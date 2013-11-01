【J２採点】松本５-０金沢｜大量５得点で大勝の松本は全員が平均点以上に

J２リーグ・14節

５月12日／14：03／松本平広域公園総合球技場／11,333人

松本 ５-０ 金沢

前半 ３-０

後半 ２-０

得点者／松本＝岩上（26分）、セルジーニョ②（32分、75分PK）、岡本（38分）、石原（77分） 金沢＝なし



【採点理由】

大量５得点を挙げて無失点で終えた松本は全員が平均点以上。ゴールこそなかったものの、攻撃の起点として十分な働きを見せた高崎寛之をMOMとし、ゲーム戦術がはまった指揮官も高評価。金沢は全くいいところがなかった。



【チーム採点】

松本 6.5

金沢 4.5



【MAN OF THE MATCH】

高崎寛之（松本）



【松本｜選手採点】

GK

１ 守田達弥 ６



DF

４ 飯田真輝 ６

31 橋内優也 ６

５ 岩間雄大 ６



MF

６ 藤田息吹 6.5（84分OUT）

47 岩上祐三 6.5

20 石原崇兆 ７

８ セルジーニョ ７

23 岡本知剛 6.5（72分OUT）



FW

９ 高崎寛之 ７

７ 前田大然 6.5（78分OUT）



交代出場

DF

33 安川 有 ６（72分IN）



MF

13 中美慶哉 ―（78分IN）



MF

32 安東 輝 ―（84分IN）



監督

反町康治 ７





【金沢｜選手採点】

GK

23 白井裕人 ５



DF

16 毛利駿也 5.5

39 庄司朋乃也 4.5

３ 作田裕次 4.5

45 沼田圭悟 4.5



MF

７ 清原翔平 ５

26 藤村慶太 ５

６ 大橋尚志 ５（40分OUT）

10 宮崎幾笑 ５（64分OUT）



FW

19 垣田裕暉 ５（59分OUT）

29 マラニョン 5.5



交代出場

MF

33 梅鉢貴秀 5.5（40分IN）



FW

９ 佐藤洸一 5.5（59分IN）



MF

17 加藤大樹 5.5（64分IN）



監督

柳下正明 4.5

