【日本代表勢力図】高校勢とクラブ勢の出身比率、Jリーグ発足25年でどう変化？
カテゴリ：日本代表
2018年05月18日
98年 フランス大会・02年 日韓大会――初出場時のクラブ勢は？ 02年ではJユース出身者が活躍
Jリーグが発足して25年が経過した。その間、各クラブの育成組織（アカデミー）は、環境面や好素材のスカウト網などを充実させ、幾多の名門校を凌駕する力を持つまでに成長。多くのクラブで、自前で育成した選手を抱えるようになった。
果たして、この傾向は日本代表のメンバー構成においても同様なのか。日本がワールドカップに初めて出場した98年フランス大会から、今回のガーナ戦に向けたメンバー発表までの高校勢とクラブ勢の比率を追ってみた。
――◆――◆――
98年のフランス大会でのクラブ出身は、ブラジルから帰化して代表選手となった呂比須ワグナーのみ。Jリーグでは宮本恒靖や稲本潤一がG大阪で主軸を張るなどクラブ勢の萌芽は見えていた。
フランスから４年後、地元開催の日韓大会では５人のクラブ出身者が誕生した。宮本恒靖は大会途中から３バックの中核を担うようになり、稲本潤一はグループリーグ突破へ貴重な２ゴールを叩き出した。明神智和や市川大祐も重要な役割を果たしており、徐々にクラブ勢が存在感を見せてきた。
98年フランス大会
23人中
高校勢 22人（95.6％）
クラブ勢 １人（4.4％）
98年大会メンバー
GK
①小島伸幸（32歳／平塚）新島学園高→同支社大
⑳川口能活（22歳／横浜）清水市商高
㉑楢崎正剛（22歳／横浜Ｆ）奈良育英高
DF
②名良橋晃（26歳／鹿島）千葉英和高
③相馬直樹（26歳／鹿島）清水東高→早稲田大
④井原正巳（30歳／横浜）守山高→筑波大
⑤小村徳男（28歳／横浜）松江南高→順天堂大
⑯斉藤俊秀（25歳／清水）清水東高→早稲田大
⑰秋田 豊（27歳／鹿島）愛知高→愛知学院大
⑲中西永輔（24歳／千葉）四日市中央工高
MF
⑥山口素弘（29歳／横浜Ｆ）前橋育英高→東海大
⑦伊東輝悦（23歳／清水）東海大一高
⑧中田英寿（21歳／平塚）韮崎高
⑩名波 浩（25歳／磐田）清水市商高→順天堂大
⑪小野伸二（18歳／浦和）清水市商高
⑬服部年宏（24歳／磐田）東海大一高→東海大
⑮森島寛晃（26歳／Ｃ大阪）東海大一高
㉒平野 孝（23歳／名古屋）清水市商高
FW
⑨中山雅史（30歳／磐田）藤枝東高→筑波大
⑫呂比須ワグナー（29歳／平塚）サンパウロFC
⑭岡野雅行（25再／浦和）松江日大→日本大
⑱城 彰二（22歳／横浜）鹿児島実高
果たして、この傾向は日本代表のメンバー構成においても同様なのか。日本がワールドカップに初めて出場した98年フランス大会から、今回のガーナ戦に向けたメンバー発表までの高校勢とクラブ勢の比率を追ってみた。
――◆――◆――
98年のフランス大会でのクラブ出身は、ブラジルから帰化して代表選手となった呂比須ワグナーのみ。Jリーグでは宮本恒靖や稲本潤一がG大阪で主軸を張るなどクラブ勢の萌芽は見えていた。
フランスから４年後、地元開催の日韓大会では５人のクラブ出身者が誕生した。宮本恒靖は大会途中から３バックの中核を担うようになり、稲本潤一はグループリーグ突破へ貴重な２ゴールを叩き出した。明神智和や市川大祐も重要な役割を果たしており、徐々にクラブ勢が存在感を見せてきた。
98年フランス大会
23人中
高校勢 22人（95.6％）
クラブ勢 １人（4.4％）
98年大会メンバー
GK
①小島伸幸（32歳／平塚）新島学園高→同支社大
⑳川口能活（22歳／横浜）清水市商高
