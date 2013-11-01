【J２採点】栃木０-０町田｜互いに譲らずスコアレスドロー…。MOMは町田の守護神

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年05月22日

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栃木では、健闘した岡﨑を高く評価。

J２リーグ・15節
５月20日／14：03／栃木県グリーンスタジアム／5,668人
栃木　０-０　町田
前半 ０-０
後半 ０-０
得点者／栃木＝なし　町田＝なし
 
【採点理由】
栃木、町田とも堅実な戦いぶりでスコアレスドロー。両チームとも守備陣は高めの採点とした。MOMには２度の決定的チャンスを防いだ町田のGK福井を選出。一方の栃木では、中盤の底で試合を締めた岡﨑のプレーぶりが光った。
 
【チーム採点】
栃木　６
町田　６
 
【MAN OF THE MATCH
 福井光輝（町田）
 
【栃木│選手採点】
GK
15　ジョニー・レオーニ　６
 
DF
７　菅　和範　６
３　西河翔吾　６
30　田代雅也　６
 
MF
27　久富良輔　5.5（81分OUT）
５　ヘニキ　６（89分OUT）
14　西谷和希　６
11　岡﨑建哉　6.5
24　和田達也　5.5（63分OUT）
 
FW
25　ネイツ・ペチュニク　６
９　大黒将志　5.5
 
交代出場
MF
38　宮崎泰右　5.5（63分IN）
 
MF
50　二川孝広　―（81分IN）
 
MF
21　牛之濱拓　―（89分IN）
 
監督
横山雄次　６
 
 
【町田│選手採点】
GK
１　福井光輝　6.5
 
DF
35　大谷尚輝　６
23　酒井隆介　６
５　深津康太　6.5
２　奥山政幸　6.5
 
MF
７　杉森考起　5.5（66分OUT）
15　井上裕大　5.5
29　森村昴太　5.5（66分OUT）
14　吉濱遼平　６（80分OUT）
 
FW
30　中島裕希　5.5
９　鈴木孝司　5.5
 
交代出場
MF
24　ロメロ・フランク　６（66分IN）
 
FW
20　ドリアン・バブンスキー　5.5（66分IN）
 
MF
８　平戸太貴　―（80分IN）
 
監督
相馬直樹　６
 
 
取材・文●桜井誠（下野新聞社）
 
関連ワード
J2
栃木
町田

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