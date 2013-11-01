【J２採点】横浜FC３-３千葉｜壮絶な打ち合いはドロー！ MOMは２ゴールを奪った…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年05月22日

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横浜FCは７位、千葉は18位に。

J２リーグ・15節
５月20日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／6,772人
横浜FC　３-３　千葉
前半　１-０
後半　２-３
得点者／横浜FC＝野村(７分)、佐藤(61分)、L・ドミンゲス(63分)　千葉＝船山②(50分、65分)、清武(90＋６分)
 
【採点理由】
横浜FCは得点に絡んだ北爪、佐藤、レアンドロなどを高評価。横浜FC、千葉ともに３失点のDFラインは厳しく評価せざるを得ない。
 
【チーム採点】
横浜FC　６
千葉　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
船山貴之（千葉）
　　　
【横浜FC｜選手採点】
GK
36　辻　周吾　5.5
 
DF
33　川﨑裕大　5.5
20　カルフィン・ヨン・ア・ピン　5.5
３　田所　諒　4.5
14　北爪健吾　6.5 （68分OUT）
 
MF
８　佐藤謙介　6.5（87分OUT）
24　渡邊一仁　６
７　野村直輝　6.5
17　武田英二郎　5.5
40　レアンドロ・ドミンゲス　6.5
 
FW
10　イバ　5.5（90＋５分OUT）
 
途中出場　
MF
19　ジョン・チュングン　５（68分IN）
 
MF
25　石井圭太　―（87分IN）
 
FW
９　戸島　章　―（90＋５分IN）
 
監督
タヴァレス　５
 
 
【千葉｜選手採点
GK
１　ロドリゲス　６
 
DF
16　鳥海晃司　5.5
５　増嶋竜也　５
27　高木利哉　5.5
 
MF　
25　茶島雄介　5.5
18　熊谷アンドリュー　5.5
14　小島秀仁　5.5（62分OUT）
20　矢田　旭　5.5（82分OUT）
 
FW
11　船山貴之　７
９　ラリベイ　5.5
50　指宿洋史　６（78分OUT）
 
途中出場
MF
21　ホルヘ・サリーナス　６（62分IN）
 
FW
８　清武功暉　―（78分IN）
 
DF
３　近藤直也　６（82分IN）
 
監督
フアン・エスナイデル　5.5
 
関連ワード
J2
千葉
横浜FC

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