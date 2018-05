初参戦の長崎などがプレーオフ進出決定も！今節でルヴァン杯GS突破を確定させるための条件は？

ルヴァンカップのグループステージ(GS)も残り2節。すでにグループAでは、神戸が他の各組の上位2チームで争うプレーオフステージ(PS)進出を確定させている。しかし、他のグループは混戦模様でいまだ確定していない。そのなかで、5月9日には5節を開催。この結果次第では1試合を残し、2位以内を確定させるチームも出てくる。ここでは、改めてGS突破の条件をおさらいしたい。5節の対戦カード並びに突破条件は下記の通り。※()内は現在の順位と勝点。左側に記載されているクラブが今節のホームチーム。PSは各グループの1位と2位がホーム&アウェー方式で対戦する。勝利した4チームはアジアチャンピオンズリーグに参戦している4クラブ(川崎、鹿島、C大阪、柏)とともにノックアウトステージを戦う。・仙台(2位/勝点5) vs 横浜(1位/勝点8)・新潟(4位/勝点4) vs FC東京(3位/勝点4)●GS突破条件横浜は仙台から勝利を挙げれば、勝点11となるため首位でGS突破が決定。・札幌(4位/勝点3) vs 甲府(1位/勝点7)・磐田(3位/勝点6) vs 清水(1位/勝点7)●GS突破条件清水は磐田から勝利を収めれば、2位以内が確定。また、清水が勝利した場合、仙台は勝利すればPS進出が決まる。・広島(1位/勝点7) vs G大阪(3位/勝点6)・浦和(1位/勝点7) vs 名古屋(4位/勝点3)●GS突破条件広島はG大阪から勝点3を掴めば、PS行きを決めることが可能。また、広島が勝利した場合、浦和は名古屋を破るとPS進出が確定する。・神戸(1位/勝点10) vs 湘南(3位/勝点4)・鳥栖(4位/勝点1)vs長崎(2位/勝点7)●GS突破条件神戸は既にPS進出が決定している神戸は湘南から勝利をすれば、首位突破が決定。2位の長崎は湘南の結果次第で今節のGS突破が確定する。長崎のPS進出決定条件は下記の通り。・湘南が勝利した場合→長崎のGS突破は決まらず・湘南がドローの場合→長崎が勝利でGS突破決定・湘南が敗戦した場合→長崎が勝利orドローでGS突破決定