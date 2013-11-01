【J２採点】水戸３-０岡山｜水戸が２位岡山を圧巻の３ゴールで一蹴！ 今季初先発で２G・１Aの伊藤涼を高評価

カテゴリ：Jリーグ

根本靖幸

2018年05月14日

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水戸は13位、岡山は５位に。

J２リーグ・14節
５月13日／14：03／ケーズデンキスタジアム水戸／3,502人
水戸　３-０　岡山
前半 ３-０
後半 ０-０
得点者／水戸＝田中（23分）、伊藤涼（36分）、伊藤涼（38分）　岡山＝なし
 
【採点理由】
４連敗中の水戸が２位岡山を圧巻の３ゴールで一蹴。MOMの伊藤涼太郎は今季初先発の期待に応え、２ゴール１アシストと大暴れ。その伊藤に匹敵する活躍を見せたのがGKの本間。後半、ラッシュをかけた岡山の逆襲に好セーブを連発。敵将も舌を巻く彼の活躍が無かったら試合は違う結果となっていてもおかしくなかった。
 
【チーム採点】
水戸　6.5
岡山　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
伊藤涼太郎（水戸）
 
【水戸｜選手採点】
GK
１　本間幸司　７
 
DF
３　浜崎拓磨　６
５　伊藤槙人　６
24　細川淳矢　６
33　福井諒司　６
 
MF
８　前　寛之　6.5（65分OUT）
10　木村祐志　６　
13　田中恵太　6.5（88分OUT）
26　小島幹敏　６
46　伊藤涼太郎　７（80分OUT）
 
FW
15　宮本拓弥　６　
 
 
交代出場
MF
18　白井永地　5.5（65分IN）
 
MF
32　黒川淳史　―（80分IN）
 
DF
４　ンドカ・ボニフェイス　―（88分IN）
 
監督
長谷部茂利　6.5
 
 
【岡山｜選手採点】
GK
22　一森　純　６
 
DF
６　喜山康平　５
８　塚川孝輝　５
21　椋原健太　5.5
 
MF
11　三村　真　5.5
14　上田康太　６
15　末吉隼也　5.5
17　関戸健二　５
 
FW
７　伊藤大介　5.5（66分OUT）
16　リカルド・サントス　５（51分OUT）
32　福元友哉　５（51分OUT）
 
交代出場
FW
18　齊藤和樹　5.5（51分IN）
 
FW
24　赤嶺真吾　5.5（51分IN）
 
MF
19　仲間隼斗　5.5（66分IN）
 
監督
長澤　徹　5.5
 
 
取材・文●根本靖幸（フリーライター）
 
関連ワード
J2
岡山
水戸

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