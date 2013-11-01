【J２採点】町田３-０讃岐｜町田が３連勝！ 立役者はプロ３試合目の大卒GK

J２リーグ・14節

５月13日／16：03／2,414人

町田 ３-０ 讃岐

前半 １-０

後半 ２-０

得点者／町田＝大谷（29分）吉濱（48分）、杉森（79分） 讃岐＝なし



【採点理由】

試合全体を通して勝利に貢献した選手を高採点とした。なかでも19分の決定機を阻止して流れを引き寄せたGKの福井をMOMに選出。一方の讃岐は、指揮官の戦略を表現し切れなかった。



【チーム採点】

町田 ６

讃岐 5.5



【MAN OF THE MATCH】

福井光輝（町田）



【町田｜選手採点】

GK

１ 福井光輝 6.5



DF

35 大谷尚輝 6.5

23 酒井隆介 ６

５ 深津康太 ６（60分OUT）

２ 奥山政幸 6.5



MF

11 中村祐也 5.5（26分OUT）

15 井上裕大 ６

29 森村昂太 ６

14 吉濱遼平 6.5



FW

30 中島裕希 ６

９ 鈴木孝司 ６（84分OUT）



交代出場

FW

７ 杉森考起 ６（26分IN）



DF

25 小島雅也 ６（60分IN）



FW

20 ドリアン・バブンスキー ―（84分IN）



監督

相馬直樹 6.5





【讃岐｜選手採点】

GK

１ 清水健太 ５



DF

14 武田有祐 5.5

２ パク・チャニョン ５（77分OUT）

５ 麻田将吾 ５

31 アレックス 5.5



MF

14 佐々木渉 5.5

25 岡村和哉 5.5

８ 渡邉大剛 ６

17 佐々木匠 5.5



FW

19 重松健太郎 5.5（63分OUT）

13 木島徹也 5.5（77分OUT）



交代出場

MF

23 西 弘則 5.5（63分IN）



MF

18 鈴木拳士郎 ―（77分IN）



MF

27 林 友哉 ―（77分 IN）



監督

北野 誠 ５





取材・文●郡司 聡（フリーライター）

