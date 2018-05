「なんでこんなに気が合うんだ」長友佑都がワールドクラスの大親友と５年ぶりの再会！

ガラタサライの日本代表DF、長友佑都がまたしても豪華2ショット写真を公開した。



5月7日に自身のツイッターを更新し、ワールドクラスの大親友と再会した喜びを書き綴った。インテル時代に苦楽を共にした元オランダ代表MF、ヴェスレイ・スナイデルである。



「親友スナイデル。

5年ぶりの再会。

最高の時間。

楽しすぎた。

また一緒にプレーしたい。

なんでこんなに気が合うんだ。笑

We had the wonderful time.」