【J２採点】松本２-０水戸｜松本がホームで完勝！ MOMは古巣相手に“恩返し弾”を決めた…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年05月04日

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松本は８位、水戸は14位に。

J２リーグ・12節
５月３日／14：03／松本平広域公園総合球技場／15,110人
松本　２-０　水戸
前半 ０-０
後半 ２-０
得点者／松本＝高崎（54分）、前田大（83分）　水戸＝なし
 
【採点理由】
ホームで完勝した松本はほぼ全員が及第点の出来。特に昨季所属した水戸から今季初ゴールの「恩返し弾」を決めるなど目覚ましい活躍を見せた前田大然をMOMとした。水戸は３バックとした守備重視の策が機能不全となり、指揮官を厳しく評価。
 
【チーム採点】
松本　6.5
水戸　５
 
【MAN OF THE MATCH
前田大然（松本）
 
【松本｜選手採点】
GK
１　守田達弥　６
 
DF
４　飯田真輝　６
31　橋内優也　６
５　岩間雄大　６
 
MF
47　岩上祐三　６（77分OUT）
14　パウリーニョ　5.5
６　藤田息吹　6.5
20　石原崇兆　6.5
８　セルジーニョ　6.5（82分OUT）
 
FW
７　前田大然　７（86分OUT）
９　高崎寛之　６
 
交代出場
DF
３　田中隼磨　―（77分IN）
 
MF
13　中美慶哉　―（82分IN）
 
DF
33　安川　有　―（86分IN）
 
監督
反町康治　6.5
 
 
【水戸｜選手採点】
GK
１　本間幸司　5.5
 
DF
３　浜崎拓磨　5.5
５　伊藤槙人　5.5
24　細川淳矢　5.5
33　福井諒司　５（80分OUT）
 
MF
18　白井永地　5.5
４　ンドカ・ボニフェイス　６
14　佐藤　祥　５
32　黒川淳史　5.5（90+１分OUT）
 
FW
49　齋藤恵太　６（77分OUT）
15　宮本拓弥　5.5
 
交代出場
FW
40　岸本武流　―（77分IN）
 
DF
44　永坂勇人　―（80分IN）
 
MF
46　伊藤涼太郎　―（90+１分IN）
 
監督
長谷部茂利　５
 
関連ワード
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水戸

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