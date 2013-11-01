【J２採点】町田３-０讃岐｜町田が３連勝！ 立役者はプロ３試合目の大卒GK
カテゴリ：Jリーグ
2018年05月15日
讃岐は指揮官の戦略を体現できず。
J２リーグ・14節
５月13日／16：03／2,414人
町田 ３-０ 讃岐
前半 １-０
後半 ２-０
得点者／町田＝大谷（29分）吉濱（48分）、杉森（79分） 讃岐＝なし
【採点理由】
試合全体を通して勝利に貢献した選手を高採点とした。なかでも19分の決定機を阻止して流れを引き寄せたGKの福井をMOMに選出。一方の讃岐は、指揮官の戦略を表現し切れなかった。
【チーム採点】
町田 ６
讃岐 5.5
【MAN OF THE MATCH】
福井光輝（町田）
【町田｜選手採点】
GK
１ 福井光輝 6.5
DF
35 大谷尚輝 6.5
23 酒井隆介 ６
５ 深津康太 ６（60分OUT）
２ 奥山政幸 6.5
MF
11 中村祐也 5.5（26分OUT）
15 井上裕大 ６
29 森村昂太 ６
14 吉濱遼平 6.5
FW
30 中島裕希 ６
９ 鈴木孝司 ６（84分OUT）
交代出場
FW
７ 杉森考起 ６（26分IN）
DF
25 小島雅也 ６（60分IN）
FW
20 ドリアン・バブンスキー ―（84分IN）
監督
相馬直樹 6.5
【讃岐｜選手採点】
GK
１ 清水健太 ５
DF
14 武田有祐 5.5
２ パク・チャニョン ５（77分OUT）
５ 麻田将吾 ５
31 アレックス 5.5
MF
14 佐々木渉 5.5
25 岡村和哉 5.5
８ 渡邉大剛 ６
17 佐々木匠 5.5
FW
19 重松健太郎 5.5（63分OUT）
13 木島徹也 5.5（77分OUT）
交代出場
MF
23 西 弘則 5.5（63分IN）
MF
18 鈴木拳士郎 ―（77分IN）
MF
27 林 友哉 ―（77分 IN）
監督
北野 誠 ５
取材・文●郡司 聡（フリーライター）
５月13日／16：03／2,414人
町田 ３-０ 讃岐
前半 １-０
後半 ２-０
得点者／町田＝大谷（29分）吉濱（48分）、杉森（79分） 讃岐＝なし
【採点理由】
試合全体を通して勝利に貢献した選手を高採点とした。なかでも19分の決定機を阻止して流れを引き寄せたGKの福井をMOMに選出。一方の讃岐は、指揮官の戦略を表現し切れなかった。
【チーム採点】
町田 ６
讃岐 5.5
【MAN OF THE MATCH】
福井光輝（町田）
【町田｜選手採点】
GK
１ 福井光輝 6.5
DF
35 大谷尚輝 6.5
23 酒井隆介 ６
５ 深津康太 ６（60分OUT）
２ 奥山政幸 6.5
MF
11 中村祐也 5.5（26分OUT）
15 井上裕大 ６
29 森村昂太 ６
14 吉濱遼平 6.5
FW
30 中島裕希 ６
９ 鈴木孝司 ６（84分OUT）
交代出場
FW
７ 杉森考起 ６（26分IN）
DF
25 小島雅也 ６（60分IN）
FW
20 ドリアン・バブンスキー ―（84分IN）
監督
相馬直樹 6.5
【讃岐｜選手採点】
GK
１ 清水健太 ５
DF
14 武田有祐 5.5
２ パク・チャニョン ５（77分OUT）
５ 麻田将吾 ５
31 アレックス 5.5
MF
14 佐々木渉 5.5
25 岡村和哉 5.5
８ 渡邉大剛 ６
17 佐々木匠 5.5
FW
19 重松健太郎 5.5（63分OUT）
13 木島徹也 5.5（77分OUT）
交代出場
MF
23 西 弘則 5.5（63分IN）
MF
18 鈴木拳士郎 ―（77分IN）
MF
27 林 友哉 ―（77分 IN）
監督
北野 誠 ５
取材・文●郡司 聡（フリーライター）