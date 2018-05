【ルヴァン杯】GS突破が懸かる最終節！気になるプレーオフ進出条件を総ざらい

5月16日、ルヴァンカップ最終節の6節が行なわれる。すでにBグループの甲府、Dグループの神戸がグループステージ(GS)突破を決めているが、それ以外は未確定。プレーオフステージ(PO)進出を目指す戦いで、果たしてどのチームが凱歌を上げるのか。今回の順位決定レギュレーションは少々ややこしく、勝点の次に当該対戦成績が優先される。ここでは、改めて各組の状況と突破条件をおさらいしたい。6節の対戦カードと突破条件は下記の通り。・FC東京(4位/勝点4) vs 仙台(1位/勝点8)・横浜(1位/勝点8) vs 新潟(3位/勝点7)●GS突破条件突破の可能性が残されているのは、横浜、仙台、新潟の3チームだ。1位の横浜は、引き分け以上で、GS突破が決定する。仙台も引き分け以上でGS突破。敗れた場合は、横浜×新潟が引き分けの場合のみGS敗退となる。新潟は勝利を収めるか、引き分けた上で仙台が敗れるとGS突破となる。・札幌(4位/勝点3) vs 清水(3位/勝点7)・甲府(1位/勝点10) vs 磐田(2位/勝点9)●GS突破条件すでに甲府がGS突破を決めているB組は、磐田と清水の一騎打ちだ。磐田は勝てばGS突破。また、引き分けの場合でも、清水がドロー以下に終わるとGS突破が決まる。清水は勝点3を掴んだうえで、磐田が引き分け以下に終わると突破だ。・浦和(1位/勝点10) vs 広島(3位/勝点7)・G大阪(2位/勝点9)vs 名古屋(4位/勝点3)●GS突破条件首位の浦和は、引き分け以上でGS突破が決定。一方の広島が突破できるのは、浦和を下した場合のみだ。G大阪は引き分け以上で終えれば、GS突破が確定する。・湘南(2位/勝点7) vs 長崎(2位/勝点7)・神戸(1位/勝点10)vs 鳥栖(4位/勝点4)●GS突破条件神戸がすでにGS突破を決めており、逆に対戦する鳥栖は敗退が決まっている。残されたひと枠は、湘南と長崎の勝者に与えられる。引き分けの場合は直接対決で勝る長崎が勝ち抜けする。