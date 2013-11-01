【J２採点】千葉１-２新潟｜３戦連続弾の渡邉がMOM！ 千葉は後半に失速

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年05月15日

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新潟は８位に浮上。千葉は16位。

３戦連続ゴールを挙げた渡邉新太(新潟)をMOMに。写真●茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)

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J２リーグ・14節
５月12日／15：03／フクダ電子アリーナ／12,078人
千葉　１-２　新潟
前半 １-０
後半 ０-２
得点者／千葉＝ラリベイ（21分）　新潟＝渡邉②（67分、75分）
 
【採点理由】
２戦連続ゴール中だった渡邉は、後半に２得点。チームを逆転へと導いた。53分から出場し、追い上げムードを加速させた矢野の働きも評価。一方、前半は左サイドからの攻撃を軸に主導権を握った千葉は、後半に失速した。
 
【チーム採点】
千葉　5.5
新潟　６
 
MAN OF THE MATCH
渡邉新太（新潟）
 
【千葉｜選手採点】
GK
23　佐藤優也  5.5
 
DF
25　茶島雄介　5.5
３　近藤直也　6.5
５　増嶋竜也　６
27　高木利弥　5.5
 
MF
18　熊谷アンドリュー　5.5（71分OUT）
10　町田也真人　― （７分OUT）
20　矢田　旭　5.5
13　為田大貴　６（57分OUT）
 
FW
11　船山貴之   5.5
９　ラリベイ　5.5
 
交代出場
FW
８　清武功暉　―（７分IN）

MF
14　小島秀仁　5.5（57分IN） 

MF
７　佐藤勇人　5.5（71分IN）

監督
フアン･エスナイデル　5.5
 
 
【新潟｜選手採点】
GK
38　アレックス・ムラーリャ　６
 
DF
34　原　輝綺　5.5
５　富澤清太郎　６
４　ソン・ジュフン　６（87分OUT）
３　安田理大　６
 
MF
６　磯村亮太　６
10　加藤　大　６
26　戸嶋祥郎　６
16　渡邉新太　７
 
FW
40　小川佳純　5.5（HT OUT）
11　ターレス　5.5（53分OUT）
 
交代出場
MF
33　高木善朗　６（HT IN）

FW
19　矢野貴章　5.5（53分IN）
  
DF
２　広瀬健太　―（87分IN）
 
監督
鈴木政一　６
    
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新潟

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