【J２採点】熊本０-１福岡｜福岡が首位に浮上！ 熊本は２試合連続無得点
カテゴリ：Jリーグ
2018年06月11日
中盤を抑えた福岡の鈴木を評価。
J２リーグ・18節
６月10日／14：03／熊本市水前寺競技場／5,118人
熊本 ０-１ 福岡
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／熊本＝なし 福岡＝森本（31分）
【採点理由】
福岡は立ち上がりから厳しく寄せ、相手のミスを逃さず前半に森本のゴールで先制。熊本は全体的にミスが目立ち２試合連続無得点。完封に貢献したGK圍、FWドゥドゥの献身ぶりも光ったが、中盤を抑えた鈴木をMOMに。
【チーム採点】
熊本 5.5
福岡 ６
【MAN OF THE MATCH】
鈴木 惇（福岡）
【熊本｜選手採点】
GK
30 佐藤昭大 ６
DF
２ 黒木晃平 ６
32 米原秀亮 5.5
15 青木 剛 5.5
７ 片山奨典 5.5（75分OUT）
MF
14 田中達也 5.5
27 中山雄登 5.5
25 田辺圭佑 5.5（67分OUT）
19 八久保颯 5.5
FW
11 皆川佑介 ６
９ 安 柄俊 5.5（83分OUT）
交代出場
MF
31 伊東 俊 ６（67分IN）
DF
24 高瀬優孝 ６（75分IN）
MF
37 池谷友喜 ―（83分IN）
監督
渋谷洋樹 5.5
【福岡｜選手採点】
GK
21 圍謙太朗 6.5
DF
３ 駒野友一 ６（90+２分OUT）
39 篠原弘次郎 ６
11 岩下敬輔 ６
22 輪湖直樹 ６
MF
８ 鈴木 惇 6.5
14 枝村匠馬 ６（HT OUT）
７ ユ・インス ６
17 松田 力 ６
FW
15 森本貴幸 ６（69分OUT）
18 ドゥドゥ 6.5
交代出場
MF
33 山瀬功治 ６（HT IN）
FW
16 石津大介 ６（69分IN）
DF
５ 實藤友紀 ―（90+２分IN）
監督
井原正巳 ６
６月10日／14：03／熊本市水前寺競技場／5,118人
熊本 ０-１ 福岡
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／熊本＝なし 福岡＝森本（31分）
【採点理由】
福岡は立ち上がりから厳しく寄せ、相手のミスを逃さず前半に森本のゴールで先制。熊本は全体的にミスが目立ち２試合連続無得点。完封に貢献したGK圍、FWドゥドゥの献身ぶりも光ったが、中盤を抑えた鈴木をMOMに。
【チーム採点】
熊本 5.5
福岡 ６
【MAN OF THE MATCH】
鈴木 惇（福岡）
【熊本｜選手採点】
GK
30 佐藤昭大 ６
DF
２ 黒木晃平 ６
32 米原秀亮 5.5
15 青木 剛 5.5
７ 片山奨典 5.5（75分OUT）
MF
14 田中達也 5.5
27 中山雄登 5.5
25 田辺圭佑 5.5（67分OUT）
19 八久保颯 5.5
FW
11 皆川佑介 ６
９ 安 柄俊 5.5（83分OUT）
交代出場
MF
31 伊東 俊 ６（67分IN）
DF
24 高瀬優孝 ６（75分IN）
MF
37 池谷友喜 ―（83分IN）
監督
渋谷洋樹 5.5
【福岡｜選手採点】
GK
21 圍謙太朗 6.5
DF
３ 駒野友一 ６（90+２分OUT）
39 篠原弘次郎 ６
11 岩下敬輔 ６
22 輪湖直樹 ６
MF
８ 鈴木 惇 6.5
14 枝村匠馬 ６（HT OUT）
７ ユ・インス ６
17 松田 力 ６
FW
15 森本貴幸 ６（69分OUT）
18 ドゥドゥ 6.5
交代出場
MF
33 山瀬功治 ６（HT IN）
FW
16 石津大介 ６（69分IN）
DF
５ 實藤友紀 ―（90+２分IN）
監督
井原正巳 ６