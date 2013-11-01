J２リーグ・16節

５月26日／14:03／山梨中銀スタジアム／7,639人

甲府 ６-２ 大分

前半 ５-１

後半 １-１

得点者／甲府＝金園（３分）、小塚（４分）、佐藤（６分）、小出（15分）、E・リマ（27分）、リンス（88分） 大分＝馬場（38分）、後藤（77分）



【採点理由】

甲府のフォアチェックがハマり連続５得点。ショートカウンターの精度の高さも出た。大分は対応できずに脆さ露呈。開き直った後半には盛り返したが、前半の５失点が大きすぎた。



【チーム採点】

甲府 ７

大分 ５



【MAN OF THE MATCH】

小塚和季（甲府）



【甲府｜選手採点】

GK

１ 河田晃兵 ６



DF

２ 湯澤聖人 ６

34 今津佑太 5.5

22 小出悠太 ６

６ エデル・リマ 6.5



MF

20 島川俊郎 ６

26 佐藤和弘 6.5

７ 堀米勇輝 6.5（58分OUT)

19 小塚和季 7.5（71分OUT）

16 松橋 優 ６



FW

17 金園英学 6.5（83分OUT）



交代出場

MF

14 田中佑昌 5.5（58分IN）



DF

35 高野 遼 6.5（71分IN）



FW

10 リンス 6.5（83 分IN）



監督

上野展裕 ７





【大分｜選手採点】

GK

31 高木 駿 5.5



DF

５ 鈴木義宜 ５

６ 福森直也 5.5

41 刀根亮輔 ５



MF

７ 松本 怜 ６

19 星 雄次 5.5

33 丸谷拓也 5.5

35 宮阪政樹 4.5（HT OUT）



FW

９ 後藤優介 5.5

27 三平和司 5.5（HT OUT）

38 馬場賢治 ６（76分OUT)



交代出場

MF

48 川西翔太 6.5（HT IN）



FW

18 伊佐耕平 ６（HT IN）



MF

15 清本拓己 5.5（76分IN）



監督

片野坂知宏 ５

