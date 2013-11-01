【J２採点】横浜FC４-２熊本｜横浜FCが４ゴールで快勝！ MOMはあのブラジリアン
カテゴリ：Jリーグ
2018年05月14日
横浜FCは６位、熊本は17位に。
J２リーグ・14節
５月12日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／3,157人
横浜FC ４-２ 熊本
前半 ０-０
後半 ４-２
得点者／横浜FC＝佐藤（55分）、野村（65分）、ぺ・スンジン（78分）、戸島（90＋１分） 熊本＝皆川②（81分、89分）
【採点理由】
４-２というスコアで、攻撃の選手を高く評価。両チームとも守備がひどい感はなかったが、それでも６得点が生まれたということでDF陣を厳しめに採点した。
【チーム採点】
横浜FC 6.5
熊本 5.5
【MAN OF THE MATCH】
レアンドロ・ドミンゲス（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
36 辻 周吾 ６
DF
13 ぺ・スンジン 6.5
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5
３ 田所 諒 ６
14 北爪健吾 ６（80分OUT）
MF
24 渡邊一仁 ６
８ 佐藤謙介 6.5（81分OUT）
17 武田英二郎 ６
７ 野村直輝 ６
40 レアンドロ・ドミンゲス ７（90＋２分OUT）
FW
10 イバ 6.5
途中出場
DF
16 新井純平 ―（80分IN）
FW
９ 戸島 章 6.5（81分IN）
MF
25 石井圭太 ―（90＋２分IN）
監督
タヴァレス 6.5
【熊本｜選手採点】
GK
30 佐藤昭大 ５
DF
39 鈴木翔登 5.5（68分OUT）
15 青木 剛 ５
４ 園田拓也 ５
MF
14 田中達也 ６
27 中山雄登 5.5（83分OUT）
32 米原秀亮 5.5
19 八久保楓 ６
２ 黒木晃平 5.5
FW
９ 安 柄俊 5.5（74分OUT）
11 皆川佑介 7
途中出場
MF
８ 上村周平 5.5（68分IN）
MF
31 伊東 俊 5.5（74分IN）
FW
17 佐野 翼 ―（83分IN）
監督
渋谷洋樹 5.5
５月12日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／3,157人
横浜FC ４-２ 熊本
前半 ０-０
後半 ４-２
得点者／横浜FC＝佐藤（55分）、野村（65分）、ぺ・スンジン（78分）、戸島（90＋１分） 熊本＝皆川②（81分、89分）
【採点理由】
４-２というスコアで、攻撃の選手を高く評価。両チームとも守備がひどい感はなかったが、それでも６得点が生まれたということでDF陣を厳しめに採点した。
【チーム採点】
横浜FC 6.5
熊本 5.5
【MAN OF THE MATCH】
レアンドロ・ドミンゲス（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
36 辻 周吾 ６
DF
13 ぺ・スンジン 6.5
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5
３ 田所 諒 ６
14 北爪健吾 ６（80分OUT）
MF
24 渡邊一仁 ６
８ 佐藤謙介 6.5（81分OUT）
17 武田英二郎 ６
７ 野村直輝 ６
40 レアンドロ・ドミンゲス ７（90＋２分OUT）
FW
10 イバ 6.5
途中出場
DF
16 新井純平 ―（80分IN）
FW
９ 戸島 章 6.5（81分IN）
MF
25 石井圭太 ―（90＋２分IN）
監督
タヴァレス 6.5
【熊本｜選手採点】
GK
30 佐藤昭大 ５
DF
39 鈴木翔登 5.5（68分OUT）
15 青木 剛 ５
４ 園田拓也 ５
MF
14 田中達也 ６
27 中山雄登 5.5（83分OUT）
32 米原秀亮 5.5
19 八久保楓 ６
２ 黒木晃平 5.5
FW
９ 安 柄俊 5.5（74分OUT）
11 皆川佑介 7
途中出場
MF
８ 上村周平 5.5（68分IN）
MF
31 伊東 俊 5.5（74分IN）
FW
17 佐野 翼 ―（83分IN）
監督
渋谷洋樹 5.5