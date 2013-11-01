【J２採点】大宮０-２岐阜｜岐阜が２発快勝！大宮は悪い流れを断ち切れず３戦未勝利
カテゴリ：Jリーグ
2018年05月21日
大宮は17位、岐阜は13位に。
J２リーグ・15節
５月19日／16：03／NACK／7,133
大宮 ０-２ 岐阜
前半 ０-１
後半 ０-１
得点者／大宮＝なし 岐阜＝古橋（24分）、竹田（53分）
【採点理由】
何度も決定機を演出し、先制点を奪った古橋がMOM。出場時間の短い小野も好プレーが多かった。大宮は、決定機がすべて終了間際で全体的に低評価。古橋に苦しめられた酒井、ボールを持てなかった奥抜は特に低い評価となった。
【チーム採点】
大宮 ４
岐阜 ６
【MAN OF THE MATCH】
古橋亨悟（岐阜）
【大宮｜選手採点】
GK
22 笠原昂史 5.5
DF
20 酒井宣福 ５
２ 菊地光将 5.5
３ 河本裕之 5.5（85分OUT）
６ 河面旺成 5.5
MF
39 嶋田慎太郎 5.5
15 大山啓輔 5.5
７ 三門雄大 ６
33 奥抜侃志 ５（58分OUT）
FW
９ ロビン・シモビッチ 5.5（58分OUT）
10 大前元紀 5.5
交代出場
MF
16 マテウス ６（58分IN）
FW
28 富山貴光 5.5（58分IN）
FW
11 マルセロ・トスカーノ －（85分 IN）
監督
石井正忠 5.5
５月19日／16：03／NACK／7,133
大宮 ０-２ 岐阜
前半 ０-１
後半 ０-１
得点者／大宮＝なし 岐阜＝古橋（24分）、竹田（53分）
【採点理由】
何度も決定機を演出し、先制点を奪った古橋がMOM。出場時間の短い小野も好プレーが多かった。大宮は、決定機がすべて終了間際で全体的に低評価。古橋に苦しめられた酒井、ボールを持てなかった奥抜は特に低い評価となった。
【チーム採点】
大宮 ４
岐阜 ６
【MAN OF THE MATCH】
古橋亨悟（岐阜）
【大宮｜選手採点】
GK
22 笠原昂史 5.5
DF
20 酒井宣福 ５
２ 菊地光将 5.5
３ 河本裕之 5.5（85分OUT）
６ 河面旺成 5.5
MF
39 嶋田慎太郎 5.5
15 大山啓輔 5.5
７ 三門雄大 ６
33 奥抜侃志 ５（58分OUT）
FW
９ ロビン・シモビッチ 5.5（58分OUT）
10 大前元紀 5.5
交代出場
MF
16 マテウス ６（58分IN）
FW
28 富山貴光 5.5（58分IN）
FW
11 マルセロ・トスカーノ －（85分 IN）
監督
石井正忠 5.5
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル ６
DF
２ 阿部正紀 ６
15 田森大己 ６
３ 竹田忠嗣 6.5
16 福村貴幸 6.5
MF
14 風間宏矢 ６（71分OUT）
31 宮本航汰 ６（84分OUT）
23 小野悠斗 6.5（54分OUT）
FW
７ 田中パウロ淳一 ６
10 ライアン・デ・フリース ６
11 古橋亨悟 6.5
交代出場
MF
6 三島頌平 ６（54分IN）
MF
20 禹 相皓 ー（84分IN）
MF
30 中島賢星 ６（71分IN）
監督
大木 武 ６
【日本代表PHOTO】ガーナ戦へ向けた招集メンバー27人
GK
25 ビクトル ６
DF
２ 阿部正紀 ６
15 田森大己 ６
３ 竹田忠嗣 6.5
16 福村貴幸 6.5
MF
14 風間宏矢 ６（71分OUT）
31 宮本航汰 ６（84分OUT）
23 小野悠斗 6.5（54分OUT）
FW
７ 田中パウロ淳一 ６
10 ライアン・デ・フリース ６
11 古橋亨悟 6.5
交代出場
MF
6 三島頌平 ６（54分IN）
MF
20 禹 相皓 ー（84分IN）
MF
30 中島賢星 ６（71分IN）
監督
大木 武 ６
【日本代表PHOTO】ガーナ戦へ向けた招集メンバー27人