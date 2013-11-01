【J２採点】山口４-３東京V｜オナイウが圧巻の２ゴール！ 東京Vはリードを守り切れず

カテゴリ：Jリーグ

上田真之介

2018年05月15日

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山口は２位に浮上。東京Vは12位。

J２リーグ・14節
５月12日／15:03／維新みらいふスタジアム／4,893人
山口　４-３　東京V
前半 ０-２
後半 ４-１
得点者／山口＝オナイウ②（71分、90+２分）、大﨑（82分）、岸田（84分）　東京V＝李（12分）、D・ヴィエイラ（32分）、奈良輪（90+３分）
 
【採点理由】
後半に４ゴールを奪って試合を引っくり返した山口の攻撃陣を高く評価。MOMのオナイウは早くも今季９点目を挙げた。途中出場の岸田と大﨑も起用に応えた。東京Vは後半、守勢に回ってリードを守り切れず。ディフェンス陣を中心に評価を下げた。
 
【チーム採点】
山口　6.5
東京V　5.5
 
【MAN OF THE MATCH】
オナイウ阿道（山口）
 
【山口｜選手採点】
GK
44　藤嶋栄介　６
 
DF
６　前　貴之　６
２　坪井慶介　5.5（72分OUT）
３　渡辺広大　６
11　鳥養祐矢　5.5（63分OUT）
 
MF
８　小野瀬康介　6.5
15　池上丈二　6.5
29　三幸秀稔　６
20　清永丈瑠　５（HT OUT）
 
FW
24　山下敬大　６
19　オナイウ阿道　７
 
交代出場
MF
７　大﨑淳矢　6.5（HT IN）
 
FW
９　岸田和人　6.5（63分IN）
 
DF
16　瀬川和樹　5.5（72分IN）
 
監督
霜田正浩　6.5
 
 
【東京V｜選手採点】
GK
21　上福元直人　5.5
 
DF
23　田村直也　５
３　井林　章　５
４　畠中槙之輔　5.5
 
MF
35　藤本寛也　６（69分OUT）
８　内田達也　5.5
17　李　栄直　６（85分OUT）
24　奈良輪雄太　5.5
 
FW
22　カルロス・マルティネス　5.5（59分OUT）
33　渡辺皓太　６
９　ドウグラス・ヴィエイラ　６
 
交代出場
MF
38　梶川諒太　5.5（59分IN）
 
DF
15　林　昇吾　5.5（69分IN）
 
MF
20　井上詩音　―（85分IN）
 
監督
ロティーナ　５
 
 
取材・文●上田真之介（フリーライター）
 
関連ワード
J2
山口
東京V

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