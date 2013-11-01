【J２採点】京都０-１松本｜決勝点を演出した松本の工藤をMOMに！ 京都はリーグ初先発の17歳が中盤を支える

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年06月11日

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京都は20位、松本は５位。

J２リーグ・18節
６月９日／15：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／8,149人
京都　０-１　松本
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／京都＝なし　松本＝前田大(77分)
 
【採点理由】
好機の少ない試合を制した松本から、絶妙のノールックパスで決勝点を演出した工藤をMOMに選出。３バックの中央で守備を支えた岩間も高評価だ。京都では岩崎が推進力を発揮。リーグ初先発の17歳･福岡も中盤を支えた。好守が光った増川だが、失点時の対応は減点対象。
 
【チーム採点】
京都　5.5
松本　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
工藤浩平（松本）
 
【京都｜選手採点】
GK
34　若原智哉　６
 
DF
４　田中マルクス闘莉王　5.5（48分OUT）
６　本多勇喜　5.5
15　染谷悠太　5.5（70分OUT）
24　増川隆洋　5.5
30　石櫃洋祐　5.5
 
MF
14　仙頭啓矢　６
22　小屋松知哉　5.5
35　福岡慎平　６（84分OUT）
 
FW
10　エスクデロ競飛王　６
13　岩崎悠人　６
 
交代出場
FW
19　大野耀平　5.5（48分IN）
 
DF
17　牟田雄祐　5.5（70分IN）
 
FW
９　レンゾ･ロペス　―（84分IN）
 
監督
ジュロブスキー　６
 
 
【松本｜選手採点】
GK
１　守田達弥　６
 
DF
４　飯田真輝　６
18　當間建文　６
５　岩間雄大　6.5
 
MF
47　岩上祐三　６
20　石原崇兆　６
６　藤田息吹　5.5
14　パウリーニョ　６
25　前田直輝　６（70分OUT）
 
FW
７　前田大然　6.5（78分OUT）
38　永井　龍　5.5（89分OUT）
 
交代出場
MF
10　工藤浩平　6.5（70分IN）
 
MF
13　中美慶哉　―（78分IN）
 
FW
19　山本大貴　―（89分IN）
 
監督
反町康治　６
 
関連ワード
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京都
松本

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