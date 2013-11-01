【J２採点】京都０-１松本｜決勝点を演出した松本の工藤をMOMに！ 京都はリーグ初先発の17歳が中盤を支える
カテゴリ：Jリーグ
2018年06月11日
京都は20位、松本は５位。
J２リーグ・18節
６月９日／15：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／8,149人
京都 ０-１ 松本
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／京都＝なし 松本＝前田大(77分)
【採点理由】
好機の少ない試合を制した松本から、絶妙のノールックパスで決勝点を演出した工藤をMOMに選出。３バックの中央で守備を支えた岩間も高評価だ。京都では岩崎が推進力を発揮。リーグ初先発の17歳･福岡も中盤を支えた。好守が光った増川だが、失点時の対応は減点対象。
【チーム採点】
京都 5.5
松本 5.5
【MAN OF THE MATCH】
工藤浩平（松本）
【京都｜選手採点】
GK
34 若原智哉 ６
DF
４ 田中マルクス闘莉王 5.5（48分OUT）
６ 本多勇喜 5.5
15 染谷悠太 5.5（70分OUT）
24 増川隆洋 5.5
30 石櫃洋祐 5.5
MF
14 仙頭啓矢 ６
22 小屋松知哉 5.5
35 福岡慎平 ６（84分OUT）
FW
10 エスクデロ競飛王 ６
13 岩崎悠人 ６
交代出場
FW
19 大野耀平 5.5（48分IN）
DF
17 牟田雄祐 5.5（70分IN）
FW
９ レンゾ･ロペス ―（84分IN）
監督
ジュロブスキー ６
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 ６
DF
４ 飯田真輝 ６
18 當間建文 ６
５ 岩間雄大 6.5
MF
47 岩上祐三 ６
20 石原崇兆 ６
６ 藤田息吹 5.5
14 パウリーニョ ６
25 前田直輝 ６（70分OUT）
FW
７ 前田大然 6.5（78分OUT）
38 永井 龍 5.5（89分OUT）
交代出場
MF
10 工藤浩平 6.5（70分IN）
MF
13 中美慶哉 ―（78分IN）
FW
19 山本大貴 ―（89分IN）
監督
反町康治 ６
６月９日／15：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／8,149人
京都 ０-１ 松本
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／京都＝なし 松本＝前田大(77分)
【採点理由】
好機の少ない試合を制した松本から、絶妙のノールックパスで決勝点を演出した工藤をMOMに選出。３バックの中央で守備を支えた岩間も高評価だ。京都では岩崎が推進力を発揮。リーグ初先発の17歳･福岡も中盤を支えた。好守が光った増川だが、失点時の対応は減点対象。
【チーム採点】
京都 5.5
松本 5.5
【MAN OF THE MATCH】
工藤浩平（松本）
【京都｜選手採点】
GK
34 若原智哉 ６
DF
４ 田中マルクス闘莉王 5.5（48分OUT）
６ 本多勇喜 5.5
15 染谷悠太 5.5（70分OUT）
24 増川隆洋 5.5
30 石櫃洋祐 5.5
MF
14 仙頭啓矢 ６
22 小屋松知哉 5.5
35 福岡慎平 ６（84分OUT）
FW
10 エスクデロ競飛王 ６
13 岩崎悠人 ６
交代出場
FW
19 大野耀平 5.5（48分IN）
DF
17 牟田雄祐 5.5（70分IN）
FW
９ レンゾ･ロペス ―（84分IN）
監督
ジュロブスキー ６
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 ６
DF
４ 飯田真輝 ６
18 當間建文 ６
５ 岩間雄大 6.5
MF
47 岩上祐三 ６
20 石原崇兆 ６
６ 藤田息吹 5.5
14 パウリーニョ ６
25 前田直輝 ６（70分OUT）
FW
７ 前田大然 6.5（78分OUT）
38 永井 龍 5.5（89分OUT）
交代出場
MF
10 工藤浩平 6.5（70分IN）
MF
13 中美慶哉 ―（78分IN）
FW
19 山本大貴 ―（89分IN）
監督
反町康治 ６