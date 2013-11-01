【J２採点】京都１-２山口｜MOMは好機を創出した山口のDF前。霜田采配も冴え渡る
カテゴリ：Jリーグ
2018年05月09日
見事なゴールを決めた闘莉王だが…。
５月６日／15：04／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／7,093人
京都 １-２ 山口
前半 ０-１
後半 １-１
得点者／京都＝田中(77分) 山口＝オナイウ(45+１分)、山下(65分)
【採点理由】
山口は劣勢時のピンチを防いだ渡辺と山下、京都対策や後半の修正が光った霜田監督を高く評価。MOMにはハーフスペースを活用して好機を作った前を選出した。見事なゴールを決めた闘莉王だが、守備の貢献度の低さも踏まえて及第点に留めた。
【チーム採点】
京都 5.5
山口 ６
【MAN OF THE MATCH】
前 貴之（山口）
【京都｜選手採点】
GK
21 清水圭介 5.5
DF
15 染谷悠太 5.5
24 増川隆洋 ５
26 下畠翔吾 5.5
30 石櫃洋祐 5.5（75分OUT）
MF
８ 重廣卓也 ５（66分OUT）
10 エスクデロ競飛王 ５（56分OUT）
14 仙頭啓矢 ５
22 小屋松知哉 5.5
FW
４ 田中マルクス闘莉王 ６
９ レンゾ・ロペス ５
交代出場
MF
５ マティアス・カセラス 5.5（56分IN）
MF
18 望月嶺臣 5.5（66分IN）
FW
13 岩崎悠人 ６（75分IN）
監督
ジュロヴスキー 5.5
【山口｜選手採点】
GK
44 藤嶋栄介 ６
DF
６ 前 貴之 6.5
３ 渡辺広大 6.5
２ 坪井慶介 ６
11 鳥養祐矢 5.5
MF
８ 小野瀬康介 5.5（90+４分OUT）
15 池上丈二 ６
29 三幸秀稔 ６
７ 大﨑淳矢 5.5（HT OUT）
FW
18 高木大輔 5.5（87分OUT）
19 オナイウ阿道 6.5
交代出場
MF
24 山下敬大 6.5（HT IN）
FW
９ 岸田和人 ―（87分IN）
FW
27 大石治寿 ―（90+４分IN）
監督
霜田正浩 ７
取材・文●雨堤俊祐（サッカーライター）
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