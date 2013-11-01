【J２採点】甲府６-２大分｜甲府が首位の大分に６発大勝！ MOMのチャンスメーカーに最高点の「7.5」
カテゴリ：Jリーグ
2018年05月30日
大分は首位、甲府は８位に。
J２リーグ・16節
５月26日／14:03／山梨中銀スタジアム／7,639人
甲府 ６-２ 大分
前半 ５-１
後半 １-１
得点者／甲府＝金園（３分）、小塚（４分）、佐藤（６分）、小出（15分）、E・リマ（27分）、リンス（88分） 大分＝馬場（38分）、後藤（77分）
【採点理由】
甲府のフォアチェックがハマり連続５得点。ショートカウンターの精度の高さも出た。大分は対応できずに脆さ露呈。開き直った後半には盛り返したが、前半の５失点が大きすぎた。
【チーム採点】
甲府 ７
大分 ５
【MAN OF THE MATCH】
小塚和季（甲府）
【甲府｜選手採点】
GK
１ 河田晃兵 ６
DF
２ 湯澤聖人 ６
34 今津佑太 5.5
22 小出悠太 ６
６ エデル・リマ 6.5
MF
20 島川俊郎 ６
26 佐藤和弘 6.5
７ 堀米勇輝 6.5（58分OUT)
19 小塚和季 7.5（71分OUT）
16 松橋 優 ６
FW
17 金園英学 6.5（83分OUT）
交代出場
MF
14 田中佑昌 5.5（58分IN）
DF
35 高野 遼 6.5（71分IN）
FW
10 リンス 6.5（83 分IN）
監督
上野展裕 ７
【大分｜選手採点】
GK
31 高木 駿 5.5
DF
５ 鈴木義宜 ５
６ 福森直也 5.5
41 刀根亮輔 ５
MF
７ 松本 怜 ６
19 星 雄次 5.5
33 丸谷拓也 5.5
35 宮阪政樹 4.5（HT OUT）
FW
９ 後藤優介 5.5
27 三平和司 5.5（HT OUT）
38 馬場賢治 ６（76分OUT)
交代出場
MF
48 川西翔太 6.5（HT IN）
FW
18 伊佐耕平 ６（HT IN）
MF
15 清本拓己 5.5（76分IN）
監督
片野坂知宏 ５
５月26日／14:03／山梨中銀スタジアム／7,639人
甲府 ６-２ 大分
前半 ５-１
後半 １-１
得点者／甲府＝金園（３分）、小塚（４分）、佐藤（６分）、小出（15分）、E・リマ（27分）、リンス（88分） 大分＝馬場（38分）、後藤（77分）
【採点理由】
甲府のフォアチェックがハマり連続５得点。ショートカウンターの精度の高さも出た。大分は対応できずに脆さ露呈。開き直った後半には盛り返したが、前半の５失点が大きすぎた。
【チーム採点】
甲府 ７
大分 ５
【MAN OF THE MATCH】
小塚和季（甲府）
【甲府｜選手採点】
GK
１ 河田晃兵 ６
DF
２ 湯澤聖人 ６
34 今津佑太 5.5
22 小出悠太 ６
６ エデル・リマ 6.5
MF
20 島川俊郎 ６
26 佐藤和弘 6.5
７ 堀米勇輝 6.5（58分OUT)
19 小塚和季 7.5（71分OUT）
16 松橋 優 ６
FW
17 金園英学 6.5（83分OUT）
交代出場
MF
14 田中佑昌 5.5（58分IN）
DF
35 高野 遼 6.5（71分IN）
FW
10 リンス 6.5（83 分IN）
監督
上野展裕 ７
【大分｜選手採点】
GK
31 高木 駿 5.5
DF
５ 鈴木義宜 ５
６ 福森直也 5.5
41 刀根亮輔 ５
MF
７ 松本 怜 ６
19 星 雄次 5.5
33 丸谷拓也 5.5
35 宮阪政樹 4.5（HT OUT）
FW
９ 後藤優介 5.5
27 三平和司 5.5（HT OUT）
38 馬場賢治 ６（76分OUT)
交代出場
MF
48 川西翔太 6.5（HT IN）
FW
18 伊佐耕平 ６（HT IN）
MF
15 清本拓己 5.5（76分IN）
監督
片野坂知宏 ５