㉑楢崎正剛（22歳／横浜Ｆ）奈良育英高
DF
②名良橋晃（26歳／鹿島）千葉英和高
③相馬直樹（26歳／鹿島）清水東高→早稲田大
④井原正巳（30歳／横浜）守山高→筑波大
⑤小村徳男（28歳／横浜）松江南高→順天堂大
⑯斉藤俊秀（25歳／清水）清水東高→早稲田大
⑰秋田 豊（27歳／鹿島）愛知高→愛知学院大
⑲中西永輔（24歳／千葉）四日市中央工高
MF
⑥山口素弘（29歳／横浜Ｆ）前橋育英高→東海大
⑦伊東輝悦（23歳／清水）東海大一高
⑧中田英寿（21歳／平塚）韮崎高
⑩名波 浩（25歳／磐田）清水市商高→順天堂大
⑪小野伸二（18歳／浦和）清水市商高
⑬服部年宏（24歳／磐田）東海大一高→東海大
⑮森島寛晃（26歳／Ｃ大阪）東海大一高
㉒平野 孝（23歳／名古屋）清水市商高
FW
⑨中山雅史（30歳／磐田）藤枝東高→筑波大
⑫呂比須ワグナー（29歳／平塚）サンパウロFC
⑭岡野雅行（25再／浦和）松江日大→日本大
⑱城 彰二（22歳／横浜）鹿児島実高
02年 日韓大会
23人中
高校勢 18人（78.3％）
クラブ勢 ５人（21.7％）
02年大会メンバー
GK
①川口能活（26歳／ポーツマス［ENG］）清水市商高
⑫楢崎正剛（25歳／名古屋）奈良育英高
㉓曽ケ端準（23歳／鹿島）鹿島ユース
DF
②秋田 豊（32歳／鹿島）愛知高→愛知学院大
③松田直樹（24歳／横浜）前橋育英高
④森岡隆三（26歳／清水）桐蔭学園高
⑯中田浩二（22歳／鹿島）帝京高
⑰宮本恒靖（25歳／Ｇ大阪）G大阪ユース
MF
⑤稲本潤一（22歳／アーセナル［ENG］）G大阪ユース
⑥服部年宏（29歳／磐田）東海大一高→東海大
⑦中田英寿（25歳／パルマ［ITA］）韮崎高
⑧森島寛晃（29歳／C大阪）東海大一高
⑭三都主アレサンドロ（25歳／清水）明徳義塾高
⑮福西崇史（25歳／磐田）新居浜工高
⑱小野伸二（22歳／フェイエノールト［HOL］）清水市商高
⑲小笠原満男（23歳／鹿島）大船渡高
⑳明神智和（23歳／柏）柏ユース
㉑戸田和幸（25歳／清水）桐蔭学園高
㉒市川大祐（22歳／清水）清水ユース
FW
⑨西澤明訓（25歳／C大阪）清水東高
⑩中山雅史（34歳／磐田）藤枝東高→筑波大
⑪鈴木隆行（25歳／鹿島）日立工高
⑬柳沢 敦（24歳／鹿島）富山一高
23人中
高校勢 18人（78.3％）
クラブ勢 ５人（21.7％）
02年大会メンバー
GK
①川口能活（26歳／ポーツマス［ENG］）清水市商高
⑫楢崎正剛（25歳／名古屋）奈良育英高
㉓曽ケ端準（23歳／鹿島）鹿島ユース
DF
②秋田 豊（32歳／鹿島）愛知高→愛知学院大
③松田直樹（24歳／横浜）前橋育英高
④森岡隆三（26歳／清水）桐蔭学園高
⑯中田浩二（22歳／鹿島）帝京高
⑰宮本恒靖（25歳／Ｇ大阪）G大阪ユース
MF
⑤稲本潤一（22歳／アーセナル［ENG］）G大阪ユース
⑥服部年宏（29歳／磐田）東海大一高→東海大
⑦中田英寿（25歳／パルマ［ITA］）韮崎高
⑧森島寛晃（29歳／C大阪）東海大一高
⑭三都主アレサンドロ（25歳／清水）明徳義塾高
⑮福西崇史（25歳／磐田）新居浜工高
⑱小野伸二（22歳／フェイエノールト［HOL］）清水市商高
⑲小笠原満男（23歳／鹿島）大船渡高
⑳明神智和（23歳／柏）柏ユース
㉑戸田和幸（25歳／清水）桐蔭学園高
㉒市川大祐（22歳／清水）清水ユース
FW
⑨西澤明訓（25歳／C大阪）清水東高
⑩中山雅史（34歳／磐田）藤枝東高→筑波大
⑪鈴木隆行（25歳／鹿島）日立工高
⑬柳沢 敦（24歳／鹿島）富山一高