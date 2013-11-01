【J２採点】熊本０-１福岡｜福岡が首位に浮上！ 熊本は２試合連続無得点

J２リーグ・18節

６月10日／14：03／熊本市水前寺競技場／5,118人

熊本 ０-１ 福岡

前半 ０-１

後半 ０-０

得点者／熊本＝なし 福岡＝森本（31分）



【採点理由】

福岡は立ち上がりから厳しく寄せ、相手のミスを逃さず前半に森本のゴールで先制。熊本は全体的にミスが目立ち２試合連続無得点。完封に貢献したGK圍、FWドゥドゥの献身ぶりも光ったが、中盤を抑えた鈴木をMOMに。



【チーム採点】

熊本 5.5

福岡 ６



【MAN OF THE MATCH】

鈴木 惇（福岡）



【熊本｜選手採点】

GK

30 佐藤昭大 ６



DF

２ 黒木晃平 ６

32 米原秀亮 5.5

15 青木 剛 5.5

７ 片山奨典 5.5（75分OUT）



MF

14 田中達也 5.5

27 中山雄登 5.5

25 田辺圭佑 5.5（67分OUT）

19 八久保颯 5.5



FW

11 皆川佑介 ６

９ 安 柄俊 5.5（83分OUT）



交代出場

MF

31 伊東 俊 ６（67分IN）



DF

24 高瀬優孝 ６（75分IN）



MF

37 池谷友喜 ―（83分IN）



監督

渋谷洋樹 5.5





【福岡｜選手採点】

GK

21 圍謙太朗 6.5



DF

３ 駒野友一 ６（90+２分OUT）

39 篠原弘次郎 ６

11 岩下敬輔 ６

22 輪湖直樹 ６



MF

８ 鈴木 惇 6.5

14 枝村匠馬 ６（HT OUT）

７ ユ・インス ６

17 松田 力 ６



FW

15 森本貴幸 ６（69分OUT）

18 ドゥドゥ 6.5



交代出場

MF

33 山瀬功治 ６（HT IN）



FW

16 石津大介 ６（69分IN）



DF

５ 實藤友紀 ―（90+２分IN）



監督

井原正巳 ６