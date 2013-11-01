【J２採点】山口４-３東京V｜オナイウが圧巻の２ゴール！ 東京Vはリードを守り切れず
カテゴリ：Jリーグ
2018年05月15日
山口は２位に浮上。東京Vは12位。
J２リーグ・14節
５月12日／15:03／維新みらいふスタジアム／4,893人
山口 ４-３ 東京V
前半 ０-２
後半 ４-１
得点者／山口＝オナイウ②（71分、90+２分）、大﨑（82分）、岸田（84分） 東京V＝李（12分）、D・ヴィエイラ（32分）、奈良輪（90+３分）
【採点理由】
後半に４ゴールを奪って試合を引っくり返した山口の攻撃陣を高く評価。MOMのオナイウは早くも今季９点目を挙げた。途中出場の岸田と大﨑も起用に応えた。東京Vは後半、守勢に回ってリードを守り切れず。ディフェンス陣を中心に評価を下げた。
【チーム採点】
山口 6.5
東京V 5.5
【MAN OF THE MATCH】
オナイウ阿道（山口）
【山口｜選手採点】
GK
44 藤嶋栄介 ６
DF
６ 前 貴之 ６
２ 坪井慶介 5.5（72分OUT）
３ 渡辺広大 ６
11 鳥養祐矢 5.5（63分OUT）
MF
８ 小野瀬康介 6.5
15 池上丈二 6.5
29 三幸秀稔 ６
20 清永丈瑠 ５（HT OUT）
FW
24 山下敬大 ６
19 オナイウ阿道 ７
交代出場
MF
７ 大﨑淳矢 6.5（HT IN）
FW
９ 岸田和人 6.5（63分IN）
DF
16 瀬川和樹 5.5（72分IN）
監督
霜田正浩 6.5
【東京V｜選手採点】
GK
21 上福元直人 5.5
DF
23 田村直也 ５
３ 井林 章 ５
４ 畠中槙之輔 5.5
MF
35 藤本寛也 ６（69分OUT）
８ 内田達也 5.5
17 李 栄直 ６（85分OUT）
24 奈良輪雄太 5.5
FW
22 カルロス・マルティネス 5.5（59分OUT）
33 渡辺皓太 ６
９ ドウグラス・ヴィエイラ ６
交代出場
MF
38 梶川諒太 5.5（59分IN）
DF
15 林 昇吾 5.5（69分IN）
MF
20 井上詩音 ―（85分IN）
監督
ロティーナ ５
取材・文●上田真之介（フリーライター）
５月12日／15:03／維新みらいふスタジアム／4,893人
山口 ４-３ 東京V
前半 ０-２
後半 ４-１
得点者／山口＝オナイウ②（71分、90+２分）、大﨑（82分）、岸田（84分） 東京V＝李（12分）、D・ヴィエイラ（32分）、奈良輪（90+３分）
【採点理由】
後半に４ゴールを奪って試合を引っくり返した山口の攻撃陣を高く評価。MOMのオナイウは早くも今季９点目を挙げた。途中出場の岸田と大﨑も起用に応えた。東京Vは後半、守勢に回ってリードを守り切れず。ディフェンス陣を中心に評価を下げた。
【チーム採点】
山口 6.5
東京V 5.5
【MAN OF THE MATCH】
オナイウ阿道（山口）
【山口｜選手採点】
GK
44 藤嶋栄介 ６
DF
６ 前 貴之 ６
２ 坪井慶介 5.5（72分OUT）
３ 渡辺広大 ６
11 鳥養祐矢 5.5（63分OUT）
MF
８ 小野瀬康介 6.5
15 池上丈二 6.5
29 三幸秀稔 ６
20 清永丈瑠 ５（HT OUT）
FW
24 山下敬大 ６
19 オナイウ阿道 ７
交代出場
MF
７ 大﨑淳矢 6.5（HT IN）
FW
９ 岸田和人 6.5（63分IN）
DF
16 瀬川和樹 5.5（72分IN）
監督
霜田正浩 6.5
【東京V｜選手採点】
GK
21 上福元直人 5.5
DF
23 田村直也 ５
３ 井林 章 ５
４ 畠中槙之輔 5.5
MF
35 藤本寛也 ６（69分OUT）
８ 内田達也 5.5
17 李 栄直 ６（85分OUT）
24 奈良輪雄太 5.5
FW
22 カルロス・マルティネス 5.5（59分OUT）
33 渡辺皓太 ６
９ ドウグラス・ヴィエイラ ６
交代出場
MF
38 梶川諒太 5.5（59分IN）
DF
15 林 昇吾 5.5（69分IN）
MF
20 井上詩音 ―（85分IN）
監督
ロティーナ ５
取材・文●上田真之介（フリーライター）