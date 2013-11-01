【J２採点】岐阜０-１金沢｜白山ダービーは金沢に軍配！ 岐阜はチャンスを決められず…

カテゴリ：Jリーグ

小崎仁久

2018年04月30日

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岐阜は19位、金沢は９位に。

J２リーグ・11節
４月28日／15：04／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／5,932人
岐阜　０-１　金沢
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／岐阜＝なし　金沢＝清原（59分）
 
【採点理由】
金沢はハイプレスで相手のパスコースを分断、ボール保持率は低くとも主導権を握った。岐阜はパスが繋がる良い時間帯もあったが、チャンスを決められず長くは続かなかった。監督不在の中、金沢の我慢勝ち。
 
【チーム採点】
岐阜　5.5
金沢　６
 
【MAN OF THE MATCH
清原翔平（金沢）
 
【岐阜｜選手採点】
GK
25　ビクトル　６
 
DF
２　阿部正紀　６
15　田森大己　5.5
３　竹田忠嗣　６
16　福村貴幸　5.5
 
MF
23　小野悠斗　６
31　宮本航汰　６
28　永島悠史　5.5（78分OUT）
 
FW
７　田中パウロ淳一　5.5（61分OUT）
14　風間宏矢　5.5（82分OUT）
11　古橋亨梧　5.5
 
交代出場
FW
９　山岸祐也　5.5（61分IN）
 
FW
24　難波宏明　5.5（78分IN）
 
DF
26　長沼洋一　―（82分IN）
 
監督
大木　武　5.5
 
 
【金沢｜選手採点】
GK
23　白井裕人　６
 
DF
13　石田崚真　６
39　庄司朋乃也　６
３　作田裕次　６
16　毛利駿也　6.5
 
MF
７　清原翔平　6.5
26　藤村慶太　６
６　大橋尚志　6.5
10　宮崎幾笑　６（88分OUT）
11　杉浦恭平　６（86分OUT）
 
FW
29　マラニョン　5.5（60分OUT）
 
交代出場
FW
19　垣田裕暉　5.5（60分IN）
 
FW
９　佐藤洸一　―（86分IN）
 
DF
45　沼田圭悟　―（88分IN）
 
監督
柳下正明　5.5
赤野祥朗（代行）　6.5
 
 
取材・文●小崎仁久（スポーツライター）
 
関連ワード
J2
岐阜
金沢

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