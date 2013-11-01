レバンドフスキ、ピシュチェクらも選出！ 日本と同組のポーランド、ロシアW杯の代表候補35選手を発表!!

カテゴリ：国際大会

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年05月11日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

23人の最終メンバーに入るのは!?

画像を見る

　５月11日、ポーランド・サッカー協会は、ロシア・ワールドカップ本大会の代表候補メンバー35名を発表した。
 
　アダム・ナバウカ監督率いるチームには、得点王候補であるバイエルンのロベルト・レバンドフスキをはじめ、FWの一角を占めるであろうアルカディウシュ・ミリク（ナポリ）、中盤をコントロールするグジェゴシュ・クリホビアク（WBA）、ドルトムント右SB、ウカシュ・ピシュチェクら、ワールドクラスの選手たちが多く選出された。ここから最終的に、23人に絞り込まれる。
 
　グループHに属するポーランドは、６月19日（現地時間）にセネガル、24日にコロンビア、そして28日のグループステージ最終日に日本と対戦する。
 
◇GK
バルトシュ・ビャウコフスキ（イプスウィッチ）
ウカシュ・スコルプスキ（ローマ）
ウカシュ・ファビアンスキ（スウォンジー）
ヴォイチェフ・シュチェスニー（ユベントス）

◇DF
ヤン・ベドナレク（サウサンプトン）
マルチン・カミンスキ（シュツットガルト）
バルトシュ・ベレシンスキ（サンプドリア）
トマシュ・ケンジョーラ（ディナモ・キエフ）
チアゴ・チョネク（スパル）
ミハウ・パズダン（レギア・ワルシャワ）
カミル・グリク（モナコ）
ウカシュ・ピシュチェク（ドルトムント）
アルトゥール・イェンジェイチク（レギア・ワルシャワ）
 
◇MF
ヤクブ・ブワシュチコフスキ（ヴォルフスブルク）
カロル・リネッテ（サンプドリア）
パヴェウ・ダビドビツ（パレルモ）
マチェイ・マクシェフスキ（レフ・ポズナン）
プジェミスワフ・フランコフスキ（ヤギエロニア・ビャウィストク）
クシスシュトフ・モンチンスキ（レギア・ワルシャワ）
ヤチェク・グラルスキ（ルドゴレツ）
スワボミール・ペシュコ（レヒア・グダニスク）
カミル・グロシツキ（ハル）
マチェイ・リブス（コロモティフ・モスクワ）
ダミアン・コンジョル（グールニク・ザブジェ）
セバスティアン・シマンスキ（レギア・ワルシャワ）
グジェゴシュ・クリホビアク（WBA）
ピオトル・ジエリンスキ（ナポリ）
ラファウ・クルザワ（グールニク・ザブジェ）
シモン・ズルコフスキ（グールニク・ザブジェ）
 
◇FW
ダビド・コフナツキ（サンプドリア）
クリストフ・ピョンテク（クラコビア）
ロベルト・レバンドフスキ（バイエルン）
ウカシュ・テオドルチク（アンデルレヒト）
アルカディウシュ・ミリク（ナポリ）
カミル・ヴィルチェク（ブレンビー）

DAZNはＪリーグ＆欧州５大リーグが見放題
docomoユーザーなら770円割引！
まずは「１か月無料体験」でチェック！

【関連記事】
「なんでこんなに気が合うんだ」長友佑都がワールドクラスの大親友と５年ぶりの再会！
「ルックスも実力もエース！」「もはや歩く写真集だ」韓国のビーナス、イ・ミナが最新自撮り写真を公開！
【セルジオ越後】“ハリル騒動”の原因を追究しなければ同じ過ちを繰り返すだけだ
イニエスタ、噂の神戸行きを語る「欧州のクラブ以外はまだ全てあり得るよ」
ロッベン、F・トーレス etc.…Jクラブも獲得可能!? 今季で契約満了のビッグネームたち
「日本は誰かがおかしくなったのか!?」ポーランド・メディアが急転直下のハリル解任を辛辣批評！
日本もW杯で要警戒！ 韓国代表GKが直接対決で感じたレバンドフスキの凄み

Facebookでコメント

201805081216_1.jpg

サッカーダイジェストの最新号

  • 39294_ext_01_0.jpg定価：650円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト増刊
    4月20日発売     2018ロシア・ワールドカップ
    観戦ガイド
    初心者も上級者も楽しめる
    デイリーガイド＆選手名鑑！     詳細はこちら

  • 40166_ext_01_0.jpg定価：580円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト5月24日号
    5月10日発売     日本代表特集
    「この23人でＷ杯を戦え!!」
    柴崎岳・独占インタビュー
    クラブダイジェストは大分     詳細はこちら

  • 39722_ext_01_0.jpg定価：750円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト
    5月2日発売     開幕まで40日!!
    ロシア・ワールドカップ
    完全予習読本
    出場32か国最新格付け     詳細はこちら

  • 34687_ext_01_0.jpg定価：980円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェスト Vol.23
    1月12日発売     第96回高校選手権
    決戦速報号
    前橋育英が初優勝！
    全47試合を完全網羅     詳細はこちら

>>広告掲載のお問合せ

ページトップへ

pixel?mid=00846a63b4c111422a673dd1fbdd898d24