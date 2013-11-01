【J２採点】千葉１-２新潟｜３戦連続弾の渡邉がMOM！ 千葉は後半に失速

J２リーグ・14節

５月12日／15：03／フクダ電子アリーナ／12,078人

千葉 １-２ 新潟

前半 １-０

後半 ０-２

得点者／千葉＝ラリベイ（21分） 新潟＝渡邉②（67分、75分）



【採点理由】

２戦連続ゴール中だった渡邉は、後半に２得点。チームを逆転へと導いた。53分から出場し、追い上げムードを加速させた矢野の働きも評価。一方、前半は左サイドからの攻撃を軸に主導権を握った千葉は、後半に失速した。



【チーム採点】

千葉 5.5

新潟 ６



【MAN OF THE MATCH】

渡邉新太（新潟）



【千葉｜選手採点】

GK

23 佐藤優也 5.5



DF

25 茶島雄介 5.5

３ 近藤直也 6.5

５ 増嶋竜也 ６

27 高木利弥 5.5



MF

18 熊谷アンドリュー 5.5（71分OUT）

10 町田也真人 ― （７分OUT）

20 矢田 旭 5.5

13 為田大貴 ６（57分OUT）



FW

11 船山貴之 5.5

９ ラリベイ 5.5



交代出場

FW

８ 清武功暉 ―（７分IN）



MF

14 小島秀仁 5.5（57分IN）



MF

７ 佐藤勇人 5.5（71分IN）



監督

フアン･エスナイデル 5.5





【新潟｜選手採点】

GK

38 アレックス・ムラーリャ ６



DF

34 原 輝綺 5.5

５ 富澤清太郎 ６

４ ソン・ジュフン ６（87分OUT）

３ 安田理大 ６



MF

６ 磯村亮太 ６

10 加藤 大 ６

26 戸嶋祥郎 ６

16 渡邉新太 ７



FW

40 小川佳純 5.5（HT OUT）

11 ターレス 5.5（53分OUT）



交代出場

MF

33 高木善朗 ６（HT IN）



FW

19 矢野貴章 5.5（53分IN）



DF

２ 広瀬健太 ―（87分IN）



監督

鈴木政一 ６

