【J２採点】横浜FC３-３千葉｜壮絶な打ち合いはドロー！ MOMは２ゴールを奪った…
カテゴリ：Jリーグ
2018年05月22日
横浜FCは７位、千葉は18位に。
J２リーグ・15節
５月20日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／6,772人
横浜FC ３-３ 千葉
前半 １-０
後半 ２-３
得点者／横浜FC＝野村(７分)、佐藤(61分)、L・ドミンゲス(63分) 千葉＝船山②(50分、65分)、清武(90＋６分)
【採点理由】
横浜FCは得点に絡んだ北爪、佐藤、レアンドロなどを高評価。横浜FC、千葉ともに３失点のDFラインは厳しく評価せざるを得ない。
【チーム採点】
横浜FC ６
千葉 5.5
【MAN OF THE MATCH】
船山貴之（千葉）
【横浜FC｜選手採点】
GK
36 辻 周吾 5.5
DF
33 川﨑裕大 5.5
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5
３ 田所 諒 4.5
14 北爪健吾 6.5 （68分OUT）
MF
８ 佐藤謙介 6.5（87分OUT）
24 渡邊一仁 ６
７ 野村直輝 6.5
17 武田英二郎 5.5
40 レアンドロ・ドミンゲス 6.5
FW
10 イバ 5.5（90＋５分OUT）
途中出場
MF
19 ジョン・チュングン ５（68分IN）
MF
25 石井圭太 ―（87分IN）
FW
９ 戸島 章 ―（90＋５分IN）
監督
タヴァレス ５
【千葉｜選手採点】
GK
１ ロドリゲス ６
DF
16 鳥海晃司 5.5
５ 増嶋竜也 ５
27 高木利哉 5.5
MF
25 茶島雄介 5.5
18 熊谷アンドリュー 5.5
14 小島秀仁 5.5（62分OUT）
20 矢田 旭 5.5（82分OUT）
FW
11 船山貴之 ７
９ ラリベイ 5.5
50 指宿洋史 ６（78分OUT）
途中出場
MF
21 ホルヘ・サリーナス ６（62分IN）
FW
８ 清武功暉 ―（78分IN）
DF
３ 近藤直也 ６（82分IN）
監督
フアン・エスナイデル 5.5
５月20日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／6,772人
横浜FC ３-３ 千葉
前半 １-０
後半 ２-３
得点者／横浜FC＝野村(７分)、佐藤(61分)、L・ドミンゲス(63分) 千葉＝船山②(50分、65分)、清武(90＋６分)
【採点理由】
横浜FCは得点に絡んだ北爪、佐藤、レアンドロなどを高評価。横浜FC、千葉ともに３失点のDFラインは厳しく評価せざるを得ない。
【チーム採点】
横浜FC ６
千葉 5.5
【MAN OF THE MATCH】
船山貴之（千葉）
【横浜FC｜選手採点】
GK
36 辻 周吾 5.5
DF
33 川﨑裕大 5.5
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5
３ 田所 諒 4.5
14 北爪健吾 6.5 （68分OUT）
MF
８ 佐藤謙介 6.5（87分OUT）
24 渡邊一仁 ６
７ 野村直輝 6.5
17 武田英二郎 5.5
40 レアンドロ・ドミンゲス 6.5
FW
10 イバ 5.5（90＋５分OUT）
途中出場
MF
19 ジョン・チュングン ５（68分IN）
MF
25 石井圭太 ―（87分IN）
FW
９ 戸島 章 ―（90＋５分IN）
監督
タヴァレス ５
【千葉｜選手採点】
GK
１ ロドリゲス ６
DF
16 鳥海晃司 5.5
５ 増嶋竜也 ５
27 高木利哉 5.5
MF
25 茶島雄介 5.5
18 熊谷アンドリュー 5.5
14 小島秀仁 5.5（62分OUT）
20 矢田 旭 5.5（82分OUT）
FW
11 船山貴之 ７
９ ラリベイ 5.5
50 指宿洋史 ６（78分OUT）
途中出場
MF
21 ホルヘ・サリーナス ６（62分IN）
FW
８ 清武功暉 ―（78分IN）
DF
３ 近藤直也 ６（82分IN）
監督
フアン・エスナイデル 5.5