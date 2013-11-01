【J２採点】松本２-０水戸｜松本がホームで完勝！ MOMは古巣相手に“恩返し弾”を決めた…
カテゴリ：Jリーグ
2018年05月04日
松本は８位、水戸は14位に。
５月３日／14：03／松本平広域公園総合球技場／15,110人
松本 ２-０ 水戸
前半 ０-０
後半 ２-０
得点者／松本＝高崎（54分）、前田大（83分） 水戸＝なし
【採点理由】
ホームで完勝した松本はほぼ全員が及第点の出来。特に昨季所属した水戸から今季初ゴールの「恩返し弾」を決めるなど目覚ましい活躍を見せた前田大然をMOMとした。水戸は３バックとした守備重視の策が機能不全となり、指揮官を厳しく評価。
【チーム採点】
松本 6.5
水戸 ５
【MAN OF THE MATCH】
前田大然（松本）
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 ６
DF
４ 飯田真輝 ６
31 橋内優也 ６
５ 岩間雄大 ６
MF
47 岩上祐三 ６（77分OUT）
14 パウリーニョ 5.5
６ 藤田息吹 6.5
20 石原崇兆 6.5
８ セルジーニョ 6.5（82分OUT）
FW
７ 前田大然 ７（86分OUT）
９ 高崎寛之 ６
交代出場
DF
３ 田中隼磨 ―（77分IN）
MF
13 中美慶哉 ―（82分IN）
DF
33 安川 有 ―（86分IN）
監督
反町康治 6.5
【水戸｜選手採点】
GK
１ 本間幸司 5.5
DF
３ 浜崎拓磨 5.5
５ 伊藤槙人 5.5
24 細川淳矢 5.5
33 福井諒司 ５（80分OUT）
MF
18 白井永地 5.5
４ ンドカ・ボニフェイス ６
14 佐藤 祥 ５
32 黒川淳史 5.5（90+１分OUT）
FW
49 齋藤恵太 ６（77分OUT）
15 宮本拓弥 5.5
交代出場
FW
40 岸本武流 ―（77分IN）
DF
44 永坂勇人 ―（80分IN）
MF
46 伊藤涼太郎 ―（90+１分IN）
監督
長谷部茂利 ５
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