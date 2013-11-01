【日本代表勢力図】高校勢とクラブ勢の出身比率、Jリーグ発足25年でどう変化？

Jリーグが発足して25年が経過した。その間、各クラブの育成組織（アカデミー）は、環境面や好素材のスカウト網などを充実させ、幾多の名門校を凌駕する力を持つまでに成長。多くのクラブで、自前で育成した選手を抱えるようになった。



果たして、この傾向は日本代表のメンバー構成においても同様なのか。日本がワールドカップに初めて出場した98年フランス大会から、今回のガーナ戦に向けたメンバー発表までの高校勢とクラブ勢の比率を追ってみた。





――◆――◆――



98年のフランス大会でのクラブ出身は、ブラジルから帰化して代表選手となった呂比須ワグナーのみ。Jリーグでは宮本恒靖や稲本潤一がG大阪で主軸を張るなどクラブ勢の萌芽は見えていた。



フランスから４年後、地元開催の日韓大会では５人のクラブ出身者が誕生した。宮本恒靖は大会途中から３バックの中核を担うようになり、稲本潤一はグループリーグ突破へ貴重な２ゴールを叩き出した。明神智和や市川大祐も重要な役割を果たしており、徐々にクラブ勢が存在感を見せてきた。



98年フランス大会

23人中

高校勢 22人（95.6％）

クラブ勢 １人（4.4％）



98年大会メンバー

GK

①小島伸幸（32歳／平塚）新島学園高→同支社大

⑳川口能活（22歳／横浜）清水市商高

㉑楢崎正剛（22歳／横浜Ｆ）奈良育英高



DF

②名良橋晃（26歳／鹿島）千葉英和高

③相馬直樹（26歳／鹿島）清水東高→早稲田大

④井原正巳（30歳／横浜）守山高→筑波大

⑤小村徳男（28歳／横浜）松江南高→順天堂大

⑯斉藤俊秀（25歳／清水）清水東高→早稲田大

⑰秋田 豊（27歳／鹿島）愛知高→愛知学院大

⑲中西永輔（24歳／千葉）四日市中央工高



MF

⑥山口素弘（29歳／横浜Ｆ）前橋育英高→東海大

⑦伊東輝悦（23歳／清水）東海大一高

⑧中田英寿（21歳／平塚）韮崎高

⑩名波 浩（25歳／磐田）清水市商高→順天堂大

⑪小野伸二（18歳／浦和）清水市商高

⑬服部年宏（24歳／磐田）東海大一高→東海大

⑮森島寛晃（26歳／Ｃ大阪）東海大一高

㉒平野 孝（23歳／名古屋）清水市商高



FW

⑨中山雅史（30歳／磐田）藤枝東高→筑波大

⑫呂比須ワグナー（29歳／平塚）サンパウロFC

⑭岡野雅行（25再／浦和）松江日大→日本大

⑱城 彰二（22歳／横浜）鹿児島実高

