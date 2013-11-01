【J２採点】町田３-０讃岐｜町田が３連勝！ 立役者はプロ３試合目の大卒GK

カテゴリ：Jリーグ

郡司 聡

2018年05月15日

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讃岐は指揮官の戦略を体現できず。

J２リーグ・14節
５月13日／16：03／2,414人
町田　３-０　讃岐
前半 １-０
後半 ２-０
得点者／町田＝大谷（29分）吉濱（48分）、杉森（79分）　讃岐＝なし
 
【採点理由】
試合全体を通して勝利に貢献した選手を高採点とした。なかでも19分の決定機を阻止して流れを引き寄せたGKの福井をMOMに選出。一方の讃岐は、指揮官の戦略を表現し切れなかった。
 
【チーム採点】
町田　６
讃岐　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
福井光輝（町田）
 
【町田｜選手採点】
GK
１　福井光輝　6.5
 
DF
35　大谷尚輝　6.5
23　酒井隆介　６
５　深津康太　６（60分OUT）
２　奥山政幸　6.5
 
MF
11　中村祐也　5.5（26分OUT）
15　井上裕大　６
29  森村昂太　６
14　吉濱遼平　6.5
 
FW
30　中島裕希　６
９　鈴木孝司　６（84分OUT）
 
交代出場
FW
７  杉森考起　６（26分IN）
 
DF
25　小島雅也 ６（60分IN）
 
FW
20　ドリアン・バブンスキー　―（84分IN）
 
監督
相馬直樹　6.5
 
 
【讃岐｜選手採点】
GK
１　清水健太　５
 
DF
14　武田有祐　5.5
２　パク・チャニョン　５（77分OUT）
５　麻田将吾　５
31  アレックス　5.5
 
MF
14  佐々木渉　5.5
25　岡村和哉　5.5
８　渡邉大剛　６
17　佐々木匠　5.5
 
FW
19　重松健太郎　5.5（63分OUT）
13　木島徹也　5.5（77分OUT）
 
交代出場
MF
23  西　弘則　5.5（63分IN）
 
MF
18　鈴木拳士郎　―（77分IN）
 
MF
27  林　友哉　―（77分 IN）
 
監督
北野　誠　５
 
 
取材・文●郡司 聡（フリーライター）
 
関連ワード
J2
町田
讃岐

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