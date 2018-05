「たけし城？　サスケ？」ブレーメン公式が“新加入”大迫勇也に抱腹絶倒の質問攻め！

大迫にしてみれば、なかなか答えにくいだろう設問もあったはずだが……。以下がその全リストだ。



すし or シュニッツェル(カツレツ)

ストライカー or サイドアタッカー

ゴール or アシスト

ピルスナー(ビール) or ケルシュ(ケルンビール)

ソニー or マイクロソフト

FIFA(ゲーム) or ウイニングイレブン(ゲーム)

ライン川(ケルンがある) or ヴェーザー川(ブレーメンがある)

セルフィー(自撮り) or サイン ※ファン対応に関して

クラウディオ・ピサーロ or 高原直泰

フランク・オルデネビッツ or 奥寺康彦

ヨアン・ミクー or ジエゴ

ラインラント(ケルンがある地域) or ヴェルダーラント(ブレーメンがある地域)

箸 or ナイフ&フォーク

ハローキティ or ポケモン

カワサキ(バイク) or ホンダ(バイク)

NETFLIX or アマゾンPRIME

風雲! たけし城 or SASUKE(サスケ)

エスプレッソ or カプチーノ

Jリーグ or ブンデスリーガ

赤と白 or 緑と白

アラーフ(ケルンの挨拶) or モイン(北部の挨拶)

ユウヤ or サコ ※自身の愛称について

東京 or ブレーメン

アニメ or マンガ

巻きずし or 刺身

プロフェッショナルファウル or クリーンシート