【J２採点】千葉１-２新潟｜３戦連続弾の渡邉がMOM！ 千葉は後半に失速
カテゴリ：Jリーグ
2018年05月15日
新潟は８位に浮上。千葉は16位。
J２リーグ・14節
５月12日／15：03／フクダ電子アリーナ／12,078人
千葉 １-２ 新潟
前半 １-０
後半 ０-２
得点者／千葉＝ラリベイ（21分） 新潟＝渡邉②（67分、75分）
【採点理由】
２戦連続ゴール中だった渡邉は、後半に２得点。チームを逆転へと導いた。53分から出場し、追い上げムードを加速させた矢野の働きも評価。一方、前半は左サイドからの攻撃を軸に主導権を握った千葉は、後半に失速した。
【チーム採点】
千葉 5.5
新潟 ６
【MAN OF THE MATCH】
渡邉新太（新潟）
【千葉｜選手採点】
GK
23 佐藤優也 5.5
DF
25 茶島雄介 5.5
３ 近藤直也 6.5
５ 増嶋竜也 ６
27 高木利弥 5.5
MF
18 熊谷アンドリュー 5.5（71分OUT）
10 町田也真人 ― （７分OUT）
20 矢田 旭 5.5
13 為田大貴 ６（57分OUT）
FW
11 船山貴之 5.5
９ ラリベイ 5.5
交代出場
FW
８ 清武功暉 ―（７分IN）
MF
14 小島秀仁 5.5（57分IN）
MF
７ 佐藤勇人 5.5（71分IN）
監督
フアン･エスナイデル 5.5
【新潟｜選手採点】
GK
38 アレックス・ムラーリャ ６
DF
34 原 輝綺 5.5
５ 富澤清太郎 ６
４ ソン・ジュフン ６（87分OUT）
３ 安田理大 ６
MF
６ 磯村亮太 ６
10 加藤 大 ６
26 戸嶋祥郎 ６
16 渡邉新太 ７
FW
40 小川佳純 5.5（HT OUT）
11 ターレス 5.5（53分OUT）
交代出場
MF
33 高木善朗 ６（HT IN）
FW
19 矢野貴章 5.5（53分IN）
DF
２ 広瀬健太 ―（87分IN）
監督
鈴木政一 ６
５月12日／15：03／フクダ電子アリーナ／12,078人
千葉 １-２ 新潟
前半 １-０
後半 ０-２
得点者／千葉＝ラリベイ（21分） 新潟＝渡邉②（67分、75分）
【採点理由】
２戦連続ゴール中だった渡邉は、後半に２得点。チームを逆転へと導いた。53分から出場し、追い上げムードを加速させた矢野の働きも評価。一方、前半は左サイドからの攻撃を軸に主導権を握った千葉は、後半に失速した。
【チーム採点】
千葉 5.5
新潟 ６
【MAN OF THE MATCH】
渡邉新太（新潟）
【千葉｜選手採点】
GK
23 佐藤優也 5.5
DF
25 茶島雄介 5.5
３ 近藤直也 6.5
５ 増嶋竜也 ６
27 高木利弥 5.5
MF
18 熊谷アンドリュー 5.5（71分OUT）
10 町田也真人 ― （７分OUT）
20 矢田 旭 5.5
13 為田大貴 ６（57分OUT）
FW
11 船山貴之 5.5
９ ラリベイ 5.5
交代出場
FW
８ 清武功暉 ―（７分IN）
MF
14 小島秀仁 5.5（57分IN）
MF
７ 佐藤勇人 5.5（71分IN）
監督
フアン･エスナイデル 5.5
【新潟｜選手採点】
GK
38 アレックス・ムラーリャ ６
DF
34 原 輝綺 5.5
５ 富澤清太郎 ６
４ ソン・ジュフン ６（87分OUT）
３ 安田理大 ６
MF
６ 磯村亮太 ６
10 加藤 大 ６
26 戸嶋祥郎 ６
16 渡邉新太 ７
FW
40 小川佳純 5.5（HT OUT）
11 ターレス 5.5（53分OUT）
交代出場
MF
33 高木善朗 ６（HT IN）
FW
19 矢野貴章 5.5（53分IN）
DF
２ 広瀬健太 ―（87分IN）
監督
鈴木政一 ６