【J２採点】松本１-０福岡｜互いに長所を消し合う接戦に！ MOMは決勝弾に加えディフェンスでも高さを存分に生かした…

J２リーグ・15節

５月20日／14：03／松本平広域公園総合球技場／12,659人

松本 １-０ 福岡

前半 ０-０

後半 １-０

得点者／松本＝飯田（73分） 福岡＝なし



【採点理由】

互いに長所を消し合う接戦。決勝ヘッドを決め、ディフェンスでも高さを存分に生かした松本の飯田をMOMとした。松本は前線からの守備も機能しており、セルジーニョと前田大の２シャドーらも高評価。攻め手がなかった福岡は全体的に低く評価せざるを得ない。



【チーム採点】

松本 ６

福岡 5.5



【MAN OF THE MATCH】

飯田真輝（松本）



【松本｜選手採点】

GK

１ 守田達弥 6.5



DF

４ 飯田真輝 6.5

31 橋内優也 ６

５ 岩間雄大 ６



MF

14 パウリーニョ 5.5

６ 藤田息吹 ６

47 岩上祐三 ６（62分OUT）

20 石原崇兆 5.5（82分OUT）

８ セルジーニョ 6.5



FW

９ 高崎寛之 5.5（76分OUT）

７ 前田大然 6.5



交代出場

DF

３ 田中隼磨 5.5（62分IN）



FW

38 永井 龍 ―（76分IN）



DF

33 安川 有 ―（82分IN）



監督

反町康治 ６





【福岡｜選手採点】

GK

21 圍謙太朗 ６



DF

５ 實藤友紀 5.5

39 篠原弘次郎 5.5

11 岩下敬輔 ５

22 輪湖直樹 5.5



MF

８ 鈴木 惇 5.5

14 枝村匠馬 5.5（77分OUT）

７ ユ・インス ６（65分OUT）

17 松田 力 5.5



FW

15 森本貴幸 5.5（73分OUT）

18 ドゥドゥ ６



交代出場

MF

20 エウレー 5.5（65分IN）



FW

９ トゥーリオ・デ・メロ ５（73分IN）



MF

33 山瀬功治 ―（77分IN）



監督

井原正巳 5.5

