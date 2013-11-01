【J２採点】横浜FC４-２熊本｜横浜FCが４ゴールで快勝！ MOMはあのブラジリアン

J２リーグ・14節

５月12日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／3,157人

横浜FC ４-２ 熊本

前半 ０-０

後半 ４-２

得点者／横浜FC＝佐藤（55分）、野村（65分）、ぺ・スンジン（78分）、戸島（90＋１分） 熊本＝皆川②（81分、89分）



【採点理由】

４-２というスコアで、攻撃の選手を高く評価。両チームとも守備がひどい感はなかったが、それでも６得点が生まれたということでDF陣を厳しめに採点した。



【チーム採点】

横浜FC 6.5

熊本 5.5



【MAN OF THE MATCH】

レアンドロ・ドミンゲス（横浜FC）



【横浜FC｜選手採点】

GK

36 辻 周吾 ６



DF

13 ぺ・スンジン 6.5

20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5

３ 田所 諒 ６

14 北爪健吾 ６（80分OUT）



MF

24 渡邊一仁 ６

８ 佐藤謙介 6.5（81分OUT）

17 武田英二郎 ６

７ 野村直輝 ６

40 レアンドロ・ドミンゲス ７（90＋２分OUT）



FW

10 イバ 6.5



途中出場

DF

16 新井純平 ―（80分IN）



FW

９ 戸島 章 6.5（81分IN）



MF

25 石井圭太 ―（90＋２分IN）



監督

タヴァレス 6.5





【熊本｜選手採点】

GK

30 佐藤昭大 ５



DF

39 鈴木翔登 5.5（68分OUT）

15 青木 剛 ５

４ 園田拓也 ５



MF

14 田中達也 ６

27 中山雄登 5.5（83分OUT）

32 米原秀亮 5.5

19 八久保楓 ６

２ 黒木晃平 5.5



FW

９ 安 柄俊 5.5（74分OUT）

11 皆川佑介 7



途中出場

MF

８ 上村周平 5.5（68分IN）



MF

31 伊東 俊 5.5（74分IN）



FW

17 佐野 翼 ―（83分IN）



監督

渋谷洋樹 5.5

