【J２採点】山口４-３東京V｜オナイウが圧巻の２ゴール！ 東京Vはリードを守り切れず

J２リーグ・14節

５月12日／15:03／維新みらいふスタジアム／4,893人

山口 ４-３ 東京V

前半 ０-２

後半 ４-１

得点者／山口＝オナイウ②（71分、90+２分）、大﨑（82分）、岸田（84分） 東京V＝李（12分）、D・ヴィエイラ（32分）、奈良輪（90+３分）



【採点理由】

後半に４ゴールを奪って試合を引っくり返した山口の攻撃陣を高く評価。MOMのオナイウは早くも今季９点目を挙げた。途中出場の岸田と大﨑も起用に応えた。東京Vは後半、守勢に回ってリードを守り切れず。ディフェンス陣を中心に評価を下げた。



【チーム採点】

山口 6.5

東京V 5.5



【MAN OF THE MATCH】

オナイウ阿道（山口）



【山口｜選手採点】

GK

44 藤嶋栄介 ６



DF

６ 前 貴之 ６

２ 坪井慶介 5.5（72分OUT）

３ 渡辺広大 ６

11 鳥養祐矢 5.5（63分OUT）



MF

８ 小野瀬康介 6.5

15 池上丈二 6.5

29 三幸秀稔 ６

20 清永丈瑠 ５（HT OUT）



FW

24 山下敬大 ６

19 オナイウ阿道 ７



交代出場

MF

７ 大﨑淳矢 6.5（HT IN）



FW

９ 岸田和人 6.5（63分IN）



DF

16 瀬川和樹 5.5（72分IN）



監督

霜田正浩 6.5





【東京V｜選手採点】

GK

21 上福元直人 5.5



DF

23 田村直也 ５

３ 井林 章 ５

４ 畠中槙之輔 5.5



MF

35 藤本寛也 ６（69分OUT）

８ 内田達也 5.5

17 李 栄直 ６（85分OUT）

24 奈良輪雄太 5.5



FW

22 カルロス・マルティネス 5.5（59分OUT）

33 渡辺皓太 ６

９ ドウグラス・ヴィエイラ ６



交代出場

MF

38 梶川諒太 5.5（59分IN）



DF

15 林 昇吾 5.5（69分IN）



MF

20 井上詩音 ―（85分IN）



監督

ロティーナ ５





取材・文●上田真之介（フリーライター）

