 ６

７ 野村直輝 ６

35 松井大輔 ６（62分OUT）

40 レアンドロ・ドミンゲス ６（90＋１分OUT）



FW

10 イバ 5.5（76分OUT）



交代出場

FW

27 齋藤功佑 6.5（62分IN）



FW

９ 戸島 章 －（76分IN）



FW

11 三浦知良 －（90＋１分IN）



監督

タヴァレス 6.5





【甲府｜選手採点】

GK

１ 河田晃兵 ６



DF

34 今津佑太 5.5

22 小出悠太 ６

28 橋爪勇樹 5.5



MF

２ 湯澤聖人 ６（88分OUT）

26 佐藤和弘 5.5

20 島川俊郎 ６

35 高野 遼 5.5（73分OUT）



FW

７ 堀米勇輝 ６（60分OUT）

10 リンス 5.5

19 小塚和季 ６





交代出場

MF

18 道渕諒平 5.5（60分IN）



DF

27 阿部翔平 5.5（73分IN）



FW

25 森 晃太 －（88分IN）



監督

上野展裕 5.5