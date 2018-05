アンプティサッカーの全国大会「レオピン杯」が大阪で開催！ 大会２日目には無料体験会も

病気や事故で手足を失った人たちが松葉杖をついてプレーするアンプティサッカーの全国大会「レオピン杯Copa Amputee」(特別協賛:湧永製薬株式会社、オフィシャルサプライヤー:株式会社エスエスケイ hummel)が5月19日(土)・20日(日)に大阪市の鶴見緑地球技場で行なわれる。



アンプティサッカーとは、病気や事故で手足を切断した選手が松葉杖をついてプレーするサッカーで、30年以上前にアメリカの負傷兵がリハビリテーションとして始めた松葉杖サッカーが起源とされている。



レオピン杯は、神奈川県川崎市で秋に行なわれる日本選手権と並ぶ、アンプティサッカーの全国大会だ。第5回目となる今大会は入場無料で、2日目の14時からは、クラッチと呼ばれるアンプティサッカー用の松葉杖を使って実際にプレーできる無料体験会も実施される。



大阪で唯一アンプティサッカーが見られるレオピン杯。この機会に是非足を運んでみてはいかがだろうか。



詳細は以下の通り。



「第五回レオピン杯Copa Amputee」

日時:2018年5月19日(土)10:15~、5月20日(日)10:00~

会場:花博記念公園 鶴見緑地球技場

住所:大阪府鶴見区浜1-1-37

最寄駅:地下鉄長堀鶴見緑地線「鶴見緑地」下車南へ徒歩5分

電話:06-6915-4712



●Aグループ試合

九州 vs 千葉

九州 vs 静岡・TSA

千葉 vs 静岡・TSA



●Bグループ試合

アウボラーダ vs 関西

アウボラーダ vs 広島・ONETOP

関西 vs 広島・ONETOP