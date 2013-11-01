【J２採点】大宮０-２岐阜｜岐阜が２発快勝！大宮は悪い流れを断ち切れず３戦未勝利

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年05月21日

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大宮は17位、岐阜は13位に。

J２リーグ・15節

５月19日／16：03／NACK／7,133
大宮　０-２　岐阜
前半 ０-１
後半 ０-１
得点者／大宮＝なし　岐阜＝古橋（24分）、竹田（53分）

【採点理由】
何度も決定機を演出し、先制点を奪った古橋がMOM。出場時間の短い小野も好プレーが多かった。大宮は、決定機がすべて終了間際で全体的に低評価。古橋に苦しめられた酒井、ボールを持てなかった奥抜は特に低い評価となった。

【チーム採点】
大宮　４
岐阜　６
 
【MAN OF THE MATCH】
古橋亨悟（岐阜）

【大宮｜選手採点】
GK
22　笠原昂史　5.5
 
DF
20　酒井宣福　５
２　菊地光将　5.5
３　河本裕之　5.5（85分OUT）
６　河面旺成　5.5
 
MF
39　嶋田慎太郎　5.5
15　大山啓輔　5.5
７　三門雄大　６
33　奥抜侃志　５（58分OUT）
 
FW
９　ロビン・シモビッチ　5.5（58分OUT）
10　大前元紀　5.5
 
交代出場
MF
16　マテウス　６（58分IN）
 
FW
28　富山貴光　5.5（58分IN）
 
FW
11　マルセロ・トスカーノ　－（85分 IN）
 
監督
石井正忠　5.5
 
【岐阜｜選手採点】
GK
25　ビクトル　６
 
DF
２　阿部正紀　６
15　田森大己　６
３　竹田忠嗣　6.5
16　福村貴幸　6.5
 
MF
14　風間宏矢　６（71分OUT）
31　宮本航汰　６（84分OUT）
23　小野悠斗　6.5（54分OUT）
 
FW
７　田中パウロ淳一　６
10　ライアン・デ・フリース　６
11　古橋亨悟　6.5
 
交代出場
MF
6　三島頌平　６（54分IN）
 
MF
20　禹　相皓　ー（84分IN）
 
MF
30　中島賢星　６（71分IN）
 
 
監督
大木　武　６

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