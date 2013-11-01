【J２採点】京都１-２山口｜MOMは好機を創出した山口のDF前。霜田采配も冴え渡る

J２リーグ・13節

５月６日／15：04／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／7,093人

京都 １-２ 山口

前半 ０-１

後半 １-１

得点者／京都＝田中(77分) 山口＝オナイウ(45+１分)、山下(65分)



【採点理由】

山口は劣勢時のピンチを防いだ渡辺と山下、京都対策や後半の修正が光った霜田監督を高く評価。MOMにはハーフスペースを活用して好機を作った前を選出した。見事なゴールを決めた闘莉王だが、守備の貢献度の低さも踏まえて及第点に留めた。



【チーム採点】

京都 5.5

山口 ６



【MAN OF THE MATCH】

前 貴之（山口）



【京都｜選手採点】

GK

21 清水圭介 5.5



DF

15 染谷悠太 5.5

24 増川隆洋 ５

26 下畠翔吾 5.5

30 石櫃洋祐 5.5（75分OUT）



MF

８ 重廣卓也 ５（66分OUT）

10 エスクデロ競飛王 ５（56分OUT）

14 仙頭啓矢 ５

22 小屋松知哉 5.5



FW

４ 田中マルクス闘莉王 ６

９ レンゾ・ロペス ５



交代出場

MF

５ マティアス・カセラス 5.5（56分IN）



MF

18 望月嶺臣 5.5（66分IN）



FW

13 岩崎悠人 ６（75分IN）



監督

ジュロヴスキー 5.5





【山口｜選手採点】

GK

44 藤嶋栄介 ６



DF

６ 前 貴之 6.5

３ 渡辺広大 6.5

２ 坪井慶介 ６

11 鳥養祐矢 5.5



MF

８ 小野瀬康介 5.5（90+４分OUT）

15 池上丈二 ６

29 三幸秀稔 ６

７ 大﨑淳矢 5.5（HT OUT）



FW

18 高木大輔 5.5（87分OUT）

19 オナイウ阿道 6.5



交代出場

MF

24 山下敬大 6.5（HT IN）



FW

９ 岸田和人 ―（87分IN）



FW

27 大石治寿 ―（90+４分IN）



監督

霜田正浩 ７





取材・文●雨堤俊祐（サッカーライター）

