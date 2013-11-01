【J２採点】熊本０-１福岡｜福岡が首位に浮上！ 熊本は２試合連続無得点

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年06月11日

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中盤を抑えた福岡の鈴木を評価。

J２リーグ・18節
６月10日／14：03／熊本市水前寺競技場／5,118人
熊本　０-１　福岡
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／熊本＝なし　福岡＝森本（31分）
 
【採点理由】
福岡は立ち上がりから厳しく寄せ、相手のミスを逃さず前半に森本のゴールで先制。熊本は全体的にミスが目立ち２試合連続無得点。完封に貢献したGK圍、FWドゥドゥの献身ぶりも光ったが、中盤を抑えた鈴木をMOMに。
 
【チーム採点】
熊本　5.5   
福岡　６
 
【MAN OF THE MATCH
鈴木　惇（福岡）
 
【熊本｜選手採点】
GK
30　佐藤昭大　６
 
DF
２　黒木晃平　６
32　米原秀亮　5.5
15　青木　剛　5.5
７　片山奨典　5.5（75分OUT）
 
MF
14　田中達也　5.5
27　中山雄登　5.5
25　田辺圭佑  5.5（67分OUT）
19　八久保颯　5.5
 
FW
11　皆川佑介　６
９　安　柄俊  5.5（83分OUT）
 
交代出場
MF
31　伊東　俊　６（67分IN）
 
DF
24　高瀬優孝　６（75分IN）
 
MF
37　池谷友喜　―（83分IN）
 
監督
渋谷洋樹　5.5
 
 
【福岡｜選手採点】
GK
21　圍謙太朗　6.5
 
DF
３　駒野友一　６（90+２分OUT）
39　篠原弘次郎　６
11　岩下敬輔　６
22　輪湖直樹　６
 
MF
８　鈴木　惇　6.5
14　枝村匠馬　６（HT OUT）
７　ユ・インス　６
17　松田　力　６
 
FW
15　森本貴幸　６（69分OUT）
18　ドゥドゥ　6.5
 
交代出場
MF
33　山瀬功治　６（HT IN）
 
FW
16　石津大介　６（69分IN）
 
DF
５　實藤友紀　―（90+２分IN）
 
監督
井原正巳　６
関連ワード
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熊本
福岡

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