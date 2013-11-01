【J２採点】岐阜０-１金沢｜白山ダービーは金沢に軍配！ 岐阜はチャンスを決められず…

J２リーグ・11節

４月28日／15：04／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／5,932人

岐阜 ０-１ 金沢

前半 ０-０

後半 ０-１

得点者／岐阜＝なし 金沢＝清原（59分）



【採点理由】

金沢はハイプレスで相手のパスコースを分断、ボール保持率は低くとも主導権を握った。岐阜はパスが繋がる良い時間帯もあったが、チャンスを決められず長くは続かなかった。監督不在の中、金沢の我慢勝ち。



【チーム採点】

岐阜 5.5

金沢 ６



【MAN OF THE MATCH】

清原翔平（金沢）



【岐阜｜選手採点】

GK

25 ビクトル ６



DF

２ 阿部正紀 ６

15 田森大己 5.5

３ 竹田忠嗣 ６

16 福村貴幸 5.5



MF

23 小野悠斗 ６

31 宮本航汰 ６

28 永島悠史 5.5（78分OUT）



FW

７ 田中パウロ淳一 5.5（61分OUT）

14 風間宏矢 5.5（82分OUT）

11 古橋亨梧 5.5



交代出場

FW

９ 山岸祐也 5.5（61分IN）



FW

24 難波宏明 5.5（78分IN）



DF

26 長沼洋一 ―（82分IN）



監督

大木 武 5.5





【金沢｜選手採点】

GK

23 白井裕人 ６



DF

13 石田崚真 ６

39 庄司朋乃也 ６

３ 作田裕次 ６

16 毛利駿也 6.5



MF

７ 清原翔平 6.5

26 藤村慶太 ６

６ 大橋尚志 6.5

10 宮崎幾笑 ６（88分OUT）

11 杉浦恭平 ６（86分OUT）



FW

29 マラニョン 5.5（60分OUT）



交代出場

FW

19 垣田裕暉 5.5（60分IN）



FW

９ 佐藤洸一 ―（86分IN）



DF

45 沼田圭悟 ―（88分IN）



監督

柳下正明 5.5

赤野祥朗（代行） 6.5





取材・文●小崎仁久（スポーツライター）

