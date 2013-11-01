【J２採点】横浜FC４-２熊本｜横浜FCが４ゴールで快勝！ MOMはあのブラジリアン

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年05月14日

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横浜FCは６位、熊本は17位に。

再三攻撃の起点となり、チャンスを演出したレアンドロ・ドミンゲス（横浜FC）。写真●滝川敏之（サッカーダイジェスト写真部）

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J２リーグ・14節
５月12日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／3,157人
横浜FC　４-２　熊本
前半　０-０
後半　４-２
得点者／横浜FC＝佐藤（55分）、野村（65分）、ぺ・スンジン（78分）、戸島（90＋１分）　熊本＝皆川②（81分、89分）
 
【採点理由】
４-２というスコアで、攻撃の選手を高く評価。両チームとも守備がひどい感はなかったが、それでも６得点が生まれたということでDF陣を厳しめに採点した。
 
【チーム採点】
横浜FC　6.5
熊本　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
レアンドロ・ドミンゲス（横浜FC）
　　　
【横浜FC｜選手採点】
GK
36　辻　周吾　６
 
DF
13　ぺ・スンジン　6.5
20　カルフィン・ヨン・ア・ピン  5.5
３　田所　諒　６
14　北爪健吾　６（80分OUT）
 
MF
24　渡邊一仁　６
８　佐藤謙介　6.5（81分OUT）
17　武田英二郎　６
７　野村直輝　６
40　レアンドロ・ドミンゲス　７（90＋２分OUT）
 
FW
10　イバ　6.5
 
途中出場
DF　
16　新井純平　―（80分IN）
 
FW
９　戸島　章　6.5（81分IN）
 
MF
25　石井圭太　―（90＋２分IN）
 
監督
タヴァレス　6.5
 
 
【熊本｜選手採点】
GK
30　佐藤昭大　５
 
DF
39　鈴木翔登　5.5（68分OUT）
15　青木　剛　５
４　園田拓也　５
 
MF　
14　田中達也　６
27　中山雄登　5.5（83分OUT）
32　米原秀亮　5.5
19　八久保楓　６
２　黒木晃平　5.5
 
FW
９　安　柄俊　5.5（74分OUT）
11　皆川佑介　7
 
途中出場
MF
８　上村周平　5.5（68分IN）
 
MF
31　伊東　俊　5.5（74分IN）
 
FW
17　佐野　翼　―（83分IN）
 
監督
渋谷洋樹　5.5
 
関連ワード
J2
横浜FC
熊本

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