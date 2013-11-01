【J２採点】大宮０-２岐阜｜岐阜が２発快勝！大宮は悪い流れを断ち切れず３戦未勝利

J２リーグ・15節



５月19日／16：03／NACK／7,133

大宮 ０-２ 岐阜

前半 ０-１

後半 ０-１

得点者／大宮＝なし 岐阜＝古橋（24分）、竹田（53分）



【採点理由】

何度も決定機を演出し、先制点を奪った古橋がMOM。出場時間の短い小野も好プレーが多かった。大宮は、決定機がすべて終了間際で全体的に低評価。古橋に苦しめられた酒井、ボールを持てなかった奥抜は特に低い評価となった。



【チーム採点】

大宮 ４

岐阜 ６



【MAN OF THE MATCH】

古橋亨悟（岐阜）



【大宮｜選手採点】

GK

22 笠原昂史 5.5



DF

20 酒井宣福 ５

２ 菊地光将 5.5

３ 河本裕之 5.5（85分OUT）

６ 河面旺成 5.5



MF

39 嶋田慎太郎 5.5

15 大山啓輔 5.5

７ 三門雄大 ６

33 奥抜侃志 ５（58分OUT）



FW

９ ロビン・シモビッチ 5.5（58分OUT）

10 大前元紀 5.5



交代出場

MF

16 マテウス ６（58分IN）



FW

28 富山貴光 5.5（58分IN）



FW

11 マルセロ・トスカーノ －（85分 IN）



監督

石井正忠 5.5

