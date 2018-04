監督じゃなくて「政治家」!?　札幌特有の連戦の苦悩にミシャが嘆き節

そんな状況に指揮官は「我々がこの後、どう移動するか知っていますか?」と会見で報道陣に投げかけ、連戦のスケジュールを語った。



「今日(4月28日)は札幌に帰りますが、宮の沢の練習場に戻るのは、おそらく0時30分くらいになる。そのため、明日(29日)はリカバリー(練習)になって、おそらく月曜日(30日)も調整メニュー(になるかもしれない)。そして、火曜日(5月1日)にはもう鳥栖に泊まらなければいけない。連戦は、ほとんどの試合がアウェーで移動も多い」



J1最北端クラブ特有の苦悩だ。連戦中の長距離移動が重荷になっているのだろう。ちなみに、札幌の今後の試合日程は以下の通り。



5月2日(水)J1第12節 vs 鳥栖 [A]

5月5日(土)J1第13節 vs G大阪 [H]

5月9日(水)ルヴァンカップ・グループステージ第5節 vs 甲府 [H]

5月13日(日)J1第14節 vs FC東京 [A]

5月16日(水)ルヴァンカップ・グループステージ第6節 vs 清水 [H]

5月20日(日)J1第15節 vs 神戸 [A]



「マラソン」と形容する、この連戦中は「基本的にリカバリーとミーティングしかできない」という。そのためミシャ監督は、グラウンドにあまり立てずに、室内で話ばかりしていることから「サッカーの監督というよりは、政治家になったような気分」と冗談交じりに嘆いた。



それでも、「毎試合、(選手たちは)非常によく頑張っている。チームにとって簡単ではないが、なんとか連戦を乗り切っていきたい」と意気込んだペトロヴィッチ監督。現在、8戦負けなしで4位につける札幌が、連戦中にどこまで好調を維持できるか注目したい。



取材・文●志水麗鑑(サッカーダイジェスト編集部)