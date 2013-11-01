【J２採点】京都０-１松本｜決勝点を演出した松本の工藤をMOMに！ 京都はリーグ初先発の17歳が中盤を支える

J２リーグ・18節

６月９日／15：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／8,149人

京都 ０-１ 松本

前半 ０-０

後半 ０-１

得点者／京都＝なし 松本＝前田大(77分)



【採点理由】

好機の少ない試合を制した松本から、絶妙のノールックパスで決勝点を演出した工藤をMOMに選出。３バックの中央で守備を支えた岩間も高評価だ。京都では岩崎が推進力を発揮。リーグ初先発の17歳･福岡も中盤を支えた。好守が光った増川だが、失点時の対応は減点対象。



【チーム採点】

京都 5.5

松本 5.5



【MAN OF THE MATCH】

工藤浩平（松本）



【京都｜選手採点】

GK

34 若原智哉 ６



DF

４ 田中マルクス闘莉王 5.5（48分OUT）

６ 本多勇喜 5.5

15 染谷悠太 5.5（70分OUT）

24 増川隆洋 5.5

30 石櫃洋祐 5.5



MF

14 仙頭啓矢 ６

22 小屋松知哉 5.5

35 福岡慎平 ６（84分OUT）



FW

10 エスクデロ競飛王 ６

13 岩崎悠人 ６



交代出場

FW

19 大野耀平 5.5（48分IN）



DF

17 牟田雄祐 5.5（70分IN）



FW

９ レンゾ･ロペス ―（84分IN）



監督

ジュロブスキー ６





【松本｜選手採点】

GK

１ 守田達弥 ６



DF

４ 飯田真輝 ６

18 當間建文 ６

５ 岩間雄大 6.5



MF

47 岩上祐三 ６

20 石原崇兆 ６

６ 藤田息吹 5.5

14 パウリーニョ ６

25 前田直輝 ６（70分OUT）



FW

７ 前田大然 6.5（78分OUT）

38 永井 龍 5.5（89分OUT）



交代出場

MF

10 工藤浩平 6.5（70分IN）



MF

13 中美慶哉 ―（78分IN）



FW

19 山本大貴 ―（89分IN）



監督

反町康治 ６

