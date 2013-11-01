【J２採点】甲府６-２大分｜甲府が首位の大分に６発大勝！ MOMのチャンスメーカーに最高点の「7.5」

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年05月30日

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大分は首位、甲府は８位に。

J２リーグ・16節
５月26日／14:03／山梨中銀スタジアム／7,639人
甲府　６-２　大分
前半 ５-１
後半 １-１
得点者／甲府＝金園（３分）、小塚（４分）、佐藤（６分）、小出（15分）、E・リマ（27分）、リンス（88分）　大分＝馬場（38分）、後藤（77分）
 
【採点理由】
甲府のフォアチェックがハマり連続５得点。ショートカウンターの精度の高さも出た。大分は対応できずに脆さ露呈。開き直った後半には盛り返したが、前半の５失点が大きすぎた。
 
【チーム採点】
甲府　７
大分　５
 
MAN OF THE MATCH
小塚和季（甲府）
 
【甲府｜選手採点】
GK
１　河田晃兵　６
 
DF
２　湯澤聖人　６
34　今津佑太　5.5
22　小出悠太　６
６　エデル・リマ　6.5
 
MF
20　島川俊郎　６
26　佐藤和弘　6.5
７　堀米勇輝　6.5（58分OUT)
19　小塚和季　7.5（71分OUT）
16　松橋　優　６　
 
FW
17　金園英学　6.5（83分OUT）
 
交代出場
MF
14　田中佑昌　5.5（58分IN）
 
DF
35　高野　遼　6.5（71分IN）
 
FW
10　リンス　6.5（83 分IN）
 
監督
上野展裕　７
 
 
【大分｜選手採点】
GK
31　高木　駿　5.5
 
DF
５　鈴木義宜　５
６　福森直也　5.5
41　刀根亮輔　５
 
MF
７　松本　怜　６
19　星　雄次　5.5
33　丸谷拓也　5.5
35　宮阪政樹　4.5（HT OUT）
 
FW
９　後藤優介　5.5
27　三平和司　5.5（HT OUT）
38　馬場賢治　６（76分OUT)
 
交代出場
MF
48　川西翔太　6.5（HT IN）
 
FW
18　伊佐耕平　６（HT IN）
 
MF
15　清本拓己　5.5（76分IN）
 
監督
片野坂知宏　５
 
関連ワード
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甲府

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