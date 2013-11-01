【J２採点】松本１-０福岡｜互いに長所を消し合う接戦に！ MOMは決勝弾に加えディフェンスでも高さを存分に生かした…
カテゴリ：Jリーグ
2018年05月22日
松本は６位浮上。福岡は４位に後退。
J２リーグ・15節
５月20日／14：03／松本平広域公園総合球技場／12,659人
松本 １-０ 福岡
前半 ０-０
後半 １-０
得点者／松本＝飯田（73分） 福岡＝なし
【採点理由】
互いに長所を消し合う接戦。決勝ヘッドを決め、ディフェンスでも高さを存分に生かした松本の飯田をMOMとした。松本は前線からの守備も機能しており、セルジーニョと前田大の２シャドーらも高評価。攻め手がなかった福岡は全体的に低く評価せざるを得ない。
【チーム採点】
松本 ６
福岡 5.5
【MAN OF THE MATCH】
飯田真輝（松本）
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 6.5
DF
４ 飯田真輝 6.5
31 橋内優也 ６
５ 岩間雄大 ６
MF
14 パウリーニョ 5.5
６ 藤田息吹 ６
47 岩上祐三 ６（62分OUT）
20 石原崇兆 5.5（82分OUT）
８ セルジーニョ 6.5
FW
９ 高崎寛之 5.5（76分OUT）
７ 前田大然 6.5
交代出場
DF
３ 田中隼磨 5.5（62分IN）
FW
38 永井 龍 ―（76分IN）
DF
33 安川 有 ―（82分IN）
監督
反町康治 ６
【福岡｜選手採点】
GK
21 圍謙太朗 ６
DF
５ 實藤友紀 5.5
39 篠原弘次郎 5.5
11 岩下敬輔 ５
22 輪湖直樹 5.5
MF
８ 鈴木 惇 5.5
14 枝村匠馬 5.5（77分OUT）
７ ユ・インス ６（65分OUT）
17 松田 力 5.5
FW
15 森本貴幸 5.5（73分OUT）
18 ドゥドゥ ６
交代出場
MF
20 エウレー 5.5（65分IN）
FW
９ トゥーリオ・デ・メロ ５（73分IN）
MF
33 山瀬功治 ―（77分IN）
監督
井原正巳 5.5
５月20日／14：03／松本平広域公園総合球技場／12,659人
松本 １-０ 福岡
前半 ０-０
後半 １-０
得点者／松本＝飯田（73分） 福岡＝なし
【採点理由】
互いに長所を消し合う接戦。決勝ヘッドを決め、ディフェンスでも高さを存分に生かした松本の飯田をMOMとした。松本は前線からの守備も機能しており、セルジーニョと前田大の２シャドーらも高評価。攻め手がなかった福岡は全体的に低く評価せざるを得ない。
【チーム採点】
松本 ６
福岡 5.5
【MAN OF THE MATCH】
飯田真輝（松本）
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 6.5
DF
４ 飯田真輝 6.5
31 橋内優也 ６
５ 岩間雄大 ６
MF
14 パウリーニョ 5.5
６ 藤田息吹 ６
47 岩上祐三 ６（62分OUT）
20 石原崇兆 5.5（82分OUT）
８ セルジーニョ 6.5
FW
９ 高崎寛之 5.5（76分OUT）
７ 前田大然 6.5
交代出場
DF
３ 田中隼磨 5.5（62分IN）
FW
38 永井 龍 ―（76分IN）
DF
33 安川 有 ―（82分IN）
監督
反町康治 ６
【福岡｜選手採点】
GK
21 圍謙太朗 ６
DF
５ 實藤友紀 5.5
39 篠原弘次郎 5.5
11 岩下敬輔 ５
22 輪湖直樹 5.5
MF
８ 鈴木 惇 5.5
14 枝村匠馬 5.5（77分OUT）
７ ユ・インス ６（65分OUT）
17 松田 力 5.5
FW
15 森本貴幸 5.5（73分OUT）
18 ドゥドゥ ６
交代出場
MF
20 エウレー 5.5（65分IN）
FW
９ トゥーリオ・デ・メロ ５（73分IN）
MF
33 山瀬功治 ―（77分IN）
監督
井原正巳 5.5