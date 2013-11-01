レバンドフスキ、ピシュチェクらも選出！ 日本と同組のポーランド、ロシアW杯の代表候補35選手を発表!!
カテゴリ：国際大会
2018年05月11日
23人の最終メンバーに入るのは!?
５月11日、ポーランド・サッカー協会は、ロシア・ワールドカップ本大会の代表候補メンバー35名を発表した。
アダム・ナバウカ監督率いるチームには、得点王候補であるバイエルンのロベルト・レバンドフスキをはじめ、FWの一角を占めるであろうアルカディウシュ・ミリク（ナポリ）、中盤をコントロールするグジェゴシュ・クリホビアク（WBA）、ドルトムント右SB、ウカシュ・ピシュチェクら、ワールドクラスの選手たちが多く選出された。ここから最終的に、23人に絞り込まれる。
グループHに属するポーランドは、６月19日（現地時間）にセネガル、24日にコロンビア、そして28日のグループステージ最終日に日本と対戦する。
アダム・ナバウカ監督率いるチームには、得点王候補であるバイエルンのロベルト・レバンドフスキをはじめ、FWの一角を占めるであろうアルカディウシュ・ミリク（ナポリ）、中盤をコントロールするグジェゴシュ・クリホビアク（WBA）、ドルトムント右SB、ウカシュ・ピシュチェクら、ワールドクラスの選手たちが多く選出された。ここから最終的に、23人に絞り込まれる。
グループHに属するポーランドは、６月19日（現地時間）にセネガル、24日にコロンビア、そして28日のグループステージ最終日に日本と対戦する。
◇GK
バルトシュ・ビャウコフスキ（イプスウィッチ）
ウカシュ・スコルプスキ（ローマ）
ウカシュ・ファビアンスキ（スウォンジー）
ヴォイチェフ・シュチェスニー（ユベントス）
◇DF
ヤン・ベドナレク（サウサンプトン）
マルチン・カミンスキ（シュツットガルト）
バルトシュ・ベレシンスキ（サンプドリア）
トマシュ・ケンジョーラ（ディナモ・キエフ）
チアゴ・チョネク（スパル）
ミハウ・パズダン（レギア・ワルシャワ）
カミル・グリク（モナコ）
ウカシュ・ピシュチェク（ドルトムント）
アルトゥール・イェンジェイチク（レギア・ワルシャワ）
◇MF
ヤクブ・ブワシュチコフスキ（ヴォルフスブルク）
カロル・リネッテ（サンプドリア）
パヴェウ・ダビドビツ（パレルモ）
マチェイ・マクシェフスキ（レフ・ポズナン）
プジェミスワフ・フランコフスキ（ヤギエロニア・ビャウィストク）
クシスシュトフ・モンチンスキ（レギア・ワルシャワ）
ヤチェク・グラルスキ（ルドゴレツ）
スワボミール・ペシュコ（レヒア・グダニスク）
カミル・グロシツキ（ハル）
マチェイ・リブス（コロモティフ・モスクワ）
ダミアン・コンジョル（グールニク・ザブジェ）
セバスティアン・シマンスキ（レギア・ワルシャワ）
グジェゴシュ・クリホビアク（WBA）
ピオトル・ジエリンスキ（ナポリ）
ラファウ・クルザワ（グールニク・ザブジェ）
シモン・ズルコフスキ（グールニク・ザブジェ）
◇FW
ダビド・コフナツキ（サンプドリア）
クリストフ・ピョンテク（クラコビア）
ロベルト・レバンドフスキ（バイエルン）
ウカシュ・テオドルチク（アンデルレヒト）
アルカディウシュ・ミリク（ナポリ）
カミル・ヴィルチェク（ブレンビー）