【J２採点】甲府２-１栃木｜J・バホスが２ゴール！ しかし、負傷交代に…

J２リーグ・14節

５月12日／14:03／山梨中銀スタジアム／6,430人

甲府 ２-１ 栃木

前半 ２-１

後半 ０-０

得点者／甲府＝J・バホス②（５分、17分） 栃木＝大黒（36分）



【採点理由】

甲府はJ・バホスが２ゴールを決めた前半途中まで完璧に近い試合。J・バホスの負傷交代後は栃木のアグレッシブさとワンチャンスに決める強みが出た。甲府が勝ち切った点を評価。



【チーム採点】

甲府 6.5

栃木 ６



【MAN OF THE MATCH】

ジュニオール・バホス（甲府）



【甲府｜選手採点】

GK

１ 河田晃兵 ６



DF

34 今津佑太 5.5

22 小出悠太 5.5

６ エデル・リマ ６



MF

２ 湯澤聖人 6.5

20 島川俊郎 ６

８ 新井涼平 6.5

19 小塚和季 ６（79分OUT）

16 松橋 優 5.5（69分OUT）



FW

７ 堀米勇輝 5.5

29 ジュニオール・バホス ７（24分OUT）



交代出場

FW

10 リンス 5.5（24分IN）



DF

35 高野 遼 5.5（69分IN）



FW

17 金園英学 ―（79 分IN）



監督

上野展裕 ６





【栃木｜選手採点】

GK

15 ジョニー・レオーニ 5.5



DF

19 服部康平 5.5

３ 西河翔吾 ５（HT OUT）

30 田代雅也 5.5（83分OUT）



MF

27 久富良輔 5.5

５ ヘニキ 5.5（59分OUT）

11 岡﨑建哉 6.5

14 西谷和希 ６

28 温井駿斗 5.5



FW

25 ネイツ・ペチュニク ６

９ 大黒将志 6.5



交代出場

DF

７ 菅 和範 5.5（HT IN）



MF

37 浜下 瑛 ―（59分IN）



MF

21 牛之濵拓 ―（83分IN）



監督

横山雄次 5.5

