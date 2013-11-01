【J２採点】岐阜０-１金沢｜白山ダービーは金沢に軍配！ 岐阜はチャンスを決められず…
カテゴリ：Jリーグ
2018年04月30日
岐阜は19位、金沢は９位に。
４月28日／15：04／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／5,932人
岐阜 ０-１ 金沢
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／岐阜＝なし 金沢＝清原（59分）
【採点理由】
金沢はハイプレスで相手のパスコースを分断、ボール保持率は低くとも主導権を握った。岐阜はパスが繋がる良い時間帯もあったが、チャンスを決められず長くは続かなかった。監督不在の中、金沢の我慢勝ち。
【チーム採点】
岐阜 5.5
金沢 ６
【MAN OF THE MATCH】
清原翔平（金沢）
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル ６
DF
２ 阿部正紀 ６
15 田森大己 5.5
３ 竹田忠嗣 ６
16 福村貴幸 5.5
MF
23 小野悠斗 ６
31 宮本航汰 ６
28 永島悠史 5.5（78分OUT）
FW
７ 田中パウロ淳一 5.5（61分OUT）
14 風間宏矢 5.5（82分OUT）
11 古橋亨梧 5.5
交代出場
FW
９ 山岸祐也 5.5（61分IN）
FW
24 難波宏明 5.5（78分IN）
DF
26 長沼洋一 ―（82分IN）
監督
大木 武 5.5
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 ６
DF
13 石田崚真 ６
39 庄司朋乃也 ６
３ 作田裕次 ６
16 毛利駿也 6.5
MF
７ 清原翔平 6.5
26 藤村慶太 ６
６ 大橋尚志 6.5
10 宮崎幾笑 ６（88分OUT）
11 杉浦恭平 ６（86分OUT）
FW
29 マラニョン 5.5（60分OUT）
交代出場
FW
19 垣田裕暉 5.5（60分IN）
FW
９ 佐藤洸一 ―（86分IN）
DF
45 沼田圭悟 ―（88分IN）
監督
柳下正明 5.5
赤野祥朗（代行） 6.5
取材・文●小崎仁久（スポーツライター）
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