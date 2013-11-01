【J２採点】横浜FC３-３千葉｜壮絶な打ち合いはドロー！ MOMは２ゴールを奪った…

J２リーグ・15節

５月20日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／6,772人

横浜FC ３-３ 千葉

前半 １-０

後半 ２-３

得点者／横浜FC＝野村(７分)、佐藤(61分)、L・ドミンゲス(63分) 千葉＝船山②(50分、65分)、清武(90＋６分)



【採点理由】

横浜FCは得点に絡んだ北爪、佐藤、レアンドロなどを高評価。横浜FC、千葉ともに３失点のDFラインは厳しく評価せざるを得ない。



【チーム採点】

横浜FC ６

千葉 5.5



【MAN OF THE MATCH】

船山貴之（千葉）



【横浜FC｜選手採点】

GK

36 辻 周吾 5.5



DF

33 川﨑裕大 5.5

20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5

３ 田所 諒 4.5

14 北爪健吾 6.5 （68分OUT）



MF

８ 佐藤謙介 6.5（87分OUT）

24 渡邊一仁 ６

７ 野村直輝 6.5

17 武田英二郎 5.5

40 レアンドロ・ドミンゲス 6.5



FW

10 イバ 5.5（90＋５分OUT）



途中出場

MF

19 ジョン・チュングン ５（68分IN）



MF

25 石井圭太 ―（87分IN）



FW

９ 戸島 章 ―（90＋５分IN）



監督

タヴァレス ５





【千葉｜選手採点】

GK

１ ロドリゲス ６



DF

16 鳥海晃司 5.5

５ 増嶋竜也 ５

27 高木利哉 5.5



MF

25 茶島雄介 5.5

18 熊谷アンドリュー 5.5

14 小島秀仁 5.5（62分OUT）

20 矢田 旭 5.5（82分OUT）



FW

11 船山貴之 ７

９ ラリベイ 5.5

50 指宿洋史 ６（78分OUT）



途中出場

MF

21 ホルヘ・サリーナス ６（62分IN）



FW

８ 清武功暉 ―（78分IN）



DF

３ 近藤直也 ６（82分IN）



監督

フアン・エスナイデル 5.5

