【J２採点】山口１-０讃岐｜守護神・藤嶋が勝利の立役者！ 讃岐は好機を活かせず

J２リーグ・16節

５月27日／15:03／下関市営下関陸上競技場／5,034人

山口 １-０ 讃岐

前半 １-０

後半 ０-０

得点者／山口＝三幸（45分） 讃岐＝なし



【採点理由】

好セーブでクリーンシートに貢献した藤嶋をMOMに選出。一方、山口の攻撃陣は低調な出来。決定機を活かせず、シュート20本を放ちながら１点に止まった。讃岐はゲーム内容で大きく劣っていたわけではないが、ホームチーム同様に好機で精度を欠いた。



【チーム採点】

山口 ６

讃岐 5.5



【MAN OF THE MATCH】

藤嶋栄介（山口）



【山口｜選手採点】

GK

44 藤嶋栄介 6.5



DF

６ 前 貴之 ６

２ 坪井慶介 ６

３ 渡辺広大 ６

11 鳥養祐矢 ６



MF

８ 小野瀬康介 ６

15 池上丈二 ６（88分OUT）

29 三幸秀稔 6.5

７ 大﨑淳矢 5.5（53分OUT）



FW

18 高木大輔 5.5（77分OUT）

19 オナイウ阿道 ６



交代出場

MF

24 山下敬大 5.5（53分IN）



FW

９ 岸田和人 ―（77分IN）



MF

14 髙柳一誠 ―（88分IN）



監督

霜田正浩 5.5





【讃岐｜選手採点】

GK

１ 清水健太 5.5



DF

22 武田有祐 5.5

３ 中島大貴 5.5

25 岡村和哉 ６

５ 麻田将吾 5.5



MF

23 西 弘則 5.5（75分OUT）

８ 渡邉大剛 ６

７ 永田亮太 5.5（HT OUT）

19 重松健太郎 5.5（HT OUT）



FW

20 原 一樹 ６

13 木島徹也 5.5



交代出場

FW

11 森川裕基 5.5（HT IN）



MF

10 高木和正 ６（HT IN）



MF

17 佐々木匠 5.5（75分IN）



監督

北野 誠 5.5





取材・文●上田真之介（フリーライター）

