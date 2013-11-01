【J２採点】松本１-０福岡｜互いに長所を消し合う接戦に！ MOMは決勝弾に加えディフェンスでも高さを存分に生かした…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年05月22日

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松本は６位浮上。福岡は４位に後退。

J２リーグ・15節
５月20日／14：03／松本平広域公園総合球技場／12,659人
松本　１-０　福岡
前半 ０-０
後半 １-０
得点者／松本＝飯田（73分）　福岡＝なし
 
【採点理由】
互いに長所を消し合う接戦。決勝ヘッドを決め、ディフェンスでも高さを存分に生かした松本の飯田をMOMとした。松本は前線からの守備も機能しており、セルジーニョと前田大の２シャドーらも高評価。攻め手がなかった福岡は全体的に低く評価せざるを得ない。
 
【チーム採点】
松本　６
福岡　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
飯田真輝（松本）
 
【松本｜選手採点】
GK
１　守田達弥　6.5
 
DF
４　飯田真輝　6.5
31　橋内優也　６
５　岩間雄大　６
 
MF
14　パウリーニョ　5.5
６　藤田息吹　６
47　岩上祐三　６（62分OUT）
20　石原崇兆　5.5（82分OUT）
８　セルジーニョ　6.5
 
FW
９　高崎寛之　5.5（76分OUT）
７　前田大然　6.5
 
交代出場
DF
３  田中隼磨　5.5（62分IN）
 
FW
38　永井　龍　―（76分IN）
 
DF
33　安川　有　―（82分IN）
 
監督
反町康治　６
 
 
【福岡｜選手採点】
GK
21　圍謙太朗　６
 
DF
５　實藤友紀　5.5
39　篠原弘次郎　5.5
11　岩下敬輔　５
22　輪湖直樹　5.5
 
MF
８　鈴木　惇　5.5
14　枝村匠馬　5.5（77分OUT）
７　ユ・インス　６（65分OUT）
17　松田　力　5.5
 
FW
15　森本貴幸　5.5（73分OUT）
18　ドゥドゥ　６
 
交代出場
MF
20　エウレー　5.5（65分IN）
 
FW
９　トゥーリオ・デ・メロ　５（73分IN）
 
MF
33　山瀬功治　―（77分IN）
 
監督
井原正巳　5.5
 
関連ワード
J2
松本
福岡

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