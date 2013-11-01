【J２採点】京都１-２山口｜MOMは好機を創出した山口のDF前。霜田采配も冴え渡る

カテゴリ：Jリーグ

雨堤俊祐

2018年05月09日

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見事なゴールを決めた闘莉王だが…。

J２リーグ・13節
５月６日／15：04／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／7,093人
京都　１-２　山口
前半 ０-１
後半 １-１
得点者／京都＝田中(77分)　　山口＝オナイウ(45+１分)、山下(65分)
 
【採点理由】
山口は劣勢時のピンチを防いだ渡辺と山下、京都対策や後半の修正が光った霜田監督を高く評価。MOMにはハーフスペースを活用して好機を作った前を選出した。見事なゴールを決めた闘莉王だが、守備の貢献度の低さも踏まえて及第点に留めた。
 
【チーム採点】
京都　5.5
山口　６
 
【MAN OF THE MATCH
前　貴之（山口）
 
【京都｜選手採点】
GK
21　清水圭介　5.5
 
DF
15　染谷悠太　5.5
24　増川隆洋　５
26　下畠翔吾　5.5
30　石櫃洋祐　5.5（75分OUT）
 
MF
８　重廣卓也　５（66分OUT）
10　エスクデロ競飛王　５（56分OUT）
14　仙頭啓矢　５
22　小屋松知哉　5.5
 
FW
４　田中マルクス闘莉王　６
９　レンゾ・ロペス　５
 
交代出場
MF　
５　マティアス・カセラス　5.5（56分IN）
 
MF　
18　望月嶺臣　5.5（66分IN）
 
FW
13　岩崎悠人　６（75分IN）
 
監督
ジュロヴスキー　5.5
 
 
【山口｜選手採点】
GK
44　藤嶋栄介　６
 
DF
６　前　貴之　6.5
３　渡辺広大　6.5
２　坪井慶介　６
11　鳥養祐矢　5.5
 
MF
８　小野瀬康介　5.5（90+４分OUT）
15　池上丈二　６
29　三幸秀稔　６
７　大﨑淳矢　5.5（HT OUT）
 
FW
18　高木大輔　5.5（87分OUT）
19　オナイウ阿道　6.5
 
交代出場
MF　
24　山下敬大　6.5（HT IN）
 
FW　
９　岸田和人　―（87分IN）
 
FW　
27　大石治寿　―（90+４分IN）
 
監督
霜田正浩　７
 
 
取材・文●雨堤俊祐（サッカーライター）
 
関連ワード
J2
京都
山口

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