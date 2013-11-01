【J２採点】松本２-０水戸｜松本がホームで完勝！ MOMは古巣相手に“恩返し弾”を決めた…

J２リーグ・12節

５月３日／14：03／松本平広域公園総合球技場／15,110人

松本 ２-０ 水戸

前半 ０-０

後半 ２-０

得点者／松本＝高崎（54分）、前田大（83分） 水戸＝なし



【採点理由】

ホームで完勝した松本はほぼ全員が及第点の出来。特に昨季所属した水戸から今季初ゴールの「恩返し弾」を決めるなど目覚ましい活躍を見せた前田大然をMOMとした。水戸は３バックとした守備重視の策が機能不全となり、指揮官を厳しく評価。



【チーム採点】

松本 6.5

水戸 ５



【MAN OF THE MATCH】

前田大然（松本）



【松本｜選手採点】

GK

１ 守田達弥 ６



DF

４ 飯田真輝 ６

31 橋内優也 ６

５ 岩間雄大 ６



MF

47 岩上祐三 ６（77分OUT）

14 パウリーニョ 5.5

６ 藤田息吹 6.5

20 石原崇兆 6.5

８ セルジーニョ 6.5（82分OUT）



FW

７ 前田大然 ７（86分OUT）

９ 高崎寛之 ６



交代出場

DF

３ 田中隼磨 ―（77分IN）



MF

13 中美慶哉 ―（82分IN）



DF

33 安川 有 ―（86分IN）



監督

反町康治 6.5





【水戸｜選手採点】

GK

１ 本間幸司 5.5



DF

３ 浜崎拓磨 5.5

５ 伊藤槙人 5.5

24 細川淳矢 5.5

33 福井諒司 ５（80分OUT）



MF

18 白井永地 5.5

４ ンドカ・ボニフェイス ６

14 佐藤 祥 ５

32 黒川淳史 5.5（90+１分OUT）



FW

49 齋藤恵太 ６（77分OUT）

15 宮本拓弥 5.5



交代出場

FW

40 岸本武流 ―（77分IN）



DF

44 永坂勇人 ―（80分IN）



MF

46 伊藤涼太郎 ―（90+１分IN）



監督

長谷部茂利 ５

