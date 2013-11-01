レバンドフスキ、ピシュチェクらも選出！ 日本と同組のポーランド、ロシアW杯の代表候補35選手を発表!!

５月11日、ポーランド・サッカー協会は、ロシア・ワールドカップ本大会の代表候補メンバー35名を発表した。



アダム・ナバウカ監督率いるチームには、得点王候補であるバイエルンのロベルト・レバンドフスキをはじめ、FWの一角を占めるであろうアルカディウシュ・ミリク（ナポリ）、中盤をコントロールするグジェゴシュ・クリホビアク（WBA）、ドルトムント右SB、ウカシュ・ピシュチェクら、ワールドクラスの選手たちが多く選出された。ここから最終的に、23人に絞り込まれる。



グループHに属するポーランドは、６月19日（現地時間）にセネガル、24日にコロンビア、そして28日のグループステージ最終日に日本と対戦する。