【J２採点】横浜FC１-０甲府｜途中出場した21歳のFWが劇的な決勝弾！文句なしのMOM
カテゴリ：Jリーグ
2018年06月26日
横浜FCは６位、甲府は12位に。
J２リーグ・20節
６月24日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／9,079人
横浜FC １-０ 甲府
前半 ０-０
後半 １-０
得点者／横浜FC＝齋藤（79分） 甲府＝なし
【採点理由】
途中出場で決勝ゴールの斎藤が文句なしのMOM。横浜FCはほぼ全員が及第点のできで、タヴァレス監督も高めに採点した。敗れた甲府も目立って悪い選手はいなかった。
【チーム採点】
横浜FC ６
甲府 5.5
【MAN OF THE MATCH】
斎藤功佑（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
18 南 雄太 6.5
DF
14 北爪健吾 ６
33 川﨑裕大 ６
13 ぺ・スンジン ６
20 カルフィン・ヨンアピン ６
３ 田所 諒 ６
MF
８ 佐藤謙介 ６
７ 野村直輝 ６
35 松井大輔 ６（62分OUT）
40 レアンドロ・ドミンゲス ６（90＋１分OUT）
FW
10 イバ 5.5（76分OUT）
交代出場
FW
27 齋藤功佑 6.5（62分IN）
FW
９ 戸島 章 －（76分IN）
FW
11 三浦知良 －（90＋１分IN）
監督
タヴァレス 6.5
【甲府｜選手採点】
GK
１ 河田晃兵 ６
DF
34 今津佑太 5.5
22 小出悠太 ６
28 橋爪勇樹 5.5
MF
２ 湯澤聖人 ６（88分OUT）
26 佐藤和弘 5.5
20 島川俊郎 ６
35 高野 遼 5.5（73分OUT）
FW
７ 堀米勇輝 ６（60分OUT）
10 リンス 5.5
19 小塚和季 ６
交代出場
MF
18 道渕諒平 5.5（60分IN）
DF
27 阿部翔平 5.5（73分IN）
FW
25 森 晃太 －（88分IN）
監督
上野展裕 5.5
６月24日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／9,079人
横浜FC １-０ 甲府
前半 ０-０
後半 １-０
得点者／横浜FC＝齋藤（79分） 甲府＝なし
【採点理由】
途中出場で決勝ゴールの斎藤が文句なしのMOM。横浜FCはほぼ全員が及第点のできで、タヴァレス監督も高めに採点した。敗れた甲府も目立って悪い選手はいなかった。
【チーム採点】
横浜FC ６
甲府 5.5
【MAN OF THE MATCH】
斎藤功佑（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
18 南 雄太 6.5
DF
14 北爪健吾 ６
33 川﨑裕大 ６
13 ぺ・スンジン ６
20 カルフィン・ヨンアピン ６
３ 田所 諒 ６
MF
８ 佐藤謙介 ６
７ 野村直輝 ６
35 松井大輔 ６（62分OUT）
40 レアンドロ・ドミンゲス ６（90＋１分OUT）
FW
10 イバ 5.5（76分OUT）
交代出場
FW
27 齋藤功佑 6.5（62分IN）
FW
９ 戸島 章 －（76分IN）
FW
11 三浦知良 －（90＋１分IN）
監督
タヴァレス 6.5
【甲府｜選手採点】
GK
１ 河田晃兵 ６
DF
34 今津佑太 5.5
22 小出悠太 ６
28 橋爪勇樹 5.5
MF
２ 湯澤聖人 ６（88分OUT）
26 佐藤和弘 5.5
20 島川俊郎 ６
35 高野 遼 5.5（73分OUT）
FW
７ 堀米勇輝 ６（60分OUT）
10 リンス 5.5
19 小塚和季 ６
交代出場
MF
18 道渕諒平 5.5（60分IN）
DF
27 阿部翔平 5.5（73分IN）
FW
25 森 晃太 －（88分IN）
監督
上野展裕 5.5
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