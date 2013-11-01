【J２採点】松本５-０金沢｜大量５得点で大勝の松本は全員が平均点以上に
カテゴリ：Jリーグ
2018年05月14日
松本は７位、金沢は15位。
J２リーグ・14節
５月12日／14：03／松本平広域公園総合球技場／11,333人
松本 ５-０ 金沢
前半 ３-０
後半 ２-０
得点者／松本＝岩上（26分）、セルジーニョ②（32分、75分PK）、岡本（38分）、石原（77分） 金沢＝なし
【採点理由】
大量５得点を挙げて無失点で終えた松本は全員が平均点以上。ゴールこそなかったものの、攻撃の起点として十分な働きを見せた高崎寛之をMOMとし、ゲーム戦術がはまった指揮官も高評価。金沢は全くいいところがなかった。
【チーム採点】
松本 6.5
金沢 4.5
【MAN OF THE MATCH】
高崎寛之（松本）
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 ６
DF
４ 飯田真輝 ６
31 橋内優也 ６
５ 岩間雄大 ６
MF
６ 藤田息吹 6.5（84分OUT）
47 岩上祐三 6.5
20 石原崇兆 ７
８ セルジーニョ ７
23 岡本知剛 6.5（72分OUT）
FW
９ 高崎寛之 ７
７ 前田大然 6.5（78分OUT）
交代出場
DF
33 安川 有 ６（72分IN）
MF
13 中美慶哉 ―（78分IN）
MF
32 安東 輝 ―（84分IN）
監督
反町康治 ７
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 ５
DF
16 毛利駿也 5.5
39 庄司朋乃也 4.5
３ 作田裕次 4.5
45 沼田圭悟 4.5
MF
７ 清原翔平 ５
26 藤村慶太 ５
６ 大橋尚志 ５（40分OUT）
10 宮崎幾笑 ５（64分OUT）
FW
19 垣田裕暉 ５（59分OUT）
29 マラニョン 5.5
交代出場
MF
33 梅鉢貴秀 5.5（40分IN）
FW
９ 佐藤洸一 5.5（59分IN）
MF
17 加藤大樹 5.5（64分IN）
監督
柳下正明 4.5
５月12日／14：03／松本平広域公園総合球技場／11,333人
松本 ５-０ 金沢
前半 ３-０
後半 ２-０
得点者／松本＝岩上（26分）、セルジーニョ②（32分、75分PK）、岡本（38分）、石原（77分） 金沢＝なし
【採点理由】
大量５得点を挙げて無失点で終えた松本は全員が平均点以上。ゴールこそなかったものの、攻撃の起点として十分な働きを見せた高崎寛之をMOMとし、ゲーム戦術がはまった指揮官も高評価。金沢は全くいいところがなかった。
【チーム採点】
松本 6.5
金沢 4.5
【MAN OF THE MATCH】
高崎寛之（松本）
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 ６
DF
４ 飯田真輝 ６
31 橋内優也 ６
５ 岩間雄大 ６
MF
６ 藤田息吹 6.5（84分OUT）
47 岩上祐三 6.5
20 石原崇兆 ７
８ セルジーニョ ７
23 岡本知剛 6.5（72分OUT）
FW
９ 高崎寛之 ７
７ 前田大然 6.5（78分OUT）
交代出場
DF
33 安川 有 ６（72分IN）
MF
13 中美慶哉 ―（78分IN）
MF
32 安東 輝 ―（84分IN）
監督
反町康治 ７
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 ５
DF
16 毛利駿也 5.5
39 庄司朋乃也 4.5
３ 作田裕次 4.5
45 沼田圭悟 4.5
MF
７ 清原翔平 ５
26 藤村慶太 ５
６ 大橋尚志 ５（40分OUT）
10 宮崎幾笑 ５（64分OUT）
FW
19 垣田裕暉 ５（59分OUT）
29 マラニョン 5.5
交代出場
MF
33 梅鉢貴秀 5.5（40分IN）
FW
９ 佐藤洸一 5.5（59分IN）
MF
17 加藤大樹 5.5（64分IN）
監督
柳下正明 4.5