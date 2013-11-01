【J２採点】松本５-０金沢｜大量５得点で大勝の松本は全員が平均点以上に

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年05月14日

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松本は７位、金沢は15位。

J２リーグ・14節
５月12日／14：03／松本平広域公園総合球技場／11,333人
松本　５-０　金沢
前半 ３-０
後半 ２-０
得点者／松本＝岩上（26分）、セルジーニョ②（32分、75分PK）、岡本（38分）、石原（77分）　金沢＝なし
 
【採点理由】
大量５得点を挙げて無失点で終えた松本は全員が平均点以上。ゴールこそなかったものの、攻撃の起点として十分な働きを見せた高崎寛之をMOMとし、ゲーム戦術がはまった指揮官も高評価。金沢は全くいいところがなかった。
 
【チーム採点】
松本　6.5
金沢　4.5
 
【MAN OF THE MATCH
高崎寛之（松本）
 
【松本｜選手採点】
GK
１　守田達弥　６
 
DF
４　飯田真輝　６
31　橋内優也　６
５　岩間雄大　６
 
MF
６　藤田息吹　6.5（84分OUT）
47　岩上祐三　6.5
20　石原崇兆　７
８　セルジーニョ　７
23　岡本知剛　6.5（72分OUT）
 
FW
９　高崎寛之　７
７　前田大然　6.5（78分OUT）
 
交代出場
DF
33　安川　有　６（72分IN）
 
MF
13　中美慶哉　―（78分IN）
 
MF
32　安東　輝　―（84分IN）
 
監督
反町康治　７
 
 
【金沢｜選手採点】
GK
23　白井裕人　５
 
DF
16　毛利駿也　5.5
39　庄司朋乃也　4.5
３　作田裕次　4.5
45　沼田圭悟　4.5
 
MF
７　清原翔平　５
26　藤村慶太　５
６　大橋尚志　５（40分OUT）
10　宮崎幾笑　５（64分OUT）
 
FW
19　垣田裕暉　５（59分OUT）
29　マラニョン　5.5
 
交代出場
MF
33　梅鉢貴秀　5.5（40分IN）
 
FW
９　佐藤洸一　5.5（59分IN）
 
MF
17　加藤大樹　5.5（64分IN）
 
監督
柳下正明　4.5
 
関連ワード
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松本
金沢

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