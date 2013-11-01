【J２採点】栃木０-０町田｜互いに譲らずスコアレスドロー…。MOMは町田の守護神
カテゴリ：Jリーグ
2018年05月22日
栃木では、健闘した岡﨑を高く評価。
J２リーグ・15節
５月20日／14：03／栃木県グリーンスタジアム／5,668人
栃木 ０-０ 町田
前半 ０-０
後半 ０-０
得点者／栃木＝なし 町田＝なし
【採点理由】
栃木、町田とも堅実な戦いぶりでスコアレスドロー。両チームとも守備陣は高めの採点とした。MOMには２度の決定的チャンスを防いだ町田のGK福井を選出。一方の栃木では、中盤の底で試合を締めた岡﨑のプレーぶりが光った。
【チーム採点】
栃木 ６
町田 ６
【MAN OF THE MATCH】
福井光輝（町田）
【栃木│選手採点】
GK
15 ジョニー・レオーニ ６
DF
７ 菅 和範 ６
３ 西河翔吾 ６
30 田代雅也 ６
MF
27 久富良輔 5.5（81分OUT）
５ ヘニキ ６（89分OUT）
14 西谷和希 ６
11 岡﨑建哉 6.5
24 和田達也 5.5（63分OUT）
FW
25 ネイツ・ペチュニク ６
９ 大黒将志 5.5
交代出場
MF
38 宮崎泰右 5.5（63分IN）
MF
50 二川孝広 ―（81分IN）
MF
21 牛之濱拓 ―（89分IN）
監督
横山雄次 ６
【町田│選手採点】
GK
１ 福井光輝 6.5
DF
35 大谷尚輝 ６
23 酒井隆介 ６
５ 深津康太 6.5
２ 奥山政幸 6.5
MF
７ 杉森考起 5.5（66分OUT）
15 井上裕大 5.5
29 森村昴太 5.5（66分OUT）
14 吉濱遼平 ６（80分OUT）
FW
30 中島裕希 5.5
９ 鈴木孝司 5.5
交代出場
MF
24 ロメロ・フランク ６（66分IN）
FW
20 ドリアン・バブンスキー 5.5（66分IN）
MF
８ 平戸太貴 ―（80分IN）
監督
相馬直樹 ６
取材・文●桜井誠（下野新聞社）
５月20日／14：03／栃木県グリーンスタジアム／5,668人
栃木 ０-０ 町田
前半 ０-０
後半 ０-０
得点者／栃木＝なし 町田＝なし
【採点理由】
栃木、町田とも堅実な戦いぶりでスコアレスドロー。両チームとも守備陣は高めの採点とした。MOMには２度の決定的チャンスを防いだ町田のGK福井を選出。一方の栃木では、中盤の底で試合を締めた岡﨑のプレーぶりが光った。
【チーム採点】
栃木 ６
町田 ６
【MAN OF THE MATCH】
福井光輝（町田）
【栃木│選手採点】
GK
15 ジョニー・レオーニ ６
DF
７ 菅 和範 ６
３ 西河翔吾 ６
30 田代雅也 ６
MF
27 久富良輔 5.5（81分OUT）
５ ヘニキ ６（89分OUT）
14 西谷和希 ６
11 岡﨑建哉 6.5
24 和田達也 5.5（63分OUT）
FW
25 ネイツ・ペチュニク ６
９ 大黒将志 5.5
交代出場
MF
38 宮崎泰右 5.5（63分IN）
MF
50 二川孝広 ―（81分IN）
MF
21 牛之濱拓 ―（89分IN）
監督
横山雄次 ６
【町田│選手採点】
GK
１ 福井光輝 6.5
DF
35 大谷尚輝 ６
23 酒井隆介 ６
５ 深津康太 6.5
２ 奥山政幸 6.5
MF
７ 杉森考起 5.5（66分OUT）
15 井上裕大 5.5
29 森村昴太 5.5（66分OUT）
14 吉濱遼平 ６（80分OUT）
FW
30 中島裕希 5.5
９ 鈴木孝司 5.5
交代出場
MF
24 ロメロ・フランク ６（66分IN）
FW
20 ドリアン・バブンスキー 5.5（66分IN）
MF
８ 平戸太貴 ―（80分IN）
監督
相馬直樹 ６
取材・文●桜井誠（下野新聞社）