【J２採点】山口１-０讃岐｜守護神・藤嶋が勝利の立役者！ 讃岐は好機を活かせず

カテゴリ：Jリーグ

上田真之介

2018年05月29日

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クリーンシート達成の山口は首位の大分に勝点で並ぶ。讃岐は最下位のまま。

J２リーグ・16節
５月27日／15:03／下関市営下関陸上競技場／5,034人
山口　１-０　讃岐
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／山口＝三幸（45分）　讃岐＝なし
 
【採点理由】
好セーブでクリーンシートに貢献した藤嶋をMOMに選出。一方、山口の攻撃陣は低調な出来。決定機を活かせず、シュート20本を放ちながら１点に止まった。讃岐はゲーム内容で大きく劣っていたわけではないが、ホームチーム同様に好機で精度を欠いた。
 
【チーム採点】
山口　６
讃岐　5.5
 
【MAN OF THE MATCH】
藤嶋栄介（山口）
 
【山口｜選手採点】
GK
44　藤嶋栄介　6.5
 
DF
６　前　貴之　６
２　坪井慶介　６
３　渡辺広大　６
11　鳥養祐矢　６
 
MF
８　小野瀬康介　６
15　池上丈二　６（88分OUT）
29　三幸秀稔　6.5
７　大﨑淳矢　5.5（53分OUT）
 
FW
18　高木大輔　5.5（77分OUT）
19　オナイウ阿道　６
 
交代出場
MF
24　山下敬大　5.5（53分IN）
 
FW
９　岸田和人　―（77分IN）
 
MF
14　髙柳一誠　―（88分IN）
 
監督
霜田正浩　5.5
 
 
【讃岐｜選手採点】
GK
１　清水健太　5.5
 
DF
22　武田有祐　5.5
３　中島大貴　5.5
25　岡村和哉　６
５　麻田将吾　5.5
 
MF
23　西　弘則　5.5（75分OUT）
８　渡邉大剛　６
７　永田亮太　5.5（HT OUT）
19　重松健太郎　5.5（HT OUT）
 
FW
20　原　一樹　６
13　木島徹也　5.5
 
交代出場
FW
11　森川裕基　5.5（HT IN）
 
MF
10　高木和正　６（HT IN）
 
MF
17　佐々木匠　5.5（75分IN）
 
監督
北野　誠　5.5
 
 
取材・文●上田真之介（フリーライター）
 
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山口
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