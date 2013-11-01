【J２採点】山口１-０讃岐｜守護神・藤嶋が勝利の立役者！ 讃岐は好機を活かせず
カテゴリ：Jリーグ
2018年05月29日
クリーンシート達成の山口は首位の大分に勝点で並ぶ。讃岐は最下位のまま。
J２リーグ・16節
５月27日／15:03／下関市営下関陸上競技場／5,034人
山口 １-０ 讃岐
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／山口＝三幸（45分） 讃岐＝なし
【採点理由】
好セーブでクリーンシートに貢献した藤嶋をMOMに選出。一方、山口の攻撃陣は低調な出来。決定機を活かせず、シュート20本を放ちながら１点に止まった。讃岐はゲーム内容で大きく劣っていたわけではないが、ホームチーム同様に好機で精度を欠いた。
【チーム採点】
山口 ６
讃岐 5.5
【MAN OF THE MATCH】
藤嶋栄介（山口）
【山口｜選手採点】
GK
44 藤嶋栄介 6.5
DF
６ 前 貴之 ６
２ 坪井慶介 ６
３ 渡辺広大 ６
11 鳥養祐矢 ６
MF
８ 小野瀬康介 ６
15 池上丈二 ６（88分OUT）
29 三幸秀稔 6.5
７ 大﨑淳矢 5.5（53分OUT）
FW
18 高木大輔 5.5（77分OUT）
19 オナイウ阿道 ６
交代出場
MF
24 山下敬大 5.5（53分IN）
FW
９ 岸田和人 ―（77分IN）
MF
14 髙柳一誠 ―（88分IN）
監督
霜田正浩 5.5
【讃岐｜選手採点】
GK
１ 清水健太 5.5
DF
22 武田有祐 5.5
３ 中島大貴 5.5
25 岡村和哉 ６
５ 麻田将吾 5.5
MF
23 西 弘則 5.5（75分OUT）
８ 渡邉大剛 ６
７ 永田亮太 5.5（HT OUT）
19 重松健太郎 5.5（HT OUT）
FW
20 原 一樹 ６
13 木島徹也 5.5
交代出場
FW
11 森川裕基 5.5（HT IN）
MF
10 高木和正 ６（HT IN）
MF
17 佐々木匠 5.5（75分IN）
監督
北野 誠 5.5
取材・文●上田真之介（フリーライター）
５月27日／15:03／下関市営下関陸上競技場／5,034人
山口 １-０ 讃岐
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／山口＝三幸（45分） 讃岐＝なし
【採点理由】
好セーブでクリーンシートに貢献した藤嶋をMOMに選出。一方、山口の攻撃陣は低調な出来。決定機を活かせず、シュート20本を放ちながら１点に止まった。讃岐はゲーム内容で大きく劣っていたわけではないが、ホームチーム同様に好機で精度を欠いた。
【チーム採点】
山口 ６
讃岐 5.5
【MAN OF THE MATCH】
藤嶋栄介（山口）
【山口｜選手採点】
GK
44 藤嶋栄介 6.5
DF
６ 前 貴之 ６
２ 坪井慶介 ６
３ 渡辺広大 ６
11 鳥養祐矢 ６
MF
８ 小野瀬康介 ６
15 池上丈二 ６（88分OUT）
29 三幸秀稔 6.5
７ 大﨑淳矢 5.5（53分OUT）
FW
18 高木大輔 5.5（77分OUT）
19 オナイウ阿道 ６
交代出場
MF
24 山下敬大 5.5（53分IN）
FW
９ 岸田和人 ―（77分IN）
MF
14 髙柳一誠 ―（88分IN）
監督
霜田正浩 5.5
【讃岐｜選手採点】
GK
１ 清水健太 5.5
DF
22 武田有祐 5.5
３ 中島大貴 5.5
25 岡村和哉 ６
５ 麻田将吾 5.5
MF
23 西 弘則 5.5（75分OUT）
８ 渡邉大剛 ６
７ 永田亮太 5.5（HT OUT）
19 重松健太郎 5.5（HT OUT）
FW
20 原 一樹 ６
13 木島徹也 5.5
交代出場
FW
11 森川裕基 5.5（HT IN）
MF
10 高木和正 ６（HT IN）
MF
17 佐々木匠 5.5（75分IN）
監督
北野 誠 5.5
取材・文●上田真之介（フリーライター）