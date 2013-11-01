【J２採点】栃木０-０町田｜互いに譲らずスコアレスドロー…。MOMは町田の守護神

J２リーグ・15節

５月20日／14：03／栃木県グリーンスタジアム／5,668人

栃木 ０-０ 町田

前半 ０-０

後半 ０-０

得点者／栃木＝なし 町田＝なし



【採点理由】

栃木、町田とも堅実な戦いぶりでスコアレスドロー。両チームとも守備陣は高めの採点とした。MOMには２度の決定的チャンスを防いだ町田のGK福井を選出。一方の栃木では、中盤の底で試合を締めた岡﨑のプレーぶりが光った。



【チーム採点】

栃木 ６

町田 ６



【MAN OF THE MATCH】

福井光輝（町田）



【栃木│選手採点】

GK

15 ジョニー・レオーニ ６



DF

７ 菅 和範 ６

３ 西河翔吾 ６

30 田代雅也 ６



MF

27 久富良輔 5.5（81分OUT）

５ ヘニキ ６（89分OUT）

14 西谷和希 ６

11 岡﨑建哉 6.5

24 和田達也 5.5（63分OUT）



FW

25 ネイツ・ペチュニク ６

９ 大黒将志 5.5



交代出場

MF

38 宮崎泰右 5.5（63分IN）



MF

50 二川孝広 ―（81分IN）



MF

21 牛之濱拓 ―（89分IN）



監督

横山雄次 ６





【町田│選手採点】

GK

１ 福井光輝 6.5



DF

35 大谷尚輝 ６

23 酒井隆介 ６

５ 深津康太 6.5

２ 奥山政幸 6.5



MF

７ 杉森考起 5.5（66分OUT）

15 井上裕大 5.5

29 森村昴太 5.5（66分OUT）

14 吉濱遼平 ６（80分OUT）



FW

30 中島裕希 5.5

９ 鈴木孝司 5.5



交代出場

MF

24 ロメロ・フランク ６（66分IN）



FW

20 ドリアン・バブンスキー 5.5（66分IN）



MF

８ 平戸太貴 ―（80分IN）



監督

相馬直樹 ６





取材・文●桜井誠（下野新聞社）